拜登就职前 12名国民警卫队员遭解职

（德国之声中文网）美国国防部官员称，经过背景审查，12名国民警卫队员将不得参与为拜登总统就职仪式担当警戒的任务。

由于1月6日发生特朗普支持者袭击国会的事件，本次总统就职典礼采取了严密的保安措施。就职典礼的场地四周安置了水泥路障、铁丝网，当局出动了25000名国民警卫队担当警戒。

国民警卫队的主要任务是保卫包括白宫和国会山在内的"红色区域"，周三，拜登和贺锦丽的就职典礼就将在该区域内举行。冲击国会事件发生后，美国国防部非常担心国民警卫队的"内鬼"会制造事端，因此，联邦调查局对所有担当警戒任务的国民警卫队员开启了背景调查，以便及时发现安全隐患。华盛顿国民警卫队司令瓦尔克周一对福克斯电视台表示，"我们必须确保安全团队里没有害群之马。"

五角大楼发言人霍夫曼表示，上述国民警民队员被开除，纯属出于"防患于未然"的考虑，并不是说他们都同极端团伙有关联。国民警卫队办公室主任丹尼尔·霍坎森（Daniel Hokanson）表示，一名被开除者是因为他收发了"内容令人不安的"短信，另外一人则是接到了相关举报。其他十人则是被查出各类潜在问题，比如以前的犯罪记录等等，同总统就职典礼的安全并没有直接关联。

代理国防部长米勒周一发表声明称，迄今为止五角大楼并没有收到任何国民警卫队存在内部威胁，或会对拜登发起行动的线索。

达扬 / 石涛（德新社，路透社，美联社）

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