拜登小馬科斯首次會晤 聚焦南海緊張局勢

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）和菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）週四（9月22日）在紐約的聯合國大會期間，在場邊舉行了首次面對面會談。白宮在會談後發布聲明表示：「兩位領導人討論了南中國海的局勢，並強調了他們對航行和飛越自由以及和平解決爭端的支持。」

美國指責中國對南中國海領土主權聲索方以及其他在該海域活動的國家施加「挑釁」。路透社報導，拜登在兩人開始會談時即表示，他想談談南中國海。小馬科斯則表示：「美國在維護我們地區的和平方面所發揮的作用，是該地區所有國家，特別是菲律賓非常讚賞的事情。」

菲律賓是美國的重要盟友，鑒於其地理位置，若美國希望在軍事上保護台灣不受中國攻擊，菲律賓勢必將扮演重要的戰略角色。路透社指出，有鑒於美國需要為台海可能的衝突突發事件做準備，美方一直希望能安排更深入菲律賓基地。

白宮表示，「兩位領導人反思了美菲聯盟的重要性，拜登總統重申了美國對保衛菲律賓的堅定承諾。」

拜登與小馬科斯舉行會談之際，美國與中國正因台海問題加劇緊張關係。菲律賓駐美國大使、同時也是小馬科斯親戚的羅曼德斯（Jose Manuel Romualdez）本月曾向日本《日經新聞》表示，菲律賓將在台灣發生衝突時讓美軍使用該國的軍事基地。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



美菲欲深化關係

除了南中國海的緊張局勢，雙方領導人也就美菲之間長期的安全關係、俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟和糧食安全造成的壓力等議題進行討論。拜登還指出，菲律賓迅速譴責俄羅斯入侵烏克蘭，是美國盟友之一。

在小馬科斯的前任杜特爾特（Rodrigo Duterte）擔任總統期間，美菲關係屢屢摩擦。拜登在與小馬科斯的首次面對面會談中承諾，在歷經過去所謂的「坎坷時期」之後，美國將努力強化與菲律賓的關係。

拜登向小馬科斯說：「我們有過一些坎坷的時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的、關鍵的關係。我希望你們有同樣的感覺。」

小馬科斯則向拜登強調，菲律賓是美國的「夥伴」、「盟友」與「朋友」，並感謝美國在新冠疫情期間提供「大規模 」援助，包括分享新冠疫苗。小馬科斯補充說：「在我們面對這個新世紀的挑戰時，菲律賓和美國之間100多年的關係持續發展。」

今年6月甫上任的小馬科斯是菲律賓前獨裁者馬科斯（Ferdinand Marcos）的兒子。小馬科斯曾經表示希望與中國建立更密切的關係，中國也試圖拉攏小馬科斯；拜登上任初期就將改善美國與太平洋國家的關係列為首要之務。他認為，崛起的中國是對美國最具威脅的經濟和國家安全對手。

小馬科斯此次出席紐約的聯合國大會是他15年來的首次美國之行。在他上任後不久，白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）曾表示，「歷史因素」可能會令美國與小馬科斯的關係帶來「挑戰」。 外界解讀，這指的是美國對其父親老馬科斯的遺產進行的長期訴訟。

小馬科斯在美國遭判藐視法庭令，因為拒絕與夏威夷法院合作，該法院裁定馬科斯家族必須將「掠奪」的20億美元財富，支付給其父親戒嚴時期的受害者。

美國駐菲律賓使館曾指出，根據國際法，小馬科斯作為現任國家元首享有全面的海外管轄權的豁免，包括在美國旅行期間。

（路透社、美聯社）

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