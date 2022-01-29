 拜登：将向东欧派遣美军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登：将向东欧派遣美军

美国总统拜登表示，他将在近期内向北约国家派遣少量美军，应对俄乌局势。与此同时，美国国防部长奥斯汀警告，针对乌克兰，俄罗斯总统普京现在已有多种军事选项。

Militärübung in der Oberpfalz

美军参加了在德国举行的 "盟军精神"军事演习

(德国之声中文网）美国总统拜登周五（1月28日）表示，出于对俄罗斯可能入侵乌克兰的担忧，他将很快派遣少量美军，加强北约在东欧的存在。

美国和其他西方国家对俄罗斯军队在俄乌边境集结表示担忧，并认为俄罗斯正计划入侵乌克兰。俄罗斯坚持否认这一点，并要求北约提供安全保障，包括承诺乌克兰不会加入该军事联盟。

拜登说了什么？

"我将在近期内向东欧和北约国家派遣军队。人数不会太多，"拜登向媒体如是表示。

本周，五角大楼发言人柯比（John Kirby）介绍，8500名士兵处于"高度戒备"状态，以便在北约征召其执行任务时，他们可以加入快速反应部队的行列。乌克兰虽然不是北约成员，但美国担心如果俄罗斯进攻乌克兰，会波及到邻近的北约国家。

Ukraine-Konflikt

乌克兰军人为应对俄罗斯可能的入侵行动做准备

拜登在上周的新闻发布会上指出，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将增加在该地区的驻军。拜登称："如果他（普京）真的采取行动，我们实际上将增加在波兰和罗马尼亚等地的部队存在。他们是北约的一部分。"

俄罗斯有"多种军事选项"

与此同时，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)周五当天表示，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，已经到了俄罗斯总统普京现在有多种军事选项的地步。

奥斯汀在五角大楼的新闻发布会上说："虽然我们不认为普京总统已经做出了对乌克兰使用这些军队的最终决定，但他现在显然有这个能力。"

Ukraine-Konflikt - Russlands Außenminister Lawrow

俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，美国的反建议好于北约的

奥斯汀还称，普京可以动用其军队的一部分来占领乌克兰的城市和"重要领土"，或"采取胁迫行动和挑衅性政治行动"，例如承认乌克兰东部的亲俄势力分裂领土。

本周早些时候，美国和北约正式拒绝了俄罗斯的安全保障建议，同时向俄罗斯递交了关于安全建议的书面答复。俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)说，美国的反建议好于北约的，但没有透露细节。

（美联社、法新社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

如果俄罗斯入侵乌克兰，欧盟会怎样回应？

欧盟去年12月就对俄罗斯入侵乌克兰原则上达成制裁的共识，惩罚清单也已列好，欧盟还称，制裁机制可以在48小时内启动。  

美德联手制俄 普京另有算盘

华盛顿持续希望通过外交途径解决俄乌危机，与德国联手，把北溪2号当作谈判筹码 ，并向中国喊话，要北京发挥对俄罗斯的影响力。莫斯科这边则一边承诺对话，一边计划应对方式。  

德国情报局长：袭击乌克兰？莫斯科尚未最后决定

德国联邦情报局（BND）负责人表示，俄罗斯有为进攻乌克兰做准备，但应尚未决定是否付诸行动。他还对俄罗斯和中国能否建立长期联盟表示怀疑。  

相关内容

如果俄罗斯入侵乌克兰，欧盟会怎样回应？

如果俄罗斯入侵乌克兰，欧盟会怎样回应？ 29.01.2022

欧盟去年12月就对俄罗斯入侵乌克兰原则上达成制裁的共识，惩罚清单也已列好，欧盟还称，制裁机制可以在48小时内启动。

Pentagon spokesman John Kirby speaks during a briefing at the Pentagon in Washington, Monday, Jan. 24, 2022. The Pentagon says that Defense Secretary Lloyd Austin has put about 8,500 troops on heightened alert, so they will be prepared to deploy if needed to reassure NATO allies in the face of ongoing Russian aggression on the border of Ukraine. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

乌克兰危机:美军高度警戒 欧盟联合抗俄 25.01.2022

为了对俄罗斯可能向乌克兰入侵做准备，美国国防部24日宣布让8500名军队处於可能部署到东欧的状态，而欧盟则是强调俄罗斯将面临严重後果，并宣布一项援助乌克兰的新计划。

US Secretary of State Antony Blinken, left, and Chinese Foreign Minister, Wang Yi meet, Sunday, Oct. 31, 2021 at an hotel in Rome on the sidelines of the G20 of World Leaders Summit. (AP Photo/Tiziana Fabi, pool)

美中两国外长通电话呼吁为乌克兰危机降温 27.01.2022

中国外长王毅与美国国务卿布林肯举行通话。在谈及乌克兰危机时，王毅表示，呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。布林肯强调缓和局势并警告俄罗斯对乌克兰采取进一步侵略行为将为全球安全和经济带来风险。

广告

媒体看中国

Litauen China Flaggen

德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘

周四，欧盟就中国对立陶宛采取"歧视性贸易行为"一事，在世贸组织提起诉讼。就此，北京同维尔纽斯的外交纠纷，显然已扩展至欧中关系层面。  