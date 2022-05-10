拜登尹锡悦会谈: 致力于朝鲜无核化、美韩半导体合作

（德国之声中文网）美国总统拜登周五（5月20日）下午抵达韩国，正式展开此次对韩国和日本共为期六天的访问之旅。

根据韩联社报导，拜登乘坐空军一号总统专机达到驻韩美军乌山空军基地之后，便直接前往三星电子平泽工厂，并且在该处和刚上任不久的韩国总统尹锡悦首度会面。两国领导人参观了三星的半导体生产线。

韩国外长朴振迎在美军乌山空军基地迎接拜登

美韩经济合作

5月21日下午，拜登拜访韩国国家公墓 ── 首尔显忠院，那里埋葬着许多在朝鲜战争中与美军并肩作战的韩国士兵。随后，拜登前往龙山总统府与尹锡悦举行了会谈，两国领导人接着举行共同记者会。尹锡悦在会后为拜登设宴，据称一些韩国企业集团高层也受邀出席。

韩联社称，拜登在会谈时提到，美韩70年来的同盟关系是两国安全的核心关键点，具有遏制朝鲜、维护印太自由开放合作秩序的作用。在记者会上，尹锡悦表示，两国将致力于建立全球全面战略同盟关系，共建基于规则的秩序，将「促使朝鲜实现完全无核化」定为双方共同目标。此外，他也提到两国今后将在半导体、动力电池等战略产业领域扩大相互投资、合作以稳定供应链。目前，韩国工业的两个巨头 ── 三星和现代都正筹备在美国开设大型工厂。

朝鲜威胁

朝鲜今年已经试射了16次导弹，其在3月份试射的洲际弹道导弹甚至展示了包括整个美国本土在内的潜在射程。在拜登前往韩国的途中，白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在空军一号上对记者说，美国已经与首尔和东京协调好如何应对朝鲜在拜登访问期间，进行核试验或导弹袭击的可能性。如今朝鲜正在蔓延的新冠疫情增加了整体局势的不确定性，拜登表示美国之前已向朝鲜表明有意提供新冠疫苗，但未获得回应。

沙利文本周稍早也与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通话，并敦促北京利用其影响力说服朝鲜停止武器试验。沙利文提到，拜登和中国国家主席习近平可能在未来几周内举行电话会议。

抗衡中国

除了朝鲜议题外，一些观察家认为遏制中国也是拜登此行的主要任务之一。中国日益增长的经济和军事力量，使美国几十年来在亚洲地区的主导地位减弱。拜登希望通过他的印太战略减缓甚至扭转这一趋势。 5月22日至24日，拜登将前往日本进行访问。共同社报导，预计拜登将发表关于「印太经济框架」（IPEF）的谈话，以抗衡中国推进的「一带一路」。

拜登接着将在5月22日至24日拜访日本

除此之外，拜登也会参加24日在东京举办的「四方安全对话」（Quad）高峰会，与会人还有日本、印度、澳大利亚领导人，共同社称四国首脑将在会上发布涉及俄乌战争和中国的联合声明。

就在拜登访韩之际，中国外长王毅20日接连与乌拉圭、厄瓜多、尼加拉瓜等拉丁美洲国家外长通电话，就发展中拉关系阐述中方的立场和观点，这被视为北京为巩固其在拉美的影响力之举。

（韩联社、法新社、美联社、共同社）

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