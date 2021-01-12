 拜登就职典礼将至 华盛顿高度戒备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

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时政风云

拜登就职典礼将至 华盛顿高度戒备

本月20日，民主党人乔·拜登将在华盛顿国会大厦宣誓成为美国第46届总统。安全忧虑笼罩相关准备工作。

Joe Biden US-Präsident

拜登表示他对就职典礼没有安全顾虑

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拜登在他就职倒数23天之际，听取国安跟外交专家简报，他在活动中发表演说，表示美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。

在美国国务卿蓬佩奥9日对台美关系做出重大宣布後，两岸反应激烈。专家告诉德国之声，特朗普政府在卸任前宣布此消息，给了新任政府一个难解的习题。

不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。

（德国之声中文网）上周三（1月6日）发生总统特朗普的支持者暴力冲击国会山庄事件以来，对当选总统拜登就职典礼也将受干扰的忧虑增加。为此，有关当局已再度强化安全措施。国民警卫队司令霍坎森（Daniel Hokanson）将军告知美国有线新闻广播网CNN，将派遣多达1.5万名国民警卫队官兵至首都华盛顿，向当地安全力量提供支持，保障1月20日的新总统宣誓就职典礼安全。

美国国土安全部宣布，鉴于新近发生的事件，负责总统安全的特勤局从周三起而不是原定的1月19日起就进入加强执勤阶段。该部由此满足了华盛顿市长鲍泽（Muriel Bowser）的一项要求。鉴于安全局势复杂以及新冠疫情严重，这位民主党女政治家还在一次新闻会上呼吁所有外埠人，不要前往华盛顿观看就职典礼。

多家美国媒体报道说，联邦调查局向各安全机构发出一内部文件，警告在1月20日那天，或在此前数天，有可能在所有联邦州首府发生武装暴力抗议。联邦调查局在文件中称，相关威胁明显来自也参与了国会冲击事件的一个团体，因此是可信的。

USA Joe Biden erhält zweite Impfdosis

侯任总统拜登本周一接受了第二次新冠疫苗接种

就职口号“团结的美国”

当选总统拜登表示，他对就职典礼无安全顾虑。在回答记者的相关问题是，拜登称，他不害怕在露天举行宣誓仪式。按传统，新总统宣誓仪式在国会大厦西平台举行。这些天来，围绕国会大厦明显增加了安全措施，其中包括高达2米的金属网。

拜登团队通报说，当选总统将以“团结的美国”作为其就职典礼的口号。根据所计划的日程安排，拜登将和前总统奥巴马、克林顿和小布什共同出席就职典礼，然后，共同前往阿林顿国家公墓，向在那里的无名军人墓献花圈。即将卸任的特朗普总统已表示，不参加庆典。

 

凝炼/苗子（德新社、路透社）

 

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