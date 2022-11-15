拜登：希望为美中两国关系确立底线

（德国之声中文网）据路透社报道，美国政府一位高级官员周四（11月10日）表示，美国总统拜登下周在G20峰会期间与中国国家主席习近平举行会晤时，希望能为阻止两国关系进一步恶化设置底线。但是拜登总统也会向中方坦诚地提出美方对包括台湾和人权在内的一系列问题的关切。

这名官员在电话中向路透社记者表示：“总统相信，重要的是为两国关系确立底线，确保限制相互竞争的规则。”

白宫方面对外通报称，下周一（11月14日）拜登将与习近平在G20印尼峰会上举行会晤。这也将是2021年1月拜登就任美国总统以来，美中领导人之间首次举行面对面的会晤。

拜登在周四晚间被问到他是否相信（与习近平的）会谈会取得成果时，他回答说：“我一直认为我参与的对话谈话是富有成效的。”

拜登和习近平上次会面还是在奥巴马执政时期，当时拜登任副总统。此后美中关系持续走下坡路，降到了几十年来的最低水平。特别是美国众议院议长佩洛西8月访问台湾之后，美中关系降至谷底。中国外交部宣布采取8项反制措施，在多个领域停止两国间的对话和合作。

中国是华盛顿最主要的战略对手，是仅次于美国的世界第二大经济体。尽管在台湾、南海、贸易和其他一系列问题上存在紧张关系，拜登仍寻求与北京的稳定关系。

接受路透社采访的美国政府高级官员还说：“我预期总统会坦诚地谈及一系列我们的关切，包括中国威胁台海两岸和平与稳定的活动以及对人权的侵害等等。”另外，俄乌战争和朝鲜问题也会是习拜会晤中的议题。这位高级官员还说，双方领导人会晤后不会发表联合声明。

习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

周三，拜登曾表示，他不愿意在与习近平会面时做出任何根本性的让步，他希望两位领导人能够划出“红线”，解决包括台湾问题在内的冲突领域。

美国政府高级官员说，中国在佩洛西访台后切断了气候和军事沟通，白宫希望能够维持这些领域的对话。但白宫方面并不期望两位领导人能够坐下来解决所有问题。

白宫国家安全顾问沙利文表示，白宫将向台湾通报拜登与习近平会晤的结果，目的是让台北对美国的支持感到“安全和舒适”。

拜登在前往印尼巴厘岛出席G20峰会之前，会先前往柬埔寨参加东盟峰会。届时他将在柬埔寨与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦举行会面，商谈朝鲜核问题。

11月4日德国总理肖尔茨访华，德中两国领导人就乌克兰危机交换意见时习近平表示：“共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机。”

本周一（11月7日）与美国总统拜登通电话时，肖尔茨也提到了其中国之行。据法新社报道，拜登和肖尔茨“赞赏中国国家主席习近平的明确声明，公开反对使用核武器、反对威胁使用核武器”。

美国德国马歇尔基金会亚洲问题专家葛莱仪（Bonnie Glaser）说，美中领导人举行实体会晤是一个缓解紧张局势的机会，中国一直在发出信号，希望避免两国关系进一步恶化。

“但目前还不清楚他们会拿出什么实际行动来实现这一目标，”她说，“拜登政府自2021年中期以来一直在推动关于降低风险措施的会谈，而中国一直没有兴趣。”

中国外交部宣布，除了拜登，与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙、塞内加尔总统萨勒、阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。

澳大利亚ABC新闻报道称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯也希望与中国国家主席习近平在峰会见面。阿尔巴尼斯表示，“对话是有益的”，如果能与习近平会面“将会是一件积极的事情”。ABC新闻引述分析人士的判断认为，两位领导人可能会在下周峰会的间隙进行面对面的会晤。澳大利亚总理上一次与习近平会晤还是在6年前。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



（路透社、法新社、ABC新闻）

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