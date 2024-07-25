  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治美国

拜登强调交棒新世代 特朗普讽演说“听不懂”

2024年7月25日

自拜登上週末宣布退选之后，这是他首度在镜头前发表演说。他说退选是为了“团结”党内和国家，并未提及健康因素。许多民众在白宫外展现支持；特朗普则批评他的演说“太烂、听不懂”。

https://p.dw.com/p/4ihmY
7月24日是拜登在不到2週内，第两度在白宫椭圆形办公室发表电视演说。14日，在特朗普遇刺之后，拜登也曾在此向美国人民强调强调团结，并呼吁“信念绝不能沦为暴力”。
7月24日是拜登在不到2週内，第两度在白宫椭圆形办公室发表电视演说。14日，在特朗普遇刺之后，拜登也曾在此向美国人民强调强调团结，并呼吁“信念绝不能沦为暴力”。图像来源: Evan Vucci-Pool/Getty Images

（德国之声中文网）週三（7月24日）晚间，美国总统拜登任内第4度在白宫椭圆形办公室发表电视演说。在他的任期只剩下6个月之际，他以这场约11分钟的演说，尝试写下自己的历史定位。拜登说：“把火炬传给新的世代，这是团结我们国家最好的方式。”

“我敬爱我的职位，但我更爱我的国家。能够担任你们的总统，是我一生的荣幸；不过，捍卫民主、处于危机关头的民主，比任何头衔都更重要。”至此，拜登50多年的政治生涯宣告即将划下句点。

拜登是1968年以来第一位不寻求连任的现任美国总统。他自认身为总统的表现“值得第二任”，但是为了团结党内，于是做出退选决定。他大力替现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）背书，形容她“有经验、坚强，又有能力……堪当我们国家的领袖”。

“美国有一点很棒的是，在这里不是国王或独裁者统治，而是人民，”拜登说：“历史在你们的手上，权力在你们的手上。美国这个概念掌握在你们手上。”

整场演说，拜登只字未提共和党总统候选人特朗普的姓名。在拜登看来，2024选举年是“历史罕见的时刻”，足以决定美国与全世界未来数十年的命运。“美国人要选择向前走，抑或是往后退；选择希望，或者是仇恨；选择团结，或者对立。”

各界反应：家人、支持者与政敌

演说时，拜登嗓音时而沙哑，偶尔含糊不清或断断续续。他感谢美国人给他机会，让一个出身不高、“有口吃的孩子”，有一天能走到美国政坛最高位。

拜登也特别强调与家人的连结。他身后放著一张张家人的照片；镜头外，第一夫人吉儿（Jill Biden）、拜登的儿子杭特（Hunter Biden）、女儿艾许莉（Ashley Biden），还有许多陪伴拜登身侧多年的顾问与幕僚都在现场。拜登语毕，众人齐声鼓掌，随后吉儿走过去，站在他身边。

白宫外面，有民众举著“我们爱乔（拜登）”、“谢谢你，拜登总统”等标语，还有乐队表演，展现对拜登的支持。有些人席地而坐，一起收看拜登的演说，也有人流下眼泪。

美国前总统奥巴马（Barack Obama）在X平台上引用拜登演说的内容，并赞许拜登的政治生涯一直对美国人民“保持真诚”。前众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）则赞拜登是“美国最有影响力的总统之一”，“他不仅站在历史正确的一边，也是未来正确的一边”。

特朗普的态度截然不同。他在社交媒体上发文批评拜登说话“几乎听不懂，太差了”。

稍早，特朗普在北卡罗莱纳州的造势活动上，把拜登称作美国史上“最有害”的总统。他也重炮攻击贺锦丽：“3年半的时间里，拜登造成的每一场灾难，背后的极端自由主义推手一直都是爱说谎的贺锦丽。”他还称贺锦丽是“激进的左派疯子”，“如果她当上总统，会摧毁我们的国家”。

美国前总统特朗普7月18日在共和党代表大会发表提名演说，全长超过1个半小时，是美国近代史上最长的总统提名演说。（资料照）
美国前总统特朗普7月18日在共和党代表大会发表提名演说，全长超过1个半小时，是美国近代史上最长的总统提名演说。（资料照）图像来源: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

拜登任内还有哪些目标？

《纽约时报》指出，拜登除了强调要交棒给年轻世代之外，并没有给出其他退选的理由。

此前，拜登在电视辩论表现不佳，多数质疑声浪围绕著他的年纪与健康状况，演说却未提及这方面的压力。有些幕僚仍认为拜登有机会赢，但他未能把外界焦点从辩论表现转移回政策层面；即使拜登私下对贺锦丽能否胜选有疑虑，最终还是决定改支持她出马。

