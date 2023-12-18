拜登安保车队遭遇汽车碰撞

（德国之声中文网）当地时间周日（12月17日）晚，在美国总统拜登离开位于特拉华州威尔明顿市的竞选总部时，一辆汽车突然撞向拜登安保车队中的一辆越野车。受到惊吓的拜登与第一夫人吉尔·拜登安全离开。

据报道，在距离拜登约 130 英尺（40 米）的附近十字路口，一辆轿车撞上了拜登安保车队中的一辆越野车，发出一声巨响后，安保人员急忙将总统推上另一辆安保用车，将他带离位于威尔明顿市中心的这幢大楼。

"总统和第一夫人都安然无恙。"一位白宫官员告诉目击了这一事件的法新社记者。

特勤局发言人、特别探员科佩克（Steve Kopek）说："今天晚上大约 8点零9分，一辆保护总统车队行程的特勤局车辆在威尔明顿被另一辆车撞上。"

他说："这次事件不涉及安保问题，总统车队离开时没有发生任何事故。"

有惊无险

当时，记者们聚集在总统拜登和第一夫人吉尔·拜登与工作人员共进晚餐的竞选办公室外的人行道上。他们刚刚喊叫着向拜登提了问题，就听到了撞击声，并看到拜登脸上露出惊讶的表情。

特工们立即行动起来，将这辆挂着特拉华州车牌的银色轿车逼到角落，拔出武器对准司机，司机举起了双手。

随后，记者们被工作人员迅速召集起来，加入车队，离开了雨中的现场。

一名工作人员告诉记者："他们正在疏散，你们得走了。"安保人员在该区域设置了警戒线。

随后，拜登安全返家，没有发生更多意外。

（法新社）

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