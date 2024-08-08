拜登对若特朗普败选和平权力交接“毫无信心”

美国总统拜登在接受CBS采访时发出警告，如果特朗普在11月的大选中落败，他对将权力和平移交给哈里斯（亦称“贺锦丽”）“毫无信心”。

（德国之声中文网）美国总统拜登警告称，如果特朗普在11月的大选中落败，他对将权力和平移交给哈里斯（亦称"贺锦丽"）"毫无信心"。这是他在周三（8月7日）播出的CBS访谈中透露的信息。

拜登今年81岁，7月退出了新一轮大选，由副总统哈里斯接任民主党总统候选人。拜登在采访中表示，特朗普在竞选活动中暗示不接受败选的言论应该被认真对待。

"如果特朗普败选，我一点信心都没有"，拜登在采访中被问及他是否认为2025年1月会有平稳的权力交接时这样回答。该采访的完整版将在周日播出。

"他说的话是认真的。我们没有认真对待他。但他是认真的--所有关于'如果我们输了，就会发生一场血战'的言论。"拜登补充道。

拜登经常援引特朗普有关如果他输了，会发生一场血战的言论，尽管特朗普表示，他当时是在谈论中国电动车进口的问题。

贺锦丽能够打败特朗普吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在今年早些时候的竞选活动中，拜登还经常提到特朗普在2020年大选中败选后其支持者2021年1月6日冲击美国国会大厦的事件。

特朗普一直坚称2020年存在选举舞弊。拜登在CBS的访谈中指责这位前总统试图在美国各州的关键选举职位上安插盟友，企图在需要的时候操纵计票结果。

"你不能只在赢了的时候才爱你的国家。"拜登说。

拜登以来一直将特朗普描绘为美国民主的威胁。

民众党总统候选人哈里斯有时也会发出同样的警告，但她更多地专注于积极的愿景。她的竞选活动重新激发了民主党人的活力，筹集了上千万美元，并在民调中略微领先于特朗普。

（法新社）

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