 拜登宣布对俄罗斯实施500多项新制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2024

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时政风云

拜登宣布对俄罗斯实施500多项新制裁

美国总统拜登宣布对俄罗斯实施新制裁。拜登表示，必须确保俄罗斯总统普京为侵略乌克兰的战争和克里姆林宫批评者纳瓦尔尼之死付出“更惨重的代价”。

拜登政府通过的新制裁针对俄罗斯金融部门、国防工业基地、采购网络

拜登政府通过的新制裁针对俄罗斯金融部门、国防工业基地、采购网络以及世界各地帮助俄罗斯绕开制裁的人

（德国之声中文网）在俄罗斯全面入侵乌克兰两周年的前一天，美国总统拜登本周五（2月23日）发表一份声明，宣布美国政府将对超过500个实体及个人实施新制裁。这些制裁针对与纳瓦尔尼入狱有关的个人，俄罗斯金融部门、国防工业基地、采购网络以及世界各地帮助俄罗斯绕开制裁的人。

拜登在声明中表示："这将确保普京为他在海外侵略、在国内镇压付出更惨重的代价。"

拜登说，"（侵乌）两年后，我们更加清楚地看到我们从第一天起就知道的事情：普京严重失算"。拜登同时向乌克兰人民表示敬意："勇敢的乌克兰人民继续战斗，坚定不移地捍卫自己的自由和未来。北约比以往任何时候都更强、更大、更团结。由美国领导的史无前例的全球50国联盟支持乌克兰，仍然致力于向乌克兰提供重要援助，并追究俄罗斯对其侵略行为的责任。"

拜登呼吁国会尽快通过援乌法案

拜登也指出，由于缺少武器和弹药的支持，乌克兰与俄罗斯的战斗面临越来越大的危险。 上周，乌克兰东部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）落入俄军手中基辅军队因缺少弹药遭到严重削弱

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

拜登因此呼吁国会议员为乌克兰提供更多支持。他说，"这场战争已经过去两年了，乌克兰人民继续以巨大的勇气进行战斗。但他们的弹药即将耗尽。乌克兰需要美国提供更多的物资来抵御俄罗斯的无情攻击，这些攻击是通过来自伊朗和朝鲜的武器弹药实现的 。这就是为什么众议院必须在为时已晚之前通过两党国家安全补充法案。"

2月早些时候，美国参议院以70比29的表决结果通过了一项有关支持乌克兰、以色列和台湾的950亿美元对外援助法案。其中，对乌克兰的援助为600亿美元。该法案尚需得到众议院的通过。投票表决可能将在3月份进行。

（法新社等）

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欧盟对俄最新制裁获得通过 包括中国公司

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