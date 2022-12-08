拜登將第七度對台軍售 金額逾4億美元

（德國之聲中文網）路透社週三（12月7日）報導，美國國務院已經批准向台灣出售4.28億美元的軍機零部件，旨在幫助台灣空軍提升戰備能力，以因應近3年來頻繁現身台海周圍的中國戰機。

自8月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊進行了戰爭演習，中國軍機也經常越過台灣海峽中線。報導稱，台灣的空軍裝備精良，但已經老化，與中國空軍相比相形見絀。

美國五角大廈在6日發表聲明說，這些零部件將支持台灣的F-16戰鬥機、本土防禦戰鬥機和所有其他源自美國的飛機和相關系統，協助加強台灣戰備能力。

作為台灣軍售提案人之一的美國民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）說：「台灣的民主仍是我們印太戰略的心臟，我們對台灣人民的承諾，其深度和力度都比以往來得更強。」

儘管台美沒有正式的外交關係，美國仍是台灣最重要的國際武器供應商。台灣的總統辦公室更指出，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第七次批准對台軍售。

針對此次最新的軍售案，台灣國防部7日向美方表示感謝，並稱該案將進入「知會國會」程序，可望在一個月後正式「生效」。官方聲明指出，這項銷售將「有助台灣空軍維持裝備和補充消耗、滿足國防行動和戰備訓練的需要，並確保既有戰鬥力不減。」並重申台灣將繼續堅定地「展示自衛的決心和能力，捍衛主權和保護國家安全」。

台灣老百姓如何應對中國軍演？

大量軍援

近期美國對台的軍事支援動作頻繁。根據《彭博社》12月5日報導，美國國務院提議對台軍售多達100套新型「愛國者」（Patriot）防空飛彈。該型號具備「碰撞擊殺」技術（hit-to-kil），比先前運送至台灣的版本更先進。

據報，這筆交易是根據2010年美國對台28.1億美元軍售相關條款提出，由於協議總值不變，因此不算是一筆全新的交易，但普遍被視為原先交易的升級版，旨在提升台灣整體的飛彈系統。這項升級提議，6日在美國國會議事錄上列出，並交由國會進行30天的審查。

此外，路透社報導，美國國會預計將於週三（12月7日）開始就年度國防授權法案（NDAA）進行投票，其中提到在未來5年，計畫向台灣每年提供20億美元的無償軍事援助，總值達到100億美元。該案預計將在12月底前通過並簽署成為法律。

但這份法案的內容，並不包含今年稍早美國國會議員提出的部分爭議條款，包括當中國對台灣有重大侵略或情勢升級時的制裁措施，以及將台灣作為「主要非北約盟友」的建議。

《彭博社》指出，種種軍售料將再度激怒中國，加劇美中緊張關係。當參議院外交關係委員會在9月批准有關台灣的軍售案時，北京方面已對此表達憤怒。中國也曾多次要求美國停止向台灣出售武器，並對美國的武器製造商進行制裁。

2020年美国对台军售总额创历史最高 年末再添一笔军售 路透社报道，美国本周宣布了对台2.8亿美元的“野战资讯通信系统”军售，帮助台湾军事现代化，加强防御能力。这是是美国今年第六度对台军售，中国外交部发言人华春莹在周二的例行发布会上敦促美国停止售台武器和美台任何军事联系，她表示，美国对台出售武器装备严重违反一中原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系。(图为幻影战机资料图片)

2020年美国对台军售总额创历史最高 2020年美国对外军售的最大买家 11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。

2020年美国对台军售总额创历史最高 台北谨慎回应 11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）

2020年美国对台军售总额创历史最高 特朗普任内军售频繁 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

2020年美国对台军售总额创历史最高 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

2020年美国对台军售总额创历史最高 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

2020年美国对台军售总额创历史最高 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。



（路透社、彭博社）

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