拜登將訪日韓 日大使：有望啟動印太經濟框架

（德國之聲中文網）日本駐美國大使富田浩二週一（5月9日）在華府智庫戰略與國際研究中心舉辦的一場活動表示，美國總統拜登本月出訪日本時，預計將與美國正式啟動「印太經濟框架」（IPEF）的時間相吻合。富田浩二說，日本和美國一直在研究印太經濟框架的細節，他說，該框架需要在包容性和高標準之間取得平衡。

路透社指出，有鑒於近年來中國勢力持續擴張，亞洲國家也開始著重促進與美國的關系，但自美國前總統特朗普於2017年退出一項區域貿易協定以來，美國遲遲沒有詳細說明與亞太地區國家經濟互動的相關計劃，這讓部分亞洲國家感到沮喪。

美國總統拜登預計於5月20日至5月24日訪問韓國和日本，拜登在去年宣布了印太經濟框架的計劃，並於2月宣布計劃2022年初啟動印太經濟框架。

富田9日說，拜登出訪日本將向區域盟國發出一個強有力的信號，那就是儘管有烏克蘭戰爭，美國仍然關注印太地區。他表示：「這不僅僅是一個信息。我認為這次訪問將以非常強烈的措辭確定，日本和美國共同准備在更廣泛的印太地區的經濟和社會發展中發揮領導作用。」

富田指出，拜登的訪問將包括由美國、日本、澳大利亞和印度組成的四方會談（Quad）領袖會議，而這也是實現印太經濟框架的重要手段。

富田表示，美國退出《跨太平洋伙伴關係全面進步協議》對於印太地區來說是一個挫折，而中國也正「非常積極地尋求填補這個空缺」。他在談到印太經濟框架時說：「每當你做任何形式的區域經濟論壇時，都要在包容性和高標准之間進行權衡。當然，我們兩者都需要，但我們必須在這兩項要求之間取得適當的平衡。」

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在同一個論壇上也說，印太經濟框架需要具有包容性，但也要有足夠高的標准，使其不會成為「經濟競爭」。

台灣是否受邀參加屢受關注

除了日本積極針對印太經濟框架發出訊號外，各界也關注美國是否會將台灣納入該框架內。然而，美國貿易代表戴琪3月底被問到相關問題時，拒絕透露台灣是否會被邀請加入該框架，相關舉動也受到美國國會批評。

戴琪3月31日在美參議院金融委員會表示，台灣是一個重要的合作夥伴，但尚未就成員資格作出決定。她當時說：「關於台灣這一點，我們正在與那些有興趣加入這個框架的人進行一般性對話......是否參與『印太經濟框架』仍在考慮之中，據我所知，還沒有做出任何決定。」

當時立場挺台的美國參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）回應表示，台灣與美國經濟安全交織，是重要的戰略和貿易夥伴。他說：「我從這個回答中感覺到，我們不會把台灣納入『印太經濟框架』的範圍，這就錯過了一個機會。」

一些分析人士認為，台灣參與該計劃可能會使該地區的國家因擔心激怒北京而對加入該計劃猶豫不決，因為北京反對將「印太經濟框架」作為華盛頓試圖遏制中國崛起的工具。

過去幾個月來，拜登政府無視各界呼籲美國重返CPTPP的行動，因為他們擔心這可能對美國的就業產生影響。同時，因為美國不願意讓亞洲國家通過印太經濟框架取得更大的市場准入，這讓亞洲國家感到沮喪。

拜登預計將於本週四和週五在華盛頓舉行的特別峰會上接待東南亞各國領導人。

（路透社、法新社）

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