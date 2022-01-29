拜登：将向东欧派遣美军

(德国之声中文网）美国总统拜登周五（1月28日）表示，出于对俄罗斯可能入侵乌克兰的担忧，他将很快派遣少量美军，加强北约在东欧的存在。

美国和其他西方国家对俄罗斯军队在俄乌边境集结表示担忧，并认为俄罗斯正计划入侵乌克兰。俄罗斯坚持否认这一点，并要求北约提供安全保障，包括承诺乌克兰不会加入该军事联盟。

拜登说了什么？

"我将在近期内向东欧和北约国家派遣军队。人数不会太多，"拜登向媒体如是表示。

本周，五角大楼发言人柯比（John Kirby）介绍，8500名士兵处于"高度戒备"状态，以便在北约征召其执行任务时，他们可以加入快速反应部队的行列。乌克兰虽然不是北约成员，但美国担心如果俄罗斯进攻乌克兰，会波及到邻近的北约国家。

乌克兰军人为应对俄罗斯可能的入侵行动做准备

拜登在上周的新闻发布会上指出，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将增加在该地区的驻军。拜登称："如果他（普京）真的采取行动，我们实际上将增加在波兰和罗马尼亚等地的部队存在。他们是北约的一部分。"

俄罗斯有"多种军事选项"

与此同时，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)周五当天表示，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，已经到了俄罗斯总统普京现在有多种军事选项的地步。

奥斯汀在五角大楼的新闻发布会上说："虽然我们不认为普京总统已经做出了对乌克兰使用这些军队的最终决定，但他现在显然有这个能力。"

奥斯汀还称，普京可以动用其军队的一部分来占领乌克兰的城市和"重要领土"，或"采取胁迫行动和挑衅性政治行动"，例如承认乌克兰东部的亲俄势力分裂领土。

本周早些时候，美国和北约正式拒绝了俄罗斯的安全保障建议，同时向俄罗斯递交了关于安全建议的书面答复。俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)说，美国的反建议好于北约的，但没有透露细节。

（美联社、法新社）

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