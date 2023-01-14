拜登总统私宅再度发现秘密文件

（德国之声中文网）司法部工作人员周五搜查了拜登总统位于特拉华州威尔明顿Wilmington 的住所。拜登总统的律师鲍尔（ Bob Bauer）表示，调查人员找到了六份备注为"机密"的文件。

鲍尔说："司法部没收了这些他们认为应被纳入调查范畴的文件，这些文件上有'机密'标识。"他表示，部分文件来自拜登的副总统任内，另外一些文件则出自他担任参议员时期。

特别调查员开始介入

过去几周来，调查人员在同拜登有关的场所内发现了一系列政府机密文件，先是在拜登以前使用过的办公室，然后又在拜登在特拉华州和华盛顿的私人住宅中。其中部分文件是在媒体报道之后，白宫才予以证实的。

目前，已有特别调查员介入调查。此前，拜登在加州被记者追问此事时表示："我们会全面配合，并期待事情会被尽快调查清楚。"

拜登总统表示："我认为，他们最终会发现根本不存在任何问题。"他表示，现在看来，一些文件被放在了错误的地方。此前，白宫曾一再强调，拜登的律师已将相关文件移交给了负责保管的国家档案馆。

特朗普私宅内也曾发现文件

拜登的"文件门"之所以相当敏感，是因为前总统特朗普也被发现存在类似问题。此前，调查人员曾在特朗普位于佛罗里达州的住宅中发现了大量秘密文件。

拜登住宅再度发现秘密文件的消息传出后，特朗普显然兴奋不已。他在自己的社交平台"真实社会"上写道："他们集中全部精力攻击我，以至于后院起火，引发了自己的文件闹剧。而我是完全无辜的。"

拜登和特朗普的文件问题，表面看来非常相似，事实上存在极大差别。同拜登不同的是，特朗普曾因拒绝上缴总统任期内的文件同国家档案馆发生过历时数月的争执。尽管特朗普的律师最终上缴了这些文件，但司法人员仍相信，特朗普及其团队仍扣留了部分文件。此外，两人涉及文件的数量也大不相同，联邦调查局宣称，他们在特朗普处总共没收了数千份文件，其中包括上百份被标注为"机密"的文件。

(路透社，美联社，德新社)

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