 拜登就职典礼：彭斯、伊万卡都会来？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

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时政风云

拜登就职典礼：彭斯、伊万卡都会来？

特朗普还在能发推特时曾告知，他不参加拜登的就职典礼。副总统彭斯决定参加。英国《每日邮报》引述匿名消息人士称，总统的长女伊万卡也可能参加。

US-Präsident Donald Trump mit seinen Kindern

特朗普同长女伊万卡和两个儿子

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在美国国会大厦爆发暴力冲突隔天，民主党国会领袖呼吁副总统彭斯与特朗普政府成员启动宪法修正案将特朗普免职。同日，路透社报导特朗普在大选後，开始考虑如何赦免自己。

即将离任的美国总统特朗普和副总统彭斯已经承诺在任期的最后几天继续合作。在两人会后，特朗普宣布华府进入紧急状态。

(德国之声中文网）暴力冲击国会山事件两天后，特朗普总统发表推文说他将不参加1月20日拜登的就职典礼。“我要对所有那些询问的人这样回答，1月20日我不会参加就职典礼仪式”。这是美国150年来首次卸任总统避开新总统的登基大典。

按照美国的传统惯例，卸任总统1月20日当天上午在白宫迎接新总统上任，这一礼仪特朗普4年前亲身经历过。在白宫短暂拜会奥巴马夫妇后，特朗普夫妇才前往就职典礼地点。

新当选总统拜登对特朗普的决定表示：这是“为数不多的他同我都赞同的事件”。“他不出现，是一件好事。他让国家感受尴尬，让我们在全世界感到尴尬。他不配担任这个职责。”

拜登在1月8日的这个采访中继续说，他很欢迎副总统彭斯参加就职典礼，“欢迎副总统迈克，欢迎他来。我们会很荣幸他来推动交接工作。”

事实上一天之后，彭斯副总统才做出了会参加拜登就职典礼的表态。

US-Wahl Kongress | Pence verkündet Zertifizierung des Wahlergebnisses

彭斯1月6日晚在国会宣布拜登当选下届美国总统

在副总统的职位上，彭斯一直对特朗普保持了高度忠诚。1月6日两人的关系出现转折。当天国会清点总统得票数、正式确认当选总统前，特朗普在华盛顿的示威集会上对他的支持者说，“迈克·彭斯会把这事情为我们办好。如果他不做，这将是我们国家的悲哀。” 事后，特朗普发帖写道，“迈克·彭斯缺乏勇气为保护我们国家和宪法做他力所能及的事情。”美国媒体报道，上周三国会上受到暴力冲击时，彭斯的家人也在国会，被保安带进地堡里。

除彭斯外，特朗普的长女伊万卡据称也将出席拜登就职典礼。英国《每日邮报》引述不具名的白宫消息人士称，伊万卡担心自己原本看好的政治生涯陷入危机，而违背父愿出席拜登就职仪式。这名匿名消息人士称，伊万卡相信可以为未来赢得支持者，因此，现在必须全力以赴。

报道引述这名消息人士称，特朗普总统激烈反对女儿的决定，说这样做会失掉数千名支持者，并且这是伊万卡做出的“最糟糕的决定”。

特朗普为2024年竞选总统的开场造势活动也计划选在1月20日举行。《每日邮报》的报道称，伊万卡决定不参加父亲的活动不过，该报援引另一名不具名的白宫消息人士称，伊万卡并没有做出参加拜登就职典礼的决定。

 

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