贺锦丽能够打败特朗普吗？

美国有线电视新闻网（CNN）分析亦指，拜登并没有提到健康问题，也没说自己无力担当第二任期的重任，而是强调“团结党内”，这是因为拜登认知到过去几週已导致民主党内的裂痕。

拜登不忘回顾任内成就，提到自己减少了美墨边境的非法移民跨越，任命了史上第一位非裔女性大法官，签署了枪支管制法案；剩下的任期内，他承诺继续努力降低物价，推动经济成长，并捍卫美国人的自由与权利，遏止任何暴力行径。

他还希望展开最高法院的改革。此前，《华盛顿邮报》、美联社等媒体消息称，拜登正在认真考虑推动大法官任期限制、终结终身制，并且希望修宪、取消大法官近期赋予总统的豁免权

这样的立场一改他过去在这方面较消极的态度；有分析认为，这是为了回应民主党内对最高法院先后推翻堕胎权合法化裁决推翻平权行动、削弱联邦机构权力等做法的质疑。

美国的堕胎法之争

此外，拜登承诺要促成加沙地帶停戰。在他演说同日，以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在美国国会发表演讲，但至少有数十位民主党议员缺席表示抗议，场外更有上萬民眾上街示威，高呼“解放巴勒斯坦”，有人焚烧内塔尼亚胡像。

拜登与贺锦丽週四（25日）将分别会晤内塔尼亚胡；特朗普则将于週五（26日）在佛州海湖庄园与他见面。

贺锦丽争取亚非选民支持

24日，贺锦丽来到印第安纳波利斯市跑造势行程，欲争取非裔社群支持：“此时此刻，我认为我们眼前面臨一个选择，两种不同的国家愿景，一个放眼未来，一个聚焦过去……在你们的支持下，我要替我们国家的未来奋斗。”

贺锦丽若当选，将成为美国史上第一位有非裔、南亚裔背景的女总统。获得非裔选票对她来说至关重要。

图为贺锦丽去年4月在母校、具有非裔传统的霍华德大学（Howard University）演说，谈生育与堕胎权。（资料照）
图为贺锦丽去年4月在母校、具有非裔传统的霍华德大学（Howard University）演说，谈生育与堕胎权。（资料照）图像来源: Nathan Howard/AP/picture alliance

然而，倡议团体“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）週二（23日）发表的声明并未直接支持贺锦丽，而是要求民主党应在8月的全国代表大会前，立即召开非正式的初选，容许更多一般大众参与提名程序，而非全交由党内代表决定。

该团体领袖鲍尔斯（Shalomyah Bowers）向路透社表示：“我们其实并不是说贺锦丽不行……我们要求的是黑人也能参与讨论。”

亚裔美国人是另一群重要争取对象。现阶段已有部分亚裔美籍的女性议员、倡议人士表态支持贺锦丽，包含华裔众议员赵美心（Judy Chu）、台裔的孟昭文（Grace Meng）、印度裔的贾亚帕尔（Pramila Jayapal）等人，还有印度裔的堕胎权倡议者蒂玛拉朱（Mini Timmaraju）。

 

（美联社、路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

美国总统拜登宣布退选后，表态支持副总统贺锦丽（图）出线迎战特朗普。

除了贺锦丽 民主党还有谁可能迎战特朗普？

除了贺锦丽 民主党还有谁可能迎战特朗普？

美国史上从未有政党候选人在如此接近总统大选的时刻宣布退选。拜登表态支持贺锦丽参选，若她当选将成为美国首位亚非裔女性总统，然而争取提名的前路未必顺遂。DW整理可能披挂民主党战袍、迎战特朗普的潜在人选。
政治2024年7月22日
external

特朗普枪击、换拜声浪：华裔选民怎么看？

特朗普枪击、换拜声浪：华裔选民怎么看？

美国总统大选倒数不到4个月，两党候选人分别遭逢危机。7月13日，共和党候选人特朗普在造势大会遇上枪击，造成右耳受伤。现任总统拜登，则在6月27日的电视辩论表现不佳，引发民主党内“换拜”呼声。 特朗普与拜登的风波，是否影响在美华裔选民的投票意向？对他们来说，哪位候选人才是最佳人选？
政治2024年7月19日03:51 分钟
特朗普13日在竞选活动上遇刺。

分析：特朗普遇刺会否撼动美国大选？

分析：特朗普遇刺会否撼动美国大选？

美国前总统特朗普13日遭遇暗杀未遂事件震撼世界。现任总统拜登除了谴责政治暴力外，也呼吁各方团结。这起刺杀案是否会为选情投下变化球，使选情对特朗普更加有利？
政治2024年7月15日
显示更多