拜登就职典礼：彭斯、伊万卡都会来？

(德国之声中文网）暴力冲击国会山事件两天后，特朗普总统发表推文说他将不参加1月20日拜登的就职典礼。“我要对所有那些询问的人这样回答，1月20日我不会参加就职典礼仪式”。这是美国150年来首次卸任总统避开新总统的登基大典。

按照美国的传统惯例，卸任总统1月20日当天上午在白宫迎接新总统上任，这一礼仪特朗普4年前亲身经历过。在白宫短暂拜会奥巴马夫妇后，特朗普夫妇才前往就职典礼地点。

新当选总统拜登对特朗普的决定表示：这是“为数不多的他同我都赞同的事件”。“他不出现，是一件好事。他让国家感受尴尬，让我们在全世界感到尴尬。他不配担任这个职责。”

拜登在1月8日的这个采访中继续说，他很欢迎副总统彭斯参加就职典礼，“欢迎副总统迈克，欢迎他来。我们会很荣幸他来推动交接工作。”

事实上一天之后，彭斯副总统才做出了会参加拜登就职典礼的表态。

彭斯1月6日晚在国会宣布拜登当选下届美国总统

在副总统的职位上，彭斯一直对特朗普保持了高度忠诚。1月6日两人的关系出现转折。当天国会清点总统得票数、正式确认当选总统前，特朗普在华盛顿的示威集会上对他的支持者说，“迈克·彭斯会把这事情为我们办好。如果他不做，这将是我们国家的悲哀。” 事后，特朗普发帖写道，“迈克·彭斯缺乏勇气为保护我们国家和宪法做他力所能及的事情。”美国媒体报道，上周三国会上受到暴力冲击时，彭斯的家人也在国会，被保安带进地堡里。

除彭斯外，特朗普的长女伊万卡据称也将出席拜登就职典礼。英国《每日邮报》引述不具名的白宫消息人士称，伊万卡担心自己原本看好的政治生涯陷入危机，而违背父愿出席拜登就职仪式。这名匿名消息人士称，伊万卡相信可以为未来赢得支持者，因此，现在必须全力以赴。

报道引述这名消息人士称，特朗普总统激烈反对女儿的决定，说这样做会失掉数千名支持者，并且这是伊万卡做出的“最糟糕的决定”。

特朗普为2024年竞选总统的开场造势活动也计划选在1月20日举行。《每日邮报》的报道称，伊万卡决定不参加父亲的活动不过，该报援引另一名不具名的白宫消息人士称，伊万卡并没有做出参加拜登就职典礼的决定。

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