拜登宣布美国停止从俄罗斯进口原油和天然气

（德国之声中文网）在乌克兰的请求下，美国总统拜登周二（3月8日）宣布，美国将停止从俄罗斯进口石油和天然气。他将能源进口描述为「俄罗斯经济的主要动脉」。

他说:「我们不会成为补贴普京战争的一部分。」至于战争和禁令推高全球市场能源价格，拜登警告石油公司及其合作伙伴不要「过度涨价」。他说：「俄罗斯的侵略正在使我们所有人付出代价，现在不是牟取暴利或测价的时候。」

根据美国能源信息署 (EIA) 的数据，去年，俄罗斯在美国进口原油和石油产品的来源国中排名第三，仅次于加拿大和墨西哥，进口量为每天 67. 2万桶（一桶为159 升），占美国进口总量近 8%。同欧洲相比，美对俄能源进口的依赖程度要低得多。

乌克兰战争爆发以来，美国国会对行政当局新近也加大了施压，要求政府在惩罚性措施中增加禁止进口俄罗斯石油。由于替代供油方不易敲定，且战争导致汽油价格飙升，华盛顿政府曾十分忧虑。上周日，一加仑（约3.8公升）普通汽油的全国平均价自 2008 年以来首次超过 4 美元（3.68 欧元）。 加上美国通货膨胀持续攀高，美国政界担心民众的不满情绪直接影响今年下半年的中期选举。

美国依赖俄能源供应程度低于欧盟

德国政府周一宣布继续购买俄罗斯的天然气和原油。这也是因为德国在能源领域对俄罗斯的依赖无法在数天之内得到化解，超过一半以上的德国能源需要从俄罗斯进口。周二，拜登宣布停止进口俄罗斯原油时称该步骤已同包括德国在内的欧洲国家进行过磋商和协调。

据 Politico报道，英国也将开始对俄罗斯石油加以制裁，但实施制需要推延到今年年底，此前必须有数月的准备期，便于国际市场进行相应的调整，避免出现抢购石油产品的情况。路透社报道，英国因此暂时不会对俄罗斯天然气下达制裁令，英国从俄罗斯进口的天然气只占全部进口量的5%。

（综合报道）

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