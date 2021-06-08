拜登开启上任后首次外访——欧洲行

（德国之声中文网）据德新社报道，美国总统拜登此次为期8天欧洲行的第一站是英国。抵达后，他将率先前往英国米尔登霍尔基地看望驻扎在那里的美军官兵。

6月10日，拜登将在英格兰康沃尔郡（Cornwall）与英国首相约翰逊举行会晤。七国集团峰会11日至13日也将在这里举行。届时拜登还将与包括德国总理默克尔在内的多国领导人举行会晤。

报道称，本周日，拜登还将前往伦敦郊外的温莎城堡拜见英国女王伊丽莎白二世。上一次，1982年拜登以参议员身份收到英国女王觐见。

下周一（6月14日），拜登将在布鲁塞尔出席北约峰会，第二天还将与欧盟代表举行峰会。

在返回美国前， 6月16日，拜登还将前往瑞士日内瓦，与俄罗斯总统普京举行双边会晤。此次会晤被普遍认为是本次行程的最大看点。拜登将利用这次机会直接向普京提出俄罗斯恶意软件攻击的问题，以及面对面向俄罗斯总统表达围绕乌克兰的种种关切。

白宫国家安全顾问沙利文对记者表示，他不期待同普京的峰会能够带来重大突破，他说，拜登总统会向普京总统施压。双方正在协商是否举行记者会。

白宫方面也强调，拜登此次欧洲之行的目的是致力于团结民主国家，共同制定21世纪的路线规则，捍卫民主价值观，并应对世界上最大的挑战。

路透社评价说，拜登欧洲之旅将是对这位民主党总统管理和修复与主要盟友关系的能力考验。欧盟国家对特朗普时期美国推出的关税制裁和退出国际协定、组织的做法感到不满。

几天前拜登在《华盛顿邮报》发表的一篇评论文章写道，“塑造了上世纪大部分时间的民主联盟及其机构能否证明有能力应对眼下的威胁和敌意？我相信答案是肯定的。本周，在欧洲，我们有机会证明这一点。”

上飞机前，拜登再对记者说，他的目标是“加强联盟，向普京和中国表明，欧洲和美国是紧密团结的。”此外，他还说将宣布一个全球施打疫苗的计划。

（路透社、德新社）

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