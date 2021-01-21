拜登就职典礼精彩瞬间

宣誓仪式后，拜登夫妇和拜登次子亨特·拜登（Robert Hunter Biden）紧紧相拥。亨特·拜登一再成为特朗普的攻击目标。去年12月自爆特拉华州检察院正在调查他的税务情况。

知名艺人Lady Gaga在仪式上高唱一曲美国国歌。