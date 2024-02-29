拜登年度体检报告：“仍适合履行总统职责”

（德国之声中文网）美国总统拜登周三（2月28日）进行了年度体检，他的医生随后在一份长达6页的报告中宣布拜登“依然适合履行职责”。这位81岁的总统几乎确定会在今年代表民主党竞选连任。

拜登在沃尔特里德国家军事医疗中心进行了两个半小时的年度体检。

他的医生奥康纳（Kevin O'Connor）写道，拜登“感觉良好，今年的体检没有发现新的问题”。

奥康纳说：“拜登总统是一位健康、活跃、精力充沛的81岁男性，他仍然适合成功履行总统职责。”

拜登的健康状况为何受到质疑？

这位民主党总统曾在2021年打破纪录，成为美国历史上最年长的就职总统，当时他78岁。如果他今年如愿连任，卸任时将年届86岁。

与拜登的体检报告相反，特别检察官最近发布的关于拜登处理机密文件的调查报告一再质疑他的记忆力。

报告称拜登的记忆力“朦胧”、“模糊”、“有缺陷”、“很差”，而且有”明显的局限性”， 同时表示这位总统会给陪审团留下“善意的、记性不佳的老人”的印象。

拜登对报告作了回应。他告诉记者：“我的记忆力很好。” 报道称他忘记了 2015 年儿子博 （Beau）于 2015 年46岁时因脑癌去世，他显然对此感到愤怒，并否认所谓的记忆力衰退。

拜登的体检包括报告中所说的“极其详细的神经系统检查”，结论是没有中风、多发性硬化、帕金森或其他类似疾病的迹象。

不过，体检不包括认知测试。白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）说，总统的医生奥康纳和他的神经科医生“认为他不需要”。

让-皮埃尔说：“他每天都在完成认知测试，从一个话题转到另一个话题，理解这些话题的细枝末节。”

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特朗普嘲笑拜登的年龄

围绕拜登年龄的另一个关注点来自前总统特朗普喋喋不休的攻击，他很有可能在11月的总统竞选中与拜登对决。

现年77岁的特朗普此前曾形容拜登年老体衰，不适合担任公职。本周一，拜登在接受访谈节目主持人梅耶斯（Seth Meyers）的采访时说，他比“另一个人”更适合竞选。

特朗普也有相当多的言语失控和记忆失误，其中包括把他把活动所在的城市和州搞混，以及称匈牙利总理欧尔班为土耳其领导人等等。

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（法新社、美联社）

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