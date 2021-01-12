拜登就职典礼将至 华盛顿高度戒备

（德国之声中文网）上周三（1月6日）发生总统特朗普的支持者暴力冲击国会山庄事件以来，对当选总统拜登就职典礼也将受干扰的忧虑增加。为此，有关当局已再度强化安全措施。国民警卫队司令霍坎森（Daniel Hokanson）将军告知美国有线新闻广播网CNN，将派遣多达1.5万名国民警卫队官兵至首都华盛顿，向当地安全力量提供支持，保障1月20日的新总统宣誓就职典礼安全。

美国国土安全部宣布，鉴于新近发生的事件，负责总统安全的特勤局从周三起而不是原定的1月19日起就进入加强执勤阶段。该部由此满足了华盛顿市长鲍泽（Muriel Bowser）的一项要求。鉴于安全局势复杂以及新冠疫情严重，这位民主党女政治家还在一次新闻会上呼吁所有外埠人，不要前往华盛顿观看就职典礼。

多家美国媒体报道说，联邦调查局向各安全机构发出一内部文件，警告在1月20日那天，或在此前数天，有可能在所有联邦州首府发生武装暴力抗议。联邦调查局在文件中称，相关威胁明显来自也参与了国会冲击事件的一个团体，因此是可信的。

侯任总统拜登本周一接受了第二次新冠疫苗接种

就职口号“团结的美国”

当选总统拜登表示，他对就职典礼无安全顾虑。在回答记者的相关问题是，拜登称，他不害怕在露天举行宣誓仪式。按传统，新总统宣誓仪式在国会大厦西平台举行。这些天来，围绕国会大厦明显增加了安全措施，其中包括高达2米的金属网。

拜登团队通报说，当选总统将以“团结的美国”作为其就职典礼的口号。根据所计划的日程安排，拜登将和前总统奥巴马、克林顿和小布什共同出席就职典礼，然后，共同前往阿林顿国家公墓，向在那里的无名军人墓献花圈。即将卸任的特朗普总统已表示，不参加庆典。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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