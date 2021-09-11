拜登宣佈擊斃基地組織首腦 稱「正義獲得伸張」

美國總統拜登週一晚上宣佈，美國中央情報局上週末在阿富汗執行空襲行動時，成功擊斃基地組織最高領導人艾曼·扎瓦赫里，他被視為本·拉登的接班人，同時也是911恐怖襲擊背後的策劃者之一。
（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）當地時間週一（8月1日）晚間宣佈，美國中央情報局（CIA）上週末在阿富汗執行一次空襲行動中，通過無人機擊斃了基地組織（Al Qaeda）的最高領導人扎瓦赫里（Ayman al-Zawahiri），並稱「正義獲得伸張」。
自2011年美國在巴基斯坦的行動中，殺死基地組織創辦人本·拉登（Osama bin Laden）後，扎瓦赫里成為該組織新的領導人。
拜登週一在白宮發表罕見的演說稱：「正義已經獲得伸張，恐怖組織的領導人已經不復存在。」同時他還提到：「無論需要多長時間，無論你躲在哪裡——如果你對我們的人民構成威脅，美國都會找到你、解決你。」
拜登稱，他希望扎瓦赫里遇害的消息，對當年911事件受害者家屬來說是「另一個結束之舉」。
不具名的美國官員表示，美軍於當地時間週日（7月31日）清晨6時18分，在阿富汗首都喀布爾執行了一起無人機空襲。事發時扎瓦赫里在他匿居住宅的陽台，無人機朝他發射兩枚飛彈後擊斃了他。拜登稱，是他下令批准這項「精準打擊」。
這名官員告訴記者，美國情報部門有「高度自信」能確定，遭到擊斃的人就是扎瓦赫里。另外，美方稱此次行動沒有造成其他人員傷亡。
這名官員表示，扎瓦赫里持續對美國的人民、利益與國安構成主動威脅。他的死對基地組織造成重大打擊，並將削弱該組織的運作能力。
路透社報導稱，此次空襲行動，是自2021年8月美軍和外交官撤離阿富汗以來，外界已知首次在該國境內發動無人機襲擊。此舉可能強化華盛頓有關保證的可信度，即美國在阿富汗當地沒有軍事存在的情況下，仍然能夠應對來自阿富汗的威脅。
塔利班內政部起初在上週末否認了喀布爾發生無人機襲擊的有關報導。
隨後塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實發生了襲擊事件，並強烈譴責，稱這是違反「國際原則」。
穆賈希德在推特上寫道：「一開始並沒有透露事件的性質。伊斯蘭酋長國的安全和情報機構對此展開調查，並在初步調查中發現這次襲擊是由美國無人機進行的。」
在拜登發言後不久，沙特阿拉伯隨即回應，沙國外交部發表聲明指：「扎瓦赫里是在美國和沙烏地阿拉伯策劃發動多項重大恐怖攻擊的首腦之一。」
扎瓦赫里是埃及人，1951年6月19日生於開羅一個顯赫的上層家族。他從小就信奉伊斯蘭教，深受遜尼派其中一個暴力分支影響，該分支試圖用對伊斯蘭正統教條來統治並取代埃及和其他阿拉伯國家的政府。
同時他是數百名被捕並被指控參與1981年暗殺埃及總統安瓦爾·薩達特（Mohamed Anwar el-Sadat）的人之一。儘管最後獲判無罪，他仍因持有武器罪在埃及監獄被關押了三年。傳記作者稱，這段經驗使他的立場變得更加激進。
扎瓦赫里在年輕時是一名眼科醫生，獲釋之後曾赴阿富汗，見證了阿富汗人在該國對抗蘇聯佔領者，並在那裡結識了基地組織創辦人本·拉登，兩人展開合作共同驅逐蘇聯軍隊。
他也被認定是2001年9月11日發動恐攻襲擊美國的策劃者之一，這起事件總共造成近3000人死亡。
2011年本·拉登在巴基斯坦遭擊斃後，扎瓦赫里接下領導重任，成為基地組織領導人。美國曾懸賞2500萬美元，要給提供線索、協助逮獲扎瓦赫里的人。
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