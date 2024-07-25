拜登强调交棒新世代 特朗普讽演说“听不懂”

自拜登上週末宣布退选之后，这是他首度在镜头前发表演说。他说退选是为了“团结”党内和国家，并未提及健康因素。许多民众在白宫外展现支持；特朗普则批评他的演说“太烂、听不懂”。

（德国之声中文网）週三（7月24日）晚间，美国总统拜登任内第4度在白宫椭圆形办公室发表电视演说。在他的任期只剩下6个月之际，他以这场约11分钟的演说，尝试写下自己的历史定位。拜登说：“把火炬传给新的世代，这是团结我们国家最好的方式。”

“我敬爱我的职位，但我更爱我的国家。能够担任你们的总统，是我一生的荣幸；不过，捍卫民主、处于危机关头的民主，比任何头衔都更重要。”至此，拜登50多年的政治生涯宣告即将划下句点。

拜登是1968年以来第一位不寻求连任的现任美国总统。他自认身为总统的表现“值得第二任”，但是为了团结党内，于是做出退选决定。他大力替现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）背书，形容她“有经验、坚强，又有能力……堪当我们国家的领袖”。

“美国有一点很棒的是，在这里不是国王或独裁者统治，而是人民，”拜登说：“历史在你们的手上，权力在你们的手上。美国这个概念掌握在你们手上。”

整场演说，拜登只字未提共和党总统候选人特朗普的姓名。在拜登看来，2024选举年是“历史罕见的时刻”，足以决定美国与全世界未来数十年的命运。“美国人要选择向前走，抑或是往后退；选择希望，或者是仇恨；选择团结，或者对立。”

各界反应：家人、支持者与政敌

演说时，拜登嗓音时而沙哑，偶尔含糊不清或断断续续。他感谢美国人给他机会，让一个出身不高、“有口吃的孩子”，有一天能走到美国政坛最高位。

拜登也特别强调与家人的连结。他身后放著一张张家人的照片；镜头外，第一夫人吉儿（Jill Biden）、拜登的儿子杭特（Hunter Biden）、女儿艾许莉（Ashley Biden），还有许多陪伴拜登身侧多年的顾问与幕僚都在现场。拜登语毕，众人齐声鼓掌，随后吉儿走过去，站在他身边。

白宫外面，有民众举著“我们爱乔（拜登）”、“谢谢你，拜登总统”等标语，还有乐队表演，展现对拜登的支持。有些人席地而坐，一起收看拜登的演说，也有人流下眼泪。

美国前总统奥巴马（Barack Obama）在X平台上引用拜登演说的内容，并赞许拜登的政治生涯一直对美国人民“保持真诚”。前众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）则赞拜登是“美国最有影响力的总统之一”，“他不仅站在历史正确的一边，也是未来正确的一边”。

特朗普的态度截然不同。他在社交媒体上发文批评拜登说话“几乎听不懂，太差了”。

稍早，特朗普在北卡罗莱纳州的造势活动上，把拜登称作美国史上“最有害”的总统。他也重炮攻击贺锦丽：“3年半的时间里，拜登造成的每一场灾难，背后的极端自由主义推手一直都是爱说谎的贺锦丽。”他还称贺锦丽是“激进的左派疯子”，“如果她当上总统，会摧毁我们的国家”。

美国前总统特朗普7月18日在共和党代表大会发表提名演说，全长超过1个半小时，是美国近代史上最长的总统提名演说。（资料照） 图像来源: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

拜登任内还有哪些目标？

《纽约时报》指出，拜登除了强调要交棒给年轻世代之外，并没有给出其他退选的理由。

此前，拜登在电视辩论表现不佳，多数质疑声浪围绕著他的年纪与健康状况，演说却未提及这方面的压力。有些幕僚仍认为拜登有机会赢，但他未能把外界焦点从辩论表现转移回政策层面；即使拜登私下对贺锦丽能否胜选有疑虑，最终还是决定改支持她出马。

贺锦丽能够打败特朗普吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国有线电视新闻网（CNN）分析亦指，拜登并没有提到健康问题，也没说自己无力担当第二任期的重任，而是强调“团结党内”，这是因为拜登认知到过去几週已导致民主党内的裂痕。

拜登不忘回顾任内成就，提到自己减少了美墨边境的非法移民跨越，任命了史上第一位非裔女性大法官，签署了枪支管制法案；剩下的任期内，他承诺继续努力降低物价，推动经济成长，并捍卫美国人的自由与权利，遏止任何暴力行径。

他还希望展开最高法院的改革。此前，《华盛顿邮报》、美联社等媒体消息称，拜登正在认真考虑推动大法官任期限制、终结终身制，并且希望修宪、取消大法官近期赋予总统的豁免权。

这样的立场一改他过去在这方面较消极的态度；有分析认为，这是为了回应民主党内对最高法院先后推翻堕胎权合法化裁决、推翻平权行动、削弱联邦机构权力等做法的质疑。

美国的堕胎法之争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，拜登承诺要促成加沙地帶停戰。在他演说同日，以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在美国国会发表演讲，但至少有数十位民主党议员缺席表示抗议，场外更有上萬民眾上街示威，高呼“解放巴勒斯坦”，有人焚烧内塔尼亚胡像。

拜登与贺锦丽週四（25日）将分别会晤内塔尼亚胡；特朗普则将于週五（26日）在佛州海湖庄园与他见面。

贺锦丽争取亚非选民支持

24日，贺锦丽来到印第安纳波利斯市跑造势行程，欲争取非裔社群支持：“此时此刻，我认为我们眼前面臨一个选择，两种不同的国家愿景，一个放眼未来，一个聚焦过去……在你们的支持下，我要替我们国家的未来奋斗。”

贺锦丽若当选，将成为美国史上第一位有非裔、南亚裔背景的女总统。获得非裔选票对她来说至关重要。

图为贺锦丽去年4月在母校、具有非裔传统的霍华德大学（Howard University）演说，谈生育与堕胎权。（资料照） 图像来源: Nathan Howard/AP/picture alliance

然而，倡议团体“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）週二（23日）发表的声明并未直接支持贺锦丽，而是要求民主党应在8月的全国代表大会前，立即召开非正式的初选，容许更多一般大众参与提名程序，而非全交由党内代表决定。

该团体领袖鲍尔斯（Shalomyah Bowers）向路透社表示：“我们其实并不是说贺锦丽不行……我们要求的是黑人也能参与讨论。”

亚裔美国人是另一群重要争取对象。现阶段已有部分亚裔美籍的女性议员、倡议人士表态支持贺锦丽，包含华裔众议员赵美心（Judy Chu）、台裔的孟昭文（Grace Meng）、印度裔的贾亚帕尔（Pramila Jayapal）等人，还有印度裔的堕胎权倡议者蒂玛拉朱（Mini Timmaraju）。

（美联社、路透社等）

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