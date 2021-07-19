拜登宣布对古巴实施新制裁 中方坚决反对

（德国之声中文网）作为对古巴发生反政府抗议浪潮的反应，美国政府宣布制裁这个加勒比国家的政府高层人士和部门。据白宫称，首批受制裁的是古巴国防部长米埃拉（Álvaro López Miera）和内政部推动镇压抗议活动的下属部门——国家特种部队（SNB）。

拜登总统警告说，"这只是一个开始"。他说，"美国将继续惩罚那些镇压古巴人民的人"。制裁基于针对全球严重侵犯人权和腐败行为者的一项行政命令，其中包括资产冻结。

美国不会弱化严厉的政策

此外，美国公民和公司被禁止同米埃拉或古巴内政部国家特种部队（SNB）做生意。华盛顿重申，正继续研究在有条件的情况下限制该岛国获得转汇的可行性。

自华盛顿政权更迭以来，哈瓦那政府曾希望美国新总统能弱化前特朗普行政当局的严厉制裁，并能重返奥巴马政府的和解路线。但现在，拜登明确表示，他将继续加大施压，迫使哈瓦那当局释放 "被不公正监禁的政治犯"，恢复互联网接入，确保古巴人民能行使其基本权利。

哈瓦那特种部队7月14日在街头巡逻

主教们一致声援

同时，美国的天主教主教们对古巴同行表示声援。据天主教新闻社（CNS）报道，美国主教会议主席戈麦斯（Jose Gomez）大主教和下属国际正义与和平委员会主席马洛伊（David Malloy）主教呼吁，面对抗议运动，人们必须 “互相倾听"。他们指出，这场危机要求采取解决古巴的问题的 "具体和切实的步骤 "。

本月中旬，成千上万古巴国民加入了反对这个加勒比国家的共产主义政权的极不寻常的抗议活动。他们对导致电力和食品短缺的30年来最严重经济危机不满。古巴当局对示威者实行暴力镇压，有一百多人被逮捕。一名36岁男子在哈瓦那郊区的一次示威中丧生。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 古巴人喊出自由口号 这是上周末的画面。古巴多个地方爆发市民大规模的抗议活动。人们呼喊“打倒专制独裁！”“我们希望自由”的口号。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 这种画面不多见 古巴很少出现抗议游行活动，首都哈瓦那的反政府示威游行更是少见。这也是政府铁腕治理的结果。不久前，一些艺术家和知识份子遭逮捕，因为他们反对政府一项控制登台演出的规定。由此星星之火，燎原成大面积抗议活动。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 警察抓人 警察上阵，无法控制局面的话，军队参与镇压。催泪弹已派上用场，迄今至少10人被捕。有记者看到，警察会殴打示威者。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 古巴总统迪亚斯－卡内尔发出警告 不仅首都哈瓦那，其他地方也爆发了群众抗议。在San Antonio de los Baños市，示威者多为青年人。迪亚斯－卡内尔总统赶到现场了解情况。他对着镜头要求政府支持者举行反游行活动，他说，“如果他们想来一场推翻政府的革命，我们必须全力抵抗。”

古巴抗议：打倒专制独裁！ 人们发泄愤怒 周末古巴约40个不同的地方发生了骚乱抗议，当时该国的互联网被掐断。人们将愤怒发泄到街上，多辆警察被砸坏。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 经济垮了，百姓挨饿 抗议政府的真正原因是严重的经济危机，美国持续了半个多世纪的经济制裁，以及疫情扩散，进一步加重了国内经济危机。断电、食品短缺、没有药品，早已成为人们生活的常态。 作者: Ines Eisele



中国外交部：坚定支持古巴

针对美国针对古巴的制裁，北京在周五（7月23日）回应称，中方坚定支持古巴政府和人民为维护社会稳定所作的努力。

中国外交部发言人赵立坚在当日的例行记者会上表示，中方坚决反对任何国家打着所谓“自由”、“民主”、“人权”等旗号，干涉他国内政、实施单边制裁，或拉帮结伙对他国施压霸凌。“正如古巴外长罗德里格斯所言，最应适用所谓《马格尼茨基人权问责法》的，正是仅在2020年就造成1021人死亡的美国警察的暴力镇压行为。美方应该首先审视自己的人权问题，而不是动辄挥舞制裁大棒，粗暴干涉别国，制造分裂或对抗。”

（美联社，德新社等）

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