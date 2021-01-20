拜登宣誓就任总统 各国有何期待？

（德国之声中文网）美国华盛顿时间11月20日，民主党人拜登和哈里斯分别宣誓就任美国第46任正副总统。哈里斯也由此成为第一名亚非裔以及女性副总统。

因为疫情关系，拜登和哈里斯的就任仪式没有公众参与。另外，由于11月6日爆发特朗普支持者冲击美国国会的事件，国民警卫队在首都华盛顿部署25000兵力，以确保仪式顺利进行。

哈里斯宣誓就任副总统

前任总统特朗普当天早间离开白宫，并在一处空军基地发表离任演说。他之前便已经宣布不仅会出席拜登的就任仪式，也因此成为美国1869年以来首位不出席继任总统就职典礼的现任总统。不过，特朗普还是遵循了一项传统。其发言人称，特朗普在椭圆形办公室里给拜登留了一封信。

尽管特朗普的执政风格和政策路线在国内外引发巨大争议，但在新冠疫情爆发之前，他似乎依然获得相当比例的美国选民支持。但应对新冠疫情不利对他的连任之路造成巨大打击。而拜登的民调支持率则稳步上升。直到去年11月3日举行的大选中，拜登经历漫长的选举争议和点票过程之后获得306张选举人票，当选总统。

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除了特朗普之外，其副手彭斯以及目前健在的历任前总统——奥巴马、小布什、克林顿均按惯例出席拜登的就任典礼，唯一例外是目前健康状况不佳的前总统卡特。

新总统的任务

拜登上任的第一天就将签署一系列行政命令和行动，以逆转特朗普时期的一些政策。他的政府希望立即在移民、环境、抗击新冠疫情和经济方面制定新的政策路线。

拜登即将签署的行政命令包括：重新加入《巴黎气候协定》和世界卫生组织、推翻特朗普针对一些穆斯林国家民众的入境禁令、停止修建美墨边境墙等。其他计划还包括延长美国学生贷款的免息和暂停偿还时间、停止驱逐和取消抵押品赎回权以及实施口罩强制措施。此外，拜登计划推出1.9万亿美元的经济刺激方案，同时加快疫苗的进程。

总统顾问在一份声明中表示，拜登寻求“采取行动，不仅要扭转特朗普政府最严重的损害，而且要开始推动我们国家向前发展”。

英国：期待加强合作

英国首相约翰逊1月20日当天在议会表示：“正如我在他（拜登）当选总统时与他通话时所说的那样，我期待着与他和他的新政府合作，加强我们两国之间的伙伴关系，并致力于我们共同的优先事项，其中包括：应对气候变化、更好地从疫情中复苏以及加强我们的跨大西洋安全合作等。”

约翰逊从未与拜登谋面，还被外界戏称为“英国特朗普”。路透社就此指出，一些评论家暗示，他要想增进英美两国之间的特别关系，还得加把劲才行。此前一天，约翰逊已发表声明宣布：“在抗击新冠、以疫情为契机建设更美好未来之际，我热烈祝贺乔‧拜登就任第46任美国总统。”

俄罗斯：两国关系取决于拜登政府

自从美国指责俄罗为支持特朗普胜选而干预2016年大选以来，莫斯科和华盛顿就一直争执不休。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日表示：“正如俄罗斯数百年以来所做的那样，我们会继续寻求与美国发展良好关系。”他补充道：华盛顿是否会努力实现同样的目标“将取决于拜登先生和他的团队。”佩斯科夫还指出，克里姆林宫特别希望拜登能与俄罗斯一样致力于延长《新削减战略武器条约》（New START）。若不延长，这份限制核武器的条约将在下个月失效。

去年大选年期间，美国情报局评估认为，俄罗斯实施行动干预2020年美国大选，试图“诋毁”拜登及其支持者中被视为是反俄的“建制派”。美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳（William Evanina）当时表示，在拜登担任美国副总统期间，俄罗斯对他在乌克兰政策中扮演的角色以及支持俄国内反对派的行为提出批评，这种批评态度由此延续。

德国总统就拜登就职发表视频讲话

德国：民主的好日子

德国总统施泰因迈尔称拜登就职当天是“民主的好日子”。这位德国国家元首表示：“拜登今天将就任总统并入主白宫，我感到如释重负。我知道德国很多人都有这种感觉。” 施泰因迈尔还表示，在特朗普任期内，美国的机构在面对“巨大的考验”和“敌意”时已经证明了自己的实力。

拜登的传记作者欧逸文（Evan Osnos）预计，拜登上任不久后将很快访问德国。他甚至写道：“拜登上任后，首个出访的国家可能就是德国。”特朗普执政期间，美德关系降温，这名离任总统也从未到访过德国首都。相反，拜登在担任副总统的时候已访问过柏林，对他而言，欧洲并不是美国的对手。

欧盟：拜登是欧洲在白宫的朋友

欧洲理事会主席冯德莱恩对拜登的就职典礼表示欢迎，称欧洲现在在华盛顿有了一位朋友。她指出：“在美国国会大厦台阶上举行的这一历史悠久的典礼将展示美国民主的韧性”，冯德莱恩补充道：“这也是一个有力的证据证明经过四年的漫长岁月，欧洲在白宫重新有了一个朋友。”

特朗普将打破惯例地缺席继任者拜登的就职典礼

伊朗：主动权在美国手中

伊朗总统鲁哈尼对拜登的就职典礼也表示欢迎，他敦促美国新政府回归2015年的核协议，并解除对伊朗的削弱性制裁。鲁哈尼在电视内阁会议上表示：“现在主动权在美国手中。如果华盛顿重返2015年的伊朗核协议，我们也将充分尊重我们在该协议中许下的承诺。”

伊朗一直指责特朗普对伊朗采取 “最大限度施压”的政策。对其离任，鲁哈尼认为可喜可贺，他评价指出：“一个暴君的时代结束了，今天是他不祥统治的最后一天。”这名伊朗总统补充道：“除了不公和腐败以及给自己的人民和世界带来问题之外，他在整个四年执政期间没有取得任何成果。”

墨西哥：请给我们合法身份

作为美国的邻国，墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔敦促当选总统拜登给予目前在美国工作的墨西哥人合法身份。洛佩斯·奥夫拉多尔在例行新闻发布会上对记者表示：“我们一直提议，应该让我们在美国工作多年、为这个伟大国家的发展做出贡献的同胞的身份正规化。”他还祝愿即将上任的美国领导人和平就职。

这一祝福的背景是1月6日发生的特朗普支持者袭击国会的事件。拜登的就职典礼将在新冠疫情和暴力示威的双重阴影之下进行。为了防止发生暴力事件，华盛顿特区正严阵以待，有关当局出动了两万五千名国民警卫队为就职典礼担当警戒。

另外，由于疫情形势严峻，就职仪式规模预计将大幅缩小。在拜登发表就职演说后，也不会举办传统的庆祝巡游，而是改为“线上游行”。

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