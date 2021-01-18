拜登就职前 12名国民警卫队员遭解职

为了防止发生暴力事件，美国有关当局投入两万五千名国民警卫队为拜登总统的就职典礼担当警戒。就职典礼开始前夕，五角大楼宣布，有12名队员因背景审查不合格而被开除。
（德国之声中文网）美国国防部官员称，经过背景审查，12名国民警卫队员将不得参与为拜登总统就职仪式担当警戒的任务。
由于1月6日发生特朗普支持者袭击国会的事件，本次总统就职典礼采取了严密的保安措施。就职典礼的场地四周安置了水泥路障、铁丝网，当局出动了25000名国民警卫队担当警戒。
国民警卫队的主要任务是保卫包括白宫和国会山在内的"红色区域"，周三，拜登和贺锦丽的就职典礼就将在该区域内举行。冲击国会事件发生后，美国国防部非常担心国民警卫队的"内鬼"会制造事端，因此，联邦调查局对所有担当警戒任务的国民警卫队员开启了背景调查，以便及时发现安全隐患。华盛顿国民警卫队司令瓦尔克周一对福克斯电视台表示，"我们必须确保安全团队里没有害群之马。"
五角大楼发言人霍夫曼表示，上述国民警民队员被开除，纯属出于"防患于未然"的考虑，并不是说他们都同极端团伙有关联。国民警卫队办公室主任丹尼尔·霍坎森（Daniel Hokanson）表示，一名被开除者是因为他收发了"内容令人不安的"短信，另外一人则是接到了相关举报。其他十人则是被查出各类潜在问题，比如以前的犯罪记录等等，同总统就职典礼的安全并没有直接关联。
代理国防部长米勒周一发表声明称，迄今为止五角大楼并没有收到任何国民警卫队存在内部威胁，或会对拜登发起行动的线索。
达扬 / 石涛（德新社，路透社，美联社）
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以往的美国总统就职典礼，华盛顿市中心总是聚集了许多看热闹的“吃瓜群众”。时过境迁、斗转星移，2021年拜登的就职典礼笼罩在新冠疫情和暴力示威的双重阴影之下。警方甚至还怀疑，前来协助安保工作的数万名国民警卫队士兵中藏有“内鬼”。