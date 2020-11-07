拜登当选 在美华人对新政府有何期待？

（德国之声中文网）

受访者一

所在地：纽约

性别：男

年龄：70后

职业：媒体

今早听到拜登获胜的消息，我非常高兴和感慨，和我的预期是一致的。这种预期既是我个人的倾向性，也是基于理性的判断，当然我没有预料到整个过程如此戏剧性和焦灼。

我们作为一个还没有在美国站稳脚跟的移民家庭，这个消息显然缓解了我们的焦虑情绪。我们华人为何反对川普，因为他有意无意地加剧了对华人在美的不利，让华人在中美两边都很难待，很尴尬的处境。

包括我们的孩子，在疫情期间，她在游乐场玩耍的时候，被其他美国小孩喊：滚回中国去！女儿对此很困惑愤怒，问我："为什么中国人这么不受欢迎，我们到底做错了什么？"那我觉得现在我可以给她一个解释了，那就是：美国还是值得相信的，值得信任的。

作为一位媒体人，我以后的工作重心不会关注那么多和川普本人有关的消息了，而是转而关注拜登上台之后有哪些新的举措，并对此进行舆论监督。我最期待新政府能弥合美国分裂的状态，不管怎样至少还有一半的美国人和地区支持川普，我们也能感觉到这种巨大的分歧和分裂，所以我觉得拜登政府如何修补这个裂痕，是最重要的工作核心。因为川普确实加剧了美国的分裂，因此民主党应该为此深刻反思，并改进政策，这是我最大的期待。

观看视频 11:33 拜登当选总统，世界将会怎样？

受访者二

所在地：洛杉矶

性别：女

年龄：80后

职业：互联网

我其实很平静，因为昨晚已经知道拜登100%会赢了。但是很高兴看到各大媒体都报道确认了这个消息，舆论影响扩大之后对川普也是施加影响，让他别再继续胡闹了，体面认输下台。还有一个想法就是，如果我住在市中心就好了，能听到人群的欢呼和庆祝，感受一下庆祝的氛围。

虽然川普在任时的政策对我个人和家人的生活没有太大的影响，但是作为一个有良知的人，实在看不下去一个连基本体面都没有的人领导这个国家，忍不了他的种族主义，还有在他领导下的国家，种族歧视愈演愈烈。

这几年关于川普的讨论，让我的朋友和家人之间产生了一条很深的鸿沟。这不仅是政见不合造成的，我觉得更多的是，和我一样对川普的人格有强烈意见的人不能理解为什么有人支持吹捧这样一个人，甚至怀疑自己多年或者终生的家人朋友是不是也有深层人格问题。虽然今后我们的政见也会有不一致，但我相信不会让大家如此分裂了。

我认为拜登政府最迫在眉睫的问题是解决疫情。长远来看，疫情对经济的影响会在拜登任期更明显地显现出来，希望新政府在控制住疫情之后有实在的举措刺激经济，而不是印钱寄钞票这种短期能延缓问题但实际会造成更严重问题的举措。

其实比拜登当选总统，更让我激动的是我们有了历史上第一位女副总统！今天让我触动最大的是一位CNN的评论员在镜头前落泪说："今天让每一个父母没那么难做了，我们可以和孩子说，人格很重要，事实很重要。"我其实平时不太关注美国政治，这是我第一次密切关注的一次美国大选，不是因为我多关心这场选举决定的政策走向，而是真的因为这场选举的胜利在我心里是人格和真相的胜利！

宾州开票 拜登当选46届美国总统 媒体宣布拜登胜选的那一刻 宾夕法尼亚选举站当地时间中午公布拜登已超出特朗普3万张票时，CNN率先宣布拜登已拿到273张选举人票，从而成为“当选总统”。几分钟过后，美国各大媒体纷纷跟进宣布拜登当选美国第46届总统。此时，宾州开票还没有结束，但特朗普落后对方票数的比例已超过0.5%，翻盘的概率接近零。那一刻，拜登家乡威明顿成了欢乐的海洋。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 特朗普：我大赢了这场选战！ 特朗普连发数贴称"我大赢选战"，强调不认输的意志。当天他离开华盛顿前往弗吉尼亚的高尔夫球场，逍遥去了。他指控对手大选作弊，决心以法律手段阻止拜登入主白宫。但最大的问题是：证据在哪里？

