拜登就职倒数 承诺建立联盟抗中

(德国之声中文网) 美国候任总统拜登28日呼吁在贸易和经济方面建立更强大的联盟来对抗中国，即使欧盟似乎已准备与北京达成双边投资协议。

拜登表示：「在我们与中国竞争并追究中国政府在贸易丶技术丶人权和其他方面的侵权行为时，当我们建立由志同道合的伙伴和盟友组成的联盟时，我们的立场将更加坚定。」

他补充道：「在对美中关系至关重要的任何问题上，从推行有利于中产阶级的外交政策，包括保护美国工人丶我们的知识产权和环境的贸易和经济议程，到确保印度洋-太平洋地区的安全和繁荣，再到倡导人权，当有与我们有共同愿景的国家一同努力时，我们的策略会更强大也更有效。」

而在欧盟与中国有可能签署投资协议的时刻，华府智库彼得森国际经济研究所的高级研究员洛夫利 (Mary Lovely) 告诉南华早报，欧盟急於跟中国签署协议的急迫性，或许跟美国开始执行与中国的第一阶段贸易协议有关。她说：「美国的第一阶段贸易协议并未将中国行动对欧洲的影响纳入考量，而这可能促使欧盟决定在年底前与中国达成投资协议。」

洛夫利认为，外界过分夸大了欧中投资协议将使欧盟与美国难以取得共识的猜测。她向南华早报表示，欧盟与美国在中国议题上仍能找到对双方来说都重要的议题进行合作。

拜登政府继续抗中

拜登强调，他的对中政策将在一定程度上与特朗普政府保持一致，这一点从他任命的内阁也可以窥知一二。他在上个月宣布，将提名布林肯 (Antony Blinken) 担任国务卿。布林肯是拜登的长期顾问，曾担任参议院外交关系委员会的高级助手，并在2009年至2013年拜登担任副总统期间担任国家安全顾问。

布林肯今年7月在华府智库哈德逊研究所的一次活动中强调，民主党与共和党对中国的看法一致，将其视为一大挑战，并表示将与美国盟友合作，在贸易行为等问题上与北京对抗。

特朗普政府过去4年来惯用大动作和尖锐言词对抗中国。以现任美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）為例，作为代表性对中鹰派人士，自从他2018年出任以来，便将孤立北京作为美国国务院的关键目标。

蓬佩奥今年7月在加州的尼克松总统图书馆发表了关于中国的最重要一场演说，他向欧洲和其他地区的政府宣称，与北京的接触对世界民主国家造成的伤害大于好处。

他说:「如果我们现在不采取行动，最终中共将侵蚀我们的自由，颠覆我们社会辛辛苦苦建立的基础规则跟秩序。」

即便如此，美中两国仍持续执行今年1月份签署的第一阶段贸易协定，虽然执行的进展缓慢。今年6月，中国政府允许华尔街投行摩根大通在中国经营第一家完全由外资控股的期货业务。同一个月，中国央行最终批准了美国运通合资企业的网络清算牌照，允许它成为第一家在中国开展业务的外国信用卡公司。

杨威廉/邹宗翰 (南华早报、华尔街日报)

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