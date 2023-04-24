拜登宣布角逐第二任期: “让我们来完成这项工作”

（德国之声中文网）拜登总统在其声明中称："每一代人都会有必须出面捍卫民主的时刻。捍卫他们的基本自由。我相信，这是我们的使命，让我们来完成这项工作。"拜登同时也宣布，他将会再度同现任副总统哈里斯搭档竞选。

2020年的总统大选中，年届八旬的民主党人拜登战胜了共和党籍总统特朗普。2021年1月，拜登以美国历史上年龄最高的总统身份入主白宫。2024年的总统大选中，拜登已是81岁高龄，而一旦当选连任，第二个总统任期结束时，拜登将年满86岁。

年龄成了争执焦点

依照美国法律，一个人可以担任两届总统，至于是连续两届，还是有时间间隔则并无规定。过去几个月当中，就拜登是否应再度参选问题，民主党内部曾有过激烈争执，争执的焦点就是拜登的年龄问题。

尽管过去一段时间的民意调查中，拜登的支持率数度陷入低谷，但拜登政府及其民主党还是取得了一些政绩，并在去年十一月的国会选举中有过出人意料的出色表现，这无疑起到了巩固拜登地位的作用。

拜登的从政生涯已有数十年之久，他曾担任35年的参议员。2009年至2017年，奥巴马总统任内，拜登担任了八年的副总统， 并在四年之后，成功成为白宫主人。

再度同特朗普展开角逐？

特朗普也已于去年十一月宣布将参加2024年的总统大选。一般认为，共和党内将有多名候选人参加竞选角逐，不过，尽管特朗普本人丑闻缠身，但在各项民调中，特朗普仍是共和党阵营内遥遥领先的总统候选人。

而在民主党阵营内，一般认为，现任总统拜登将不会遇到强有力的挑战。成为民主党正式的总统候选人前，拜登必须在党内初选赢得胜利。而在共和党阵营内，谁将赢得党内初选，则仍有很多变数。

拜登就任总统后，推出一系列新冠疫情防控措施，其提振经济的措施也获得了跨党派支持。但拜登也承认，他作为总统的施政目标之一，让美国重新团结起来，进展并不顺利。今年一月，拜登曾表示："我曾经说过，我参加竞选的原因有三个：第一，恢复美国的灵魂，第二，从中间阶层和底层开始重建美国，第三，重新统一国家。但事实证明，实现第三个目标确实难度很大。"

（路透社，美联社，法新社）

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