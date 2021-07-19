拜登宣布对古巴实施新制裁 中方坚决反对

哈瓦那政权原本寄希望于这位美国新总统。不过民主党人拜登无意容忍古巴当局打压民众大规模抗议浪潮，宣布制裁古巴高层。与此同时，北京坚定地站在古巴一边，要求美方“应立即全面取消对古巴的单边制裁”。
（德国之声中文网）作为对古巴发生反政府抗议浪潮的反应，美国政府宣布制裁这个加勒比国家的政府高层人士和部门。据白宫称，首批受制裁的是古巴国防部长米埃拉（Álvaro López Miera）和内政部推动镇压抗议活动的下属部门——国家特种部队（SNB）。
拜登总统警告说，"这只是一个开始"。他说，"美国将继续惩罚那些镇压古巴人民的人"。制裁基于针对全球严重侵犯人权和腐败行为者的一项行政命令，其中包括资产冻结。
此外，美国公民和公司被禁止同米埃拉或古巴内政部国家特种部队（SNB）做生意。华盛顿重申，正继续研究在有条件的情况下限制该岛国获得转汇的可行性。
自华盛顿政权更迭以来，哈瓦那政府曾希望美国新总统能弱化前特朗普行政当局的严厉制裁，并能重返奥巴马政府的和解路线。但现在，拜登明确表示，他将继续加大施压，迫使哈瓦那当局释放 "被不公正监禁的政治犯"，恢复互联网接入，确保古巴人民能行使其基本权利。
同时，美国的天主教主教们对古巴同行表示声援。据天主教新闻社（CNS）报道，美国主教会议主席戈麦斯（Jose Gomez）大主教和下属国际正义与和平委员会主席马洛伊（David Malloy）主教呼吁，面对抗议运动，人们必须 “互相倾听"。他们指出，这场危机要求采取解决古巴的问题的 "具体和切实的步骤 "。
本月中旬，成千上万古巴国民加入了反对这个加勒比国家的共产主义政权的极不寻常的抗议活动。他们对导致电力和食品短缺的30年来最严重经济危机不满。古巴当局对示威者实行暴力镇压，有一百多人被逮捕。一名36岁男子在哈瓦那郊区的一次示威中丧生。
针对美国针对古巴的制裁，北京在周五（7月23日）回应称，中方坚定支持古巴政府和人民为维护社会稳定所作的努力。
中国外交部发言人赵立坚在当日的例行记者会上表示，中方坚决反对任何国家打着所谓“自由”、“民主”、“人权”等旗号，干涉他国内政、实施单边制裁，或拉帮结伙对他国施压霸凌。“正如古巴外长罗德里格斯所言，最应适用所谓《马格尼茨基人权问责法》的，正是仅在2020年就造成1021人死亡的美国警察的暴力镇压行为。美方应该首先审视自己的人权问题，而不是动辄挥舞制裁大棒，粗暴干涉别国，制造分裂或对抗。”
（美联社，德新社等）
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