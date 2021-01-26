 拜登尚未联络习近平 白宫：不急着对付中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2021

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时政风云

拜登尚未联络习近平 白宫：不急着对付中国

中美竞合的态势在拜登上任以来已经越来越明朗。华盛顿持续酝酿联友制中的策略，而北京则反复强调中美合作的必要性。

USA Joe Biden Natur Wald

(德国之声中文网) 拜登政府周二(2月2日)表示，并不急于与战略对手中国交手，并表示会先追求与盟友和合作伙伴「步调一致」。

拜登自1月20日上任以来，已经与许多世界领导人联系，但尚未与习近平交谈。

白宫发言人莎琪(Jen Psaki)在一次记者会上表示，她无法透露两人何时会进行通话。她也拒绝透露中国是否要求与拜登通话。

她说，随着布林肯（Antony Blinken）就任美国国务卿，「与中国人接触的层次更多了」，但她和国务院发言人普莱斯 (Ned Price)都说，会优先与盟友和伙伴交谈。

普莱斯在一次发布会上说，有一些问题，包括气候变化，「在这些问题上与中国进行有限的合作符合我们的国家利益」。

他说，美国的联盟和伙伴关系是「在任何范围的挑战中的力量倍增，这包括我们与北京的关系中。所以，作为第一步，我们要确保我们与这些盟友、与这些伙伴保持一致，然后......你可以预期，将与中国在多个领域进行接触。」

路透社报导，尽管拜登在竞选期间称习近平为「暴徒」，并发誓要带领国际社会施压、孤立和惩罚中国，但习近平在拜登当选后依然发驻祝贺。

拜登政府尚未完全阐明对中国这个世界第二大经济体的战略，但表示将大体上延续前总统特朗普所采取的强硬做法。

拜登政府誓言要「超越」北京，并赞同特朗普政府在最后一刻认定中国对新疆穆斯林实施了种族灭绝，同时还强调希望在气候变化等政策优先事项上进行合作。

中国最高外交官2日呼吁让美中关系回到可预测的建设性道路上，同时表示华盛顿应该尊重北京在台湾问题上的立场，并停止干涉香港、西藏和新疆问题。

当被问及这些言论时，莎琪说，中国应该「停止对台湾的军事、外交和经济施压，而与台湾民选领导人进行有意义的对话」。

USA Washington | Pressesprecherin Jen Psaki

布林肯上周称美中关系可以说是华盛顿在世界上最重要的关系，而白宫发言人莎琪则在发布会上表示 :「当然，与中国的关系将是多层次的，我们会处理气候、经济和安全问题。」

DW.COM

拜登政府上台一周後，连续针对台海议题进行表态。在美国国防部28日重申会支持台湾提升防御力後，美国中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）为德国之声分析这些决策背後的意义及影响。

“达沃斯”世界经济论坛新加坡会议组织者称，美国新总统拜登行政当局有可能在论坛期间与中国方面举行会谈。

德国联合执政党主张在对华政策上与美国协调一致，《法兰克福汇报》对于这能否实现，有所怀疑。《商报》采访了新任德国工业联合会主席，其中不少篇幅谈到中国。

美国总统拜登在选前承诺要重新与盟友建立良好关系，除了重新加入巴黎气候协议和世卫，他也再次改变特朗普的路线，考虑重新加入伊朗核协议。

在美国候任商务部长26日於国会听证会中批评华为与中兴後，白宫27日也重申将确保美国电信网络不受华为等供应商的影响，并承诺扩大使用美国与盟国电信商的设备。

美选民支持中美在气候问题上合作

根据亚洲协会政策研究所和进步数据公司2日发布的民调发现，56%的美国受访者希望与中国在气候变化问题上进行合作，认为气候变化比包括新冠肺炎在内和核武裁军等议题更重要。

拜登将气候问题置于其国内外政策的核心，包括重新加入全球《巴黎协定》和任命前国务卿克里 (John Kerry)为美国气候特使。

美国和中国是全球最大的两个气候变化贡献者，合计占全球温室气体排放量的40%。

亚洲协会政策研究所总裁的高级顾问伍德罗夫 (Thom Woodroofe)说：「两个最大的排放国之间的某种程度的合作显然会产生巨大的影响，无论是对他们自己的行为，还是对其他国家的行为。」

这项在2020年12月针对1040人进行的调查发现，69%的选民认为，如果中国采取更多行动应对气候变化，那么美国也应该效仿。

调查也发现，62%的人支持拜登的竞选承诺，即让中国对其气候承诺「负责」，比如到2060年实现碳中和。

在调查中，美国选民特别支持在清洁能源技术方面的合作，52%的选民认为与中国合作加大发展力度对美国经济有利。

克里上周在记者会上表示，美国将与中国在气候变化问题上合作，将其作为一个「关键的独立问题」，但强调他们不会为了在气候问题上取得进展而用其他议题来交换。

对此，中国外交部发言人赵立坚表示，特定领域的合作不能脱离整体的双边关系的整体。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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