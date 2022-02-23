 拜登帶頭批評普丁出兵烏克蘭 中國仍籲各方克制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登帶頭批評普丁出兵烏克蘭 中國仍籲各方克制

在俄羅斯總統普丁於當地時間23日深夜宣布對烏克蘭東部發動軍事行動後，多個國際領袖發布聲明譴責該舉動。美國總統拜登批評普丁之舉「毫無道理」，而中國駐聯大使則再次呼籲各方克制。

New York | Sondersitzung UN Sicherheitsrat Ukraine

在俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭東部發動軍事行動之際，聯合國安理會正在針對烏克蘭情勢召開會議。

(德國之聲中文網) 俄羅斯總統普丁周三(3月23日)深夜正式下令對烏克蘭東部發動軍事行動。國際社會紛紛出面譴責俄羅斯的舉動。

美國總統拜登在美國時間23日發布聲明，譴責俄羅斯發動軍事行動的決定，並稱該舉動「無緣無故、毫無道理」。

他誓言，世界將追究俄羅斯的責任，也表示24日將針對俄羅斯此舉所需承擔的後果向美國人民發表談話。他在聲明中說，自己正在白宮監控烏克蘭的局勢，並會在24日與七國集團的其他領袖進行相關會談。

聯合國秘書長喊話普丁

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 在紐約舉行的聯合國安理會緊急會議上，敦促普丁不要命令軍隊攻擊烏克蘭。他說：「這一天充滿了關於俄羅斯即將發動進攻的傳言與跡象。若俄羅斯確實正準備進攻，我心裡只有一句話想說，那便是：普丁總統，停止你的軍隊對烏克蘭發動攻擊，給和平一個機會。」

Ostukraine Militärfahrzeuge bei Donetsk

戰車出現在烏克蘭東部城市的街道上。

與此同時，美國駐安理會特使在會議期間表示，美國和烏克蘭認為「俄羅斯對烏克蘭的全面、進一步入侵迫在眉睫」。

同時，北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 在24日凌晨發佈的一份聲明中，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動的「魯莽和無端」的攻擊。他說：「這使無數平民的生命受到威脅。儘管我們一再警告並為進行外交努力作出不懈努力，俄羅斯再次選擇了對一個主權和獨立國家進行侵略的道路。」

英國駐聯合國大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 稱普丁的攻擊是「無緣無故的」，並表示英國完全支持美國的聯合國安理會決議。她說：「對於烏克蘭和聯合國的原則來說，這是一個嚴重的日子。我們和我們的伙伴一直很清楚，俄羅斯的行動將有後果。」

中國駐聯大使呼籲各方克制

與此同時，中國駐聯合國代表團的網站於當地時間23日發布聲明，表示中國駐聯合國大使張軍在參與聯合國安理會的緊急會議時表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍說，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。他說，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

(綜合報導) 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

實時更新：烏克蘭稱俄羅斯發動全面入侵 傳飛彈攻擊與爆炸聲

俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭東部開展軍事行動。各家媒體報導，烏克蘭首都基輔等多地傳出飛彈攻擊和爆炸聲響。早前，基輔宣佈進入緊急狀態，烏克蘭外長稱普京已經發動了全面入侵，德國之聲將實時更新最新狀況。  

普丁揮軍進烏東 美批北京不出力

美國則稱中俄希望創造一個「極度不自由」的新世界秩序，而俄羅斯對烏克蘭的行動只是一部份。最新消息指出，普丁已指示軍隊進入烏東，俄烏領空的民航機也緊急改變航線以免遭到攻擊。  

俄乌危机如何走到今天这一步？

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。  

相关内容

President Joe Biden speaks about Ukraine in the East Room of the White House, Tuesday, Feb. 22, 2022, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

華盛頓制裁俄銀行 聯合國批莫斯科「假維和」 23.02.2022

美國總統拜登宣布對俄羅斯銀行進行金融制裁，以回應美國認定俄羅斯入侵烏克蘭的行動。同日，聯合國秘書長古特雷斯表示，他對俄羅斯扭曲維和的概念感到擔憂。

Chinese and Russian national flags flutter on a lamppost in front of Tiananmen Rostrum to welcome the visit of Russian President Dmitry Medvedev in Beijing, China, 27 September 2010. China and Russia agreed to further their strategic cooperation in international and regional affairs, after the two nations Presidents held talks in Beijing Monday (27 September 2010). China and Russia will maintain international peace and stability and promote the overall recovery, health and stable development of the world economy, Chinese President Hu Jintao said at a press conference with his Russian counterpart, Dmitry Medvedev. It is Chinas unswerving policy to constantly consolidate and enhance its strategic partnership of cooperation with Russia, Hu said. Medvedev agreed with Hus remarks on bilateral ties, saying Russia regards its relations with China a priority. Hailing the smooth completion of the China-Russia oil pipeline, the two Presidents called for more cooperation in trade, investment, energy and finance. |

德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？ 23.02.2022

《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。

(COMBO) This combination of pictures created on December 6, 2021 shows US President Joe Biden during a signing ceremony at the White House in Washington, DC on November 18, 2021 and Russian President Vladimir Putin in a congress of the United Russia party in Moscow, on December 4, 2021. - US President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin have accepted in principle to hold a summit, which can only happen if Moscow does not invade Ukraine, the French presidency announced on February 21, 2022. (Photo by MANDEL NGAN and Mikhail Metzel / various sources / AFP)

普丁派兵進入烏東地區 美國發動制裁 22.02.2022

俄羅斯總統普丁在當地時間週一 (2月22日) 下令該國國防部派軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。此前，普丁承認該地區領土為「獨立」，而此舉也遭到西方國家譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。

广告

媒体看中国

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？

《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。  