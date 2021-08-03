拜登总统邀请参加全球民主峰会 

（德国之声中文网）白宫周三（8月11日）宣布，拜登总统邀请各国国家元首和政府首脑、民间社会和私营企业代表参加今年12月9日至10日以视频方式举行的全球民主峰会，“促进在三个主题上的承诺和倡议：反对威权主义、打击腐败、促进尊重人权”。

白宫表示，将邀请与会者明年再度聚会，以“展示在履行承诺方面取得的进展”。

受邀各国详细信息尚未公布。不过，这一会议形式可能构成针对G20峰会的另一种选项。G20集团主要依据国家经济实力组成，从而使中国和沙特阿拉伯等威权国家也参与其中。

根据白宫的说法，“我们时代的挑战是，彰显民主国家能够改善其国民的生活并应对世界上的最大挑战。”

今年2月，上任后不久的拜登在慕尼黑安全会议上指出，民主在全球范围受到威权主义行为的威胁。这位美国新总统此前曾表示，世界处于“转折点”，并重申他的信念，即：“民主必须占上风”。

与其右翼民粹主义前任特朗普不同，拜登总统领导下的美国重新注重在全球范围内推进民主、人权与国际合作。

（法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。