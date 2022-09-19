拜登对台立场与美政策不同调 专家：「战略混乱」

（德国之声中文网）美国总统拜登在当地时间周日（9月18日）接受美国哥伦比亚广播公司节目「60分钟」访问时，再次重申若中国对台湾发动「前所未有」的攻击，美国将会派军协防台湾。这是拜登上任後，第四次在公开场合表示美国会军事介入台海冲突。

虽然白宫在拜登发表相关言论後，随即向「60分钟」重申，美国对台政策未变，也就是美国对是否会武力保卫台湾保持「战略模糊」，但根据《台湾关系法》，美国有义务确保台湾有自我保卫的能力，但部分专家却认为，拜登上任後针对台湾议题的多次公开发言与美国现行政策不同调，已为美国对台立场造成「战略混乱」(Strategic Confusion）。

台湾国立政治大学亚太研究国际博士学程的助理教授南乐（Lev Nachman）在接受德国之声访问时，便以「战略混乱」来形容拜登再次声称美国会在中国武力犯台时，协防台湾的作法。他说：「白宫与拜登之间的说法脱节不理想的原因是因为，这代表白宫在对台议题上，奉行一种原则，而拜登却以另一种说法来形容美国对台政策。当美国采取行动时，最终结果可能与拜登认为自己可以做的事不同。」

他补充道：「拜登在访问中提到美国派兵协防台湾的前提，是『前所未有的攻击』还是『无端的攻击』？美国若在中国无端攻击台湾时提供援助，这种作法实际上仍是战略模糊，所以不能被视为美国在对台政策上的突破。但若拜登是希望在受访时，亮出美国在对台议题上的底线，那他在访问中的用词并未表明美国的底线为何。」

台湾东吴大学政治系助理教授陈方隅则告诉德国之声，拜登这次的说法再次显示美国对台政策是「越来越不模糊」，反而是变得「越来越策略性」。他说：「这是必要的调整，因为中国在对台议题上，并没有在跟你模糊。当拜登跟美国行政团队的固定戏码演到第四次时，就代表拜登心中已有定见，这次的谈话可以解读成拜登画了红线。」

美国华府智库「战略与国际研究中心」(CSIS) 中国实力项目研究员贺博然 (Brian Hart）在推特上发文分析，拜登似乎正试图在美国对台政策上，转向「战略模糊＋」，也就是他会称美国对台政策未变，但他会亲自来部署美军协防台湾。不过，拜登也不会清楚说明美军会协防台湾到什麽样的程度。

他写道：「不论你是否同意这样的作法，拜登似乎想在不正式转变美国政策的情况下，加强对北京的威慑信号，但此举会让北京更有理由挑起危机。」

专家：拜登台湾独立自决说令人忧心

除了称中国无端武力犯台时，美国将介入外，拜登在接受「60分钟」访问时，还说美国有一中政策，而台湾有权判断是否要寻求独立。他当时向主持人表示：「美国立场没有移动，我们不鼓励台湾独立，那是他们的决定。」

相关言论也引发部分台美关系专家的忧虑。华府智库「德国马歇尔基金会」亚洲计画主任葛来仪（Bonnie Glaser）在推特上发言写道：「这是拜登第二次说我们应该让台湾决定是否独立。这将比他说如果台湾受到攻击，美国将保卫台湾的言论更让中国担心。」

美国政策研究机构「国际危机组织」(International Crisis Group）的高级分析师萧嫣然也在推特上重申，拜登与「60分钟」的访问中，最重要的部分便是拜登称「台湾对他们的独立作出自己的判断」。她写道：「美国长期以来的政策是，美国不支持台湾独立，也反对任何一方的单方面改变现状。」

对於拜登在访问中一连串与台湾议题相关的言论，前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）在推特上表示，若拜登这些谈话中的其中一个意图，是要展现由总统来制定或改变特定政策，他应该清楚的表达相关讯息。他写道：「自1979年以来，每位美国总统都说美国不支持台湾独立，乔治-布什（George. W. Bush）甚至说美国反对台湾独立。这是因为大家都知道支持台湾独立意味着战争。」

他表示，拜登反覆在公开场合坚持美国对台政策没变丶美国将派军协防台湾丶及台湾该决定是否要独立的论述，在他看来便是「语无伦次」。他写道：「拜登此举最糟糕的情况是，他为了防范共和党抨击他的政府，而摆出玩世不恭的姿态。这样的立场令人不放心。」

台湾政治大学的助理教授南乐告诉德国之声，由於这并非拜登首次在公开场合发表相关言论，而且自从他上任以来，各界已了解拜登容易发表违背美国政策的言论，所以中国可能也会预期拜登会做出类似的事来。但他也说：「拜登此举当然会增加而非降低台海的风险。令人担忧的是，他在8月台海紧张局势升级後发表这类言论，可能让北京有另一个藉口，在台海做出任何威胁性的举动。」

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