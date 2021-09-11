拜登宣佈擊斃基地組織首腦 稱「正義獲得伸張」

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）當地時間週一（8月1日）晚間宣佈，美國中央情報局（CIA）上週末在阿富汗執行一次空襲行動中，通過無人機擊斃了基地組織（Al Qaeda）的最高領導人扎瓦赫里（Ayman al-Zawahiri），並稱「正義獲得伸張」。

自2011年美國在巴基斯坦的行動中，殺死基地組織創辦人本·拉登（Osama bin Laden）後，扎瓦赫里成為該組織新的領導人。

拜登週一在白宮發表罕見的演說稱：「正義已經獲得伸張，恐怖組織的領導人已經不復存在。」同時他還提到：「無論需要多長時間，無論你躲在哪裡——如果你對我們的人民構成威脅，美國都會找到你、解決你。」

拜登稱，他希望扎瓦赫里遇害的消息，對當年911事件受害者家屬來說是「另一個結束之舉」。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 无声的纪念 自2014年开放以来，九一一国家纪念博物馆（National September 11 Memorial & Museum）已经迎来了数以百万计的游客。它纪念2001年9月11日袭击事件的近3000名受害者和1993年世贸中心爆炸案的受害者。每年9月11日，亲属们聚集在一起，宣读遇害者的名字，哀悼逝去的生命。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 燃烧的世贸中心 第二架飞机接近已经着火的世贸中心，砸向南塔的一幕是深深印在我们集体记忆中的画面之一。接着世贸中心的南塔和北塔相继倒塌。此后不久，第三架飞机击中了五角大楼。整个世界都在实时关注这一事件。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 历史冲击的后续 奥萨马·本·拉登（Osama bin Laden）和他创立的恐怖主义网络 "基地" 组织被认为必须对这起美国历史上最严重的袭击事件负起责任。袭击发生几周后，美国于2001年10月开始了其历时最久的战争任务：在阿富汗以摧毁基地组织为目标进行空袭。 2011年，本·拉登在巴基斯坦被追踪并被击毙。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 新的天际线 世界贸易中心一号大楼建在原先的世界贸易中心旧址上，如今耸立在所有纽约市其他的建筑之上。大楼屋顶高417米，与2001年被摧毁的建筑高度一致。 2004年在美国的国庆日7月4日当天，象征性地奠定了建筑基石；不到十年之后的2013年5月，新建筑举行了封顶仪式。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 纪念、教育、建筑 九一一国家纪念博物馆由以色列裔美国建筑师阿拉德（Michael Arad）设计，用意在于对袭击事件的记录、研究和教育。这里每年吸引了数百万的游客，仅在2018年，就有超过300万人参观了博物馆，超过600万人参观了纪念馆。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 在世界贸易中心旧址的自拍 日常生活又回归到了这个20年前数千名不同背景和宗教的人罹难的地方。自拍、游客和纪念活动都在这个改变了历史的地点占有一席之地。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 给予罹难者一席之地 2021年8月31日，一张小小的照片纪念了格兰科拉斯（Lauren Grandcolas）的生日。年仅38岁的她在美国联合航空93号班机上去世，劳伦的故事经常被提起，班机上的乘客和空服员击退劫机者，使得飞机落地坠毁，而非攻击原先的目标。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 散落在城市各处的纪念碑 位于新泽西州哈德逊河畔的9/11纪念碑──由世贸中心遗留的建材组成，竖立在人们获救后被放下渡船的地方，它是纽约市众多纪念碑中的一个。有些伤口已经愈合，疤痕依然存在。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 过了20年后 二十年后的纽约市哀悼着超过30,000名新冠肺炎死者，还有数十人在历史性的暴风雨中丧生。然而，这座城市总是重塑自我的神话仍在延续。由于疫情，来自欧洲的游客仍然不被允许进入，但大都市的吸引力仍丝毫不减。



美軍無人機空襲

不具名的美國官員表示，美軍於當地時間週日（7月31日）清晨6時18分，在阿富汗首都喀布爾執行了一起無人機空襲。事發時扎瓦赫里在他匿居住宅的陽台，無人機朝他發射兩枚飛彈後擊斃了他。拜登稱，是他下令批准這項「精準打擊」。

這名官員告訴記者，美國情報部門有「高度自信」能確定，遭到擊斃的人就是扎瓦赫里。另外，美方稱此次行動沒有造成其他人員傷亡。

這名官員表示，扎瓦赫里持續對美國的人民、利益與國安構成主動威脅。他的死對基地組織造成重大打擊，並將削弱該組織的運作能力。

路透社報導稱，此次空襲行動，是自2021年8月美軍和外交官撤離阿富汗以來，外界已知首次在該國境內發動無人機襲擊。此舉可能強化華盛頓有關保證的可信度，即美國在阿富汗當地沒有軍事存在的情況下，仍然能夠應對來自阿富汗的威脅。

各方回應

塔利班內政部起初在上週末否認了喀布爾發生無人機襲擊的有關報導。

隨後塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實發生了襲擊事件，並強烈譴責，稱這是違反「國際原則」。

穆賈希德在推特上寫道：「一開始並沒有透露事件的性質。伊斯蘭酋長國的安全和情報機構對此展開調查，並在初步調查中發現這次襲擊是由美國無人機進行的。」

在拜登發言後不久，沙特阿拉伯隨即回應，沙國外交部發表聲明指：「扎瓦赫里是在美國和沙烏地阿拉伯策劃發動多項重大恐怖攻擊的首腦之一。」

誰是扎瓦赫里？

扎瓦赫里是埃及人，1951年6月19日生於開羅一個顯赫的上層家族。他從小就信奉伊斯蘭教，深受遜尼派其中一個暴力分支影響，該分支試圖用對伊斯蘭正統教條來統治並取代埃及和其他阿拉伯國家的政府。

同時他是數百名被捕並被指控參與1981年暗殺埃及總統安瓦爾·薩達特（Mohamed Anwar el-Sadat）的人之一。儘管最後獲判無罪，他仍因持有武器罪在埃及監獄被關押了三年。傳記作者稱，這段經驗使他的立場變得更加激進。

扎瓦赫里在年輕時是一名眼科醫生，獲釋之後曾赴阿富汗，見證了阿富汗人在該國對抗蘇聯佔領者，並在那裡結識了基地組織創辦人本·拉登，兩人展開合作共同驅逐蘇聯軍隊。

他也被認定是2001年9月11日發動恐攻襲擊美國的策劃者之一，這起事件總共造成近3000人死亡。

2011年本·拉登在巴基斯坦遭擊斃後，扎瓦赫里接下領導重任，成為基地組織領導人。美國曾懸賞2500萬美元，要給提供線索、協助逮獲扎瓦赫里的人。

（綜合報導）

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