拜登如何编织更大的联盟网络

（德国之声中文网）自拜登2021年上任以来，北约扩大了规模，并在俄罗斯入侵乌克兰的问题上了联合了大部分阵营。此外，美国与澳大利亚和英国缔结了新的三方防务条约，加强了与澳大利亚、印度和日本的四方安全对话。虽未明言，但这些都是对咄咄逼人的中国做出的明确回应。

如今，拜登又通过与日、韩领导人历史性的三方峰会深化了美国的伙伴关系网，并向对手发出了一个坚定的信号。在现有的美日及美韩安全同盟的基础上，美国计划在所有领域开展多年期三方军事演习，同时进行信息实时共享，开通危机热线。

拜登政府坚信伙伴关系的核心地位

美国战略与国际问题研究中心副主任乔恩·阿尔特曼（Jon Alterman） 说，在拜登的思维中，联盟具有重要地位："本届政府坚信伙伴关系不仅仅重要，而且具有核心地位。"

阿尔特曼说， 伙伴关系可以增强其他国家对美国发展方向的信心，美国目前面临的挑战是，所有合作伙伴都记得上届政府，他们看到了民调数字，对美国两年后、五年后或十年后的情况完全没有信心。

上任总统特朗普曾大声质疑联盟的价值，坚称德国和韩国等国没有为美国的驻军支出足够的费用，并嘲笑北约对所有盟国的共同防御承诺。目前特朗普正寻求再次入主白宫。最近的民调也显示，对美国向乌克兰提供军事援助的支持度有所减弱。自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国向乌克兰提供的军事援助总额已达430亿美元。

在戴维营峰会的新闻会上，当被问及特朗普时，拜登表示，其前任的 "美国优先政策，远离世界其他国家，使我们变得更弱，而不是更强"。 拜登说："美国的强大是因为和我们的盟友及联盟在一起，这就是我们经久不衰的原因。"

上任总统特朗普曾大声质疑联盟的价值

在欧洲，美国几十年来一直在北约框架下领导共同防御；而在拜登认为至关重要的亚太地区，华盛顿则与日本、韩国、菲律宾、澳大利亚和泰国各自结盟。

其中一个重要原因就是日韩之间的历史宿怨。不过，韩国总统尹锡悦解决了围绕日本强征劳工受害者赔偿问题的争端，韩日关系翻开了新的篇章。

尹锡悦、岸田文雄和拜登表示，他们对 "以规则为基础的国际秩序 "有着相同的看法，这既是对中国在亚洲"秀肌肉"的暗示，也针对乌克兰战争。日本和韩国一直是非西方的重要的乌克兰的支持者。

"亚太小北约 "？

中国则谴责戴维营倡议，官媒称美国正在通过打造 "亚太小北约 "来加剧紧张局势，尽管美日韩三方并没有共同防御承诺。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



威尔逊中心（Wilson Center）亚洲项目代理主任后藤志穗子（Shihoko Goto）怀疑这三个国家是否有集体自卫的愿望，但认为他们的新合作增强了现有的联盟关系。"作为一根单线，可能很薄弱，但交织起来实际上就会非常强大。"

拜登还与对中俄感到担忧的国家进行了双边接触。他说，他计划不久后出访越南，以促进与越南的关系，目前，越南与北京的关系非常紧张。

但作为拜登重要赌注之一的印度则一直坚守其不结盟的历史立场。本周，印度还将与俄罗斯和中国一起参加新兴经济体的金砖国家峰会。

此外，特朗普也并不是未来唯一的不确定因素。在韩国，尹锡悦只有一个任期，到2027年结束。

新美国安全中心（Center for a New American Security）副高级研究员金杜妍（Duyeon Kim）说："如果下一轮选举中韩国产生一名极左派总统、日本极右翼领导人当选，或者甚至是特朗普以及像他这样的人在美国获胜，那么他们中的任何一个人都可能破坏三国目前正在进行的所有有意义的、艰苦的工作。"

（法新社）

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