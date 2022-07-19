拜登感染新冠 有“轻微症状”

（德国之声中文网）白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，拜登感染了新冠，有“轻微的症状”，并已经开始服用Paxlovid，这是辉瑞公司研发的、针对新冠的抗病毒药物。该药被临床证实在出现症状内五天服用，可以显著减少重症几率。

这位白宫新闻秘书还表示，拜登将在白宫进行隔离，在此期间将继续履行他的所有职责。他周四（7月21日）上午一直通过电话与白宫工作人员保持联系，并将通过电话和视讯的方式参加在白宫计划的会议。

现年79岁的拜登已经完成了疫苗的全面接种。他在上任前就接种了两剂辉瑞公司的新冠疫苗，并在去年9月打了第一针加强针，又于今年3月30日接种了另一剂加强针。

拜登远不是第一位感染新冠的世界大国领导人，也不是感染新冠的第一位美国总统。

此前，英国首相约翰逊、法国总统马克龙等全球多位领导人都感染过新冠。拜登的前任特朗普于2020年10月感染新冠——那是一个非常不同的时代，当时还没有疫苗。那时，特朗普曾入院治疗了三天。

（美联社）

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