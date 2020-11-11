拜登对台立场受瞩目 专家：低调经营台美关系

(德国之声中文网) 在美国民主党前副总统拜登几乎确定在2021年1月20日将入主白宫後，全球各地都聚焦他的外交政策，拜登本人也在近日积极与各国元首交流，希望能够重建美国与区域盟友的关系。

不少专家认为，中国无疑会是拜登外交政策上，急需处理的重大议题之一。但除了中美关系，台湾也在这中间扮演了一个关键角色。美国史丹佛大学胡佛研究所的访问学者祁凯立(Kharis Templeman) 告诉德国之声，拜登上台後，应该会采取与特朗普不同的方式处理美国与台湾的关系。

他说：「拜登应该会在上台的几个月内，针对美国对台政策进行一个全面性的检视。我预期拜登会将对台政策导回较传统的『保证模式』。拜登政府必须决定美国是否在要改变『战略模糊』的对台政策，以及美国是否该更明显的展现捍卫台湾的决心。」

「战略模糊」美国《台湾关系法》的核心概念，通常是指美国在假设中国武力犯台这个问题上，会保持模糊的策略。

在美国大选前，不少民调结果显示，多数台湾人支持现任总统特朗普连任，而拜登在台湾的支持率始终是低於特朗普。美国前总统布希时期的国防部官员包士可 (Joseph Bosco) 在选前接受德国之声访问时警告，拜登上台後，可能采取民主党以往所偏好的「战略模糊」策略来经营台美关系。

然而，选举过后，大部分专家在选後却一致认为，台湾不太需要担心拜登上台後，美国在对台政策上会出现极大的转变。

对于拜登对台政策，祁凯立认为，决定拜登政府如何制定对台政策的一大关键因素是他对中国的政策。祁凯立说，中美关系在过去四年发生巨大变化，所以拜登不太可能将美国对中政策调整回奥巴马时期的「接触政策」。他向德国之声表示：「美国外交社群的共识是，中国已成为美国外交政策上的一大挑战。」

然而，虽然他认为拜登在台湾议题上会采取比奥巴马更强硬的手段，却应该会选择比特朗普更低调的做法。祁凯立告诉德国之声：「我觉得拜登政府会专注在以实质的方式经营台美关系，而非着重在象徵性的作法。派遣高层内府官员出访台湾，通常是为了向中国表达不满，这种做法也会被视为是挑衅中国。」因此，即便特朗普任内曾派出卫生部长阿札尔、国务院次卿克拉奇等高层访台，祁凯立预测拜登不会依循特朗普做法。

曾在奥巴马与特朗普执政时期担任美国国防部中国丶台湾丶蒙古科科长的学者唐安竹 (Drew Thompson) 也有同样看法。唐安竹告诉德国之声，他认为拜登上台後，仍会实现目前美国政府以对台湾做出的承诺，包含各式军售。不过由於台湾与美国仍未有正式的邦交关系，所以他预期拜登政府会采取比较低调的方式继续强化与台湾的非正式友邦关系。

他说：「台湾政府应该考虑在与拜登政府互动时，追求更实质的交流，而太着重於交流的形式。我认为台湾与美国之间，仍有许多强化双边关系的空间。」

拜登重视实质而非形式

史丹佛大学的学者祁凯立向德国之声表示，特朗普任内为台美关系做出非常大的一个贡献，便是「正常化」对台军售。他说在特朗普执政之前，美国政府往往会因为太担心中国的反应，导致对台军售常常在中美谈判时，被当作谈判筹码或是政治议题。

他预期拜登上台後，会延续特朗普执政时期处理对台军售的方式，以比较小规模的方式将武器分批卖给台湾。与其他议题相同的是，拜登政府可能会采取比较低调的方式处理对台军售，但他们会选择将专门用来进行不对称作战的武器卖给台湾。

美国智库兰德公司 (Rand Corporation) 的资深研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman) 告诉德国之声，虽然拜登可能不认同特朗普执行对台政策的方式，但他的政府应该认同前朝的政策方向，也就是透过强化与区域盟国的关系来与中国对抗。

葛莱斯曼认为拜登上台後，应该会延续特朗普时期建立的政策基础，维持与台湾的双边关系：「台湾虽然不是美国的正式邦交国，但台湾实际上是美国的一个盟友。」他认为，拜登上任后可能会试图缓和美中关系，但是两国关系存在太多挑战，台湾议题也是其中之一。他说: 「所以在国会花了数年让支持台湾成为朝野共识之后，我预期拜登上台後，会持续强化美台双边关系。」

拜登需点出台湾的重要区域价值

虽然多数专家都认为台湾不需要担心拜登上台后会大幅改变对台政策，不过部分专家仍提醒，台湾政府应该努力在拜登上台後，透过政府各部门与美国政府与外交社群进行交流，向美国展现台湾的价值。

相对的，专家也认为拜登有理由支持台湾。前美国国防部官员唐安竹提到，拜登在竞选过程中，不断重申自己会在外交政策中，重新强调人权与民主价值。他认为如果拜登真的要贯彻这个价值，那他便不能忽略台湾。

唐安竹告诉德国之声：「拜登政府必须将台湾塑造成一个印太地区非常活跃又自由的民主与社会。他的团队必须确保台湾在印太地区有足够空间可以发挥。即便台湾与美国没有正式邦交关系，拜登政府仍能在这样的前提下，达到上述的要求。」

祁凯立说，美国共和党与民主党都将台湾现任总统蔡英文视为可靠的合作夥伴，因为蔡英文过去处理两岸关系一向非常谨慎。他告诉德国之声：「目前美国朝野的共识是，蔡英文是一个有责任感的夥伴。所以拜登上台後，我预期他的外交团队会延续特朗普政府对蔡英文的看法与评价。」

唐安竹认为，拜登当选美国总统，并不会如部分台湾人所说的，为台湾带来「灾难性」的影响。他说：「台美两国的关系奠定在深厚的基础上，而对美国来说，台湾为美国带来的利益仍未改变，所以拜登会优先考量这些因素。」

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