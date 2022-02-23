拜登帶頭批評普丁出兵烏克蘭 中國仍籲各方克制

(德國之聲中文網) 俄羅斯總統普丁周三(3月23日)深夜正式下令對烏克蘭東部發動軍事行動。國際社會紛紛出面譴責俄羅斯的舉動。

美國總統拜登在美國時間23日發布聲明，譴責俄羅斯發動軍事行動的決定，並稱該舉動「無緣無故、毫無道理」。

他誓言，世界將追究俄羅斯的責任，也表示24日將針對俄羅斯此舉所需承擔的後果向美國人民發表談話。他在聲明中說，自己正在白宮監控烏克蘭的局勢，並會在24日與七國集團的其他領袖進行相關會談。

聯合國秘書長喊話普丁

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 在紐約舉行的聯合國安理會緊急會議上，敦促普丁不要命令軍隊攻擊烏克蘭。他說：「這一天充滿了關於俄羅斯即將發動進攻的傳言與跡象。若俄羅斯確實正準備進攻，我心裡只有一句話想說，那便是：普丁總統，停止你的軍隊對烏克蘭發動攻擊，給和平一個機會。」

與此同時，美國駐安理會特使在會議期間表示，美國和烏克蘭認為「俄羅斯對烏克蘭的全面、進一步入侵迫在眉睫」。

同時，北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 在24日凌晨發佈的一份聲明中，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動的「魯莽和無端」的攻擊。他說：「這使無數平民的生命受到威脅。儘管我們一再警告並為進行外交努力作出不懈努力，俄羅斯再次選擇了對一個主權和獨立國家進行侵略的道路。」

英國駐聯合國大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 稱普丁的攻擊是「無緣無故的」，並表示英國完全支持美國的聯合國安理會決議。她說：「對於烏克蘭和聯合國的原則來說，這是一個嚴重的日子。我們和我們的伙伴一直很清楚，俄羅斯的行動將有後果。」

中國駐聯大使呼籲各方克制

與此同時，中國駐聯合國代表團的網站於當地時間23日發布聲明，表示中國駐聯合國大使張軍在參與聯合國安理會的緊急會議時表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍說，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。他說，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

(綜合報導)

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