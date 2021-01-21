拜登就职典礼精彩瞬间

乔·拜登以78岁的高龄宣誓就任第46任美国总统，成为入主白宫时年龄最大的美国总统。夫人吉尔手捧圣经站在一旁。
卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris，中文名贺锦丽）宣誓就任美国副总统。她的丈夫、律师道格拉斯·埃姆霍夫（Doug Emhoff，中文名任德龙）在一旁捧着圣经。
两周前遭到冲击的国会山呈现出一派庄严的气氛。宣誓仪式后，拜登在位于大厦前方中央的台阶上发表就职演讲。
在22分钟的就职演说中，拜登誓言成为“所有美国人的总统”，并称“没有团结就没有和平”。
宣誓仪式后，拜登总统和第一夫人，哈里斯副总统和美国第二先生一起走下国会大厦台阶。
宣誓仪式后，拜登夫妇和拜登次子亨特·拜登（Robert Hunter Biden）紧紧相拥。亨特·拜登一再成为特朗普的攻击目标。去年12月自爆特拉华州检察院正在调查他的税务情况。
前总统克林顿和小布什在典礼上与拜登寒暄。小布什是唯一参加拜登就职典礼的共和党前总统。
知名艺人Lady Gaga在仪式上高唱一曲美国国歌。
拉丁裔美国著名女歌手、演员詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）也登台献艺。
年仅22岁的非裔女诗人阿曼达·戈曼（Amanda Gorman）在就职典礼上朗诵诗歌《我们走上山丘》（The Hill We Climb）。这首诗是她在国会冲击事件后写就，呼吁国人团结起来，强调民主不可能永久被打败。
为防控疫情和防范暴力事件发生，参加此次总统和副总统就职典礼及观礼的人数较以往大幅减少。所有宾客都戴着口罩。华盛顿当天戒备森严，2.5万名国民警卫队队员参与协助安保。
拜登就职典礼举办之时，特朗普夫妇乘坐“空军一号”抵达佛罗里达的棕榈滩。特朗普是美国150多年来首位没有参加继任就职典礼的总统。