拜登：我们将追捕你们，让你们付出代价

(德国之声中文网) 在阿富汗喀布尔机场外发生两起爆炸事件後，美国总统拜登(Joe Biden) 周四 (8月26日)发誓美国将追捕爆炸事件背後的主使者，并说他要求五角大楼制定计划对相关组织进行反击。

这两起爆炸事件造成至少13名美军和几十名平民死亡，路透社分析，这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的一天。袭击事件爆发後，伊斯兰国的阿富汗分支声称对这次袭击负责。

拜登在白宫的演说中表示：「我们不会原谅主使者，我们也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。」他承诺美国的疏散行动将继续进行，但也没有表明美国在8月31日完成撤军的目标有所改变。

拜登说：「我还命令我的指挥官制定作战计划，打击伊斯兰国阿富汗分支的资产丶领导层和设施。我们将在我们选择的时间丶地点和时刻以武力和精确的方式作出回应。」

拜登在谈到不幸丧命的美国士兵时，声音激动地说：「这是艰难的一天。」

他表示，已经告诉美国军方，如果他们有需要，他将给予额外的协助。拜登指出：「无论他们需要什么，如果他们需要额外的军事力量，我都会批准。」

拜登也再次为自己上任後面临的最严重外交政策危机进行了辩护，说最终这都是他的责任，并同时将一些责任归咎于美国前总统特朗普身上，强调部分原因是因为特朗普与塔利班在2020年谈判达成协议。他说：「从根本上说，我对最近发生的所有事情负有责任。」

他重申，自己不信任塔利班，但认为让疏散工作继续进行符合该组织的利益。事实上，在喀布尔机场发生爆炸之前，拜登一直警告可能会发生袭击事件。他说：「我知道在战争结束时，没有任何冲突的一方能够保证所有想从这个国家撤离的人都能够顺利离开。」

一名塔利班在袭击之后的地方站岗

美将领发出严重警告

同日，一名美国官员向路透社表示，驻喀布尔的美军在结束撤离任务的同时，正在为伊斯兰国可能发动的更多袭击事件做准备。目前有13名美军不幸在26日的袭击事件中丧命，而美国官员也警告，丧命的美军人士还可能会上升。

伊斯兰国的阿富汗分支除了坦承犯案外，还说其中一名自杀式炸弹客的目标是 「翻译和与美军合作的阿富汗人」。美军中央司令部负责人丶海军陆战队将军麦肯齐 (Frank McKenzie) 在新闻发布会上说，袭击事件发生後，附近也发生了枪战。麦肯齐说，来自伊斯兰国的威胁与其他组织的威胁将持续存在。

麦肯锡说：「我们相信他们希望继续发动这些袭击，我们也预计类似的袭击事件会继续下去，我们正在尽一切努力做好准备。」

他补充道，未来的潜在攻击可能包括向机场发射火箭弹，或试图透过进入机场的汽车发动炸弹攻击。麦肯锡说，目前没有任何迹象能让他相信袭击事件是塔利班所为。

联合国秘书长召集常任理事国开会

在阿富汗发生两起袭击事件後，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 也发布声明谴责这起事件。他在声明中说：「这一事件显示阿富汗当地局势的不稳定性，但也加强了我们的决心，因为我们继续在阿富汗各地提供阿富汗人民紧急援助。」

此外，联合国安理会常任理事国的外交官也向法新社透露，古特雷斯发函邀请美国丶英国丶法国丶俄罗斯与中国的代表30日一同举行与阿富汗相关的会议。他们说，部分常任理事国过去几天一直在讨论举行会议的可能性。

一位外交官表示，据称俄罗斯对30日的会议持保留态度，但预计这5个国家的代表都会参加会议。古特雷斯先生的发言人也证实了这次会议，并说会议将不包括联合国安理会现有的10个非常任理事国。

安理会上一次就阿富汗问题举行会议是8月16日，也就是塔利班在阿富汗掌权的第二天。与此同时，英国与法国正试图在安理会制定一项关於阿富汗的决议。有外交官向法新社表示，该决议需要所有5个常任理事国的同意。

(路透社丶法新社)

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