拜登宣布年底前终结伊拉克作战任务

（德国之声中文网）美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米(Mustafa al-Kadhimi) 周一签署一项协议，宣示美国在伊拉克的作战任务将在2021年底前正式结束。美国派军前往伊拉克已经超过18年。

拜登也将在8月底前撤出在阿富汗的最后一批美军，这位民主党总统正在完成美国共和党籍的前总统乔治·沃克·布什（George W. Bush）领导下开始的两场战争中的作战任务。

拜登和卡迪米在美国白宫的椭圆形办公室（Oval Office）进行了第一次面对面的会谈，这也是美国和伊拉克之间战略对话的一部分。

拜登在与卡迪米会面时告诉记者，美国在伊拉克的角色会是「继续培训丶协助丶帮助，并在伊斯兰国（ISIS）崛起时处理它们，但在今年年底之前，我们不会执行战斗任务」。

卡迪米在上周末告诉美联社：「伊拉克土地上不需要任何外国作战部队。」他还强调，伊拉克的安全部队和军队有能力在没有美国领导的联军的情况下保卫国家。

目前在伊拉克有2500名美军，他们专注于打击伊斯兰国的残余势力。美国在伊拉克的角色未来将会完全转变为培训和指导伊拉克军队进行自我防卫。这一转变预计不会产生太过重大影响，因为美国早已转向专注于训练伊拉克部队。

2003年3月，以美国为首的联军入侵伊拉克，原因是指控当时的伊拉克领导人萨达姆·侯赛因（Saddam Hussein）政府拥有大规模杀伤性武器。侯赛因虽被赶下台，但此类武器从未被发现。

近年来，美国的任务主要是帮助击败在伊拉克和叙利亚的伊斯兰国武装分子。

「没有人会宣布任务完成了（mission accomplished）。（因为）目标是持久地击败伊斯兰国，」一位高级政府官员在卡迪米访问前告诉记者。

不过，这让人联想到林肯号航空母舰（USS Abraham Lincoln）上的大型的「任务完成了（mission accomplished）」的横幅。2003年5月1日，布什曾在那里发表演讲，宣布伊拉克的主要作战行动结束。

这位官员说：「如果你看看当时的情况，那时候我们有阿帕奇（Apache）直升机参加战斗丶我们还有美国特种部队进行常规行动，这将会是一个重大的演变。因此到今年年底，我们认为我们将处于一个良好的位置，正式进入顾问和能力建构的角色。」

本月稍早，美国驻伊拉克和叙利亚的外交官和军队成为三枚火箭弹和无人机袭击的目标。分析人士认为，这些袭击是受到伊朗支持的民兵行动的一部分。

不过，这位高级政府官员不愿透露有多少美国军队将留在伊拉克当地提供咨询与培训。

卡迪米被视为对美国友好的一位总理，他并试图遏制与伊朗结盟的民兵组织的力量。但，他的政府谴责美国在6月底对伊拉克与叙利亚交界处那些与伊朗结盟的士兵进行空袭，他的政府称这是对伊拉克主权的侵犯。

美国和伊拉克的声明预计将详细说明与卫生丶能源和其他事项有关的非军事协议。

美国计划根据全球COVAX疫苗共享计划向伊拉克提供50万剂辉瑞/BioNTech公司的COVID-19疫苗。拜登说，这些疫苗应该在几周内运抵。

美国还将提供520万美元资助联合国选举观察团，以监测伊拉克10月大选。拜登说：「我们期待看到10月份的选举。」

（路透社丶美联社）

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