宾州开票 拜登当选46届美国总统 白宫前的庆祝人群 华盛顿居民涌上街头庆祝胜利。白宫前的“黑人的命也是命”广场上，人们希望拜登战胜分裂，融合美利坚这个伟大的民族。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 这些武装起来的特朗普粉丝 宾夕法尼亚州首府哈里斯堡（Harrisburg）政府门前聚集了特朗普总统的支持者，当全副武装的他们听到拜登拿到宾州20张选举人票时，震惊了。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 特朗普抢先宣布“我已赢了” 美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 选举日当天特朗普信心满满 虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登民调领先 拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登：我有信心赢 开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。另外拜登还在“蓝墙三州”之一的威斯康星州获胜，另外两州宾夕法尼亚和密歇根胜负未定。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 四年前的历史记忆 虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 一亿选民提前投票 根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 各州陆续公布结果 东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 马不停蹄 在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 “我们受够了” 特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

宾州开票 拜登当选46届美国总统 股市看好拜登？ 此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 斯洛文尼亚总理先行表态 斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境 路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场 11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。 作者: 石涛



受访者三

所在地：华盛顿

性别：女

年龄：90后

职业：金融

我今早听到这个消息真的是异常激动，哭了好几回。都说"塞翁失马，焉知非福"，当保守派Amy当上大法官的时候，我就觉得拜登可能会当选美国总统。因为美国是三权分立的，所以我感觉总统和立法上要保持一个平衡。

我们生活在铁蓝州，因此在生活上不会受新政府的影响，但是我们相信Biden能更好地控制疫情，我们真的太想出门了！同时，移民问题上，虽然我们能都不需要为移民顾虑，但我们希望拜登政府能帮助哪些真正有才干的合法移民留下来，完成美国梦。同时也希望拜登政府能够挽回美国的国际形象。

真心期待拜登政府能够正视疫情，科学对抗疫情；重视科学，科技才是立国之本；保护环境，地球不会重生。最后尊重亚裔，消除川普政府给亚裔带来的不良影响。看到新总统，我们感觉出门有望了！

观看视频 01:49 分享 美国大选 中国在看：经贸是关键 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3kryN 美国大选 中国在看：经贸是关键

受访者四

所在地：阿拉巴马Tuscaloosa

性别：男

年龄：45岁

职业：CPA注册会计师

我昨晚凌晨2点多才睡，因为一直在关注大选中几个摇摆州的计票进展。今天早上睡醒，发现换了总统，跟我预期的完全不一样。我觉得这次总统大选的计票方式是有问题的，虽然疫情下邮寄选票的方式没问题，但为什么同样是邮寄选票，其他州都很快出了结果，那关键的几个摇摆州就迟迟统计不出来呢？而且越统计越倾向于拜登，当然这是我个人的感觉，我没有证据。另外既然争议这么大，为什么不请第三方比如会计师事务所进驻有争议的计票站重新清点来澄清呢？邮寄选票太容易造假了。

其实谁当总统，对我个人没有任何影响，但我们之所以移民美国就是相信民主和投票的神圣，我过去非常相信美国的媒体和选举制度，但这次大选之后我就不太相信美国的媒体了，倾向性太明显了。主流媒体的民调一边倒向拜登，选票还没统计完就宣布拜登获胜，还有第一次总统大选的辩论上，华莱士的倾向性太强了，虽然川普的表现也不好，但他明显要和拜登与华莱士两人辩论。

我不认为美国疫情失控全是川普的责任。首先，美国与政体不同，各州有很强的自治权，比如纽约疫情爆发的时候，川普让纽约州州长科莫封锁纽约，结果呢，对方根本不听，所以各州应该承担更多责任。还有美国人自己也有责任，他们根本不把疫情当回事，还到处喝酒、购物，不戴口罩，这些人自己也该承担一定责任。

我虽然也不喜欢川普的人品和说话方式，但他和拜登之间我宁可选择川普。就这样，我一直被人贴上了"川粉"的标签。川普在任的前三年，经济一直很好，失业率很低，低到让人难以置信，当然你可以说这是奥巴马政府的政治遗产，但你也可以说这是川普的政绩，毕竟在他的任期内。当然川普没有从政经验，说话不经考量，不知道如何维系各方势力，最后两党都抛弃他了，他显然不是个做总统的合适人选。

我对拜登政府没什么期待，说实话，他在华盛顿待了51年，做了什么实际的事呢？除了像一个政客一样双眼深情地盯着你讲漂亮话。当然川普的缺点是没有从政经验，急功近利，可能损害了美国的长远利益。

如果说期待，我唯一的期待就是新政府能够尽快弥合社会的分裂，不要再继续朝着极左的方向发展。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。