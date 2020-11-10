拜登好友称共和党人请其私下转达祝贺

（德国之声中文网）《独立报》报道称， 特拉华州联邦参议员库恩斯（Chris Coons）说，一些共和党人告诉他，他们感觉自己必须遵守特朗普和共和党领导层制定的路线。

目前共和党内只有4名参议院公开祝贺拜登赢得总统大选。这4名参议员分别为犹他州参议员罗姆尼（Mitt Romney）、阿拉斯加参议员穆尔科斯基（Lisa Murkowski）、 内布拉斯加州参议员萨斯（Ben Sasse）和缅因州参议员柯林斯（Susan Collins）。 罗姆尼被看做是特朗普的宿敌。2016年特朗普获得共和党总统候选人提名之后，罗姆尼表示拒绝支持特朗普，亦不会投票给他。今年2月，美国参议院就特朗普弹劾案条款进行表决。虽然议案最终被否决，但共和党当中，罗姆尼是唯一一位投了特朗普有罪的参议员，他成为美国史上首位倒戈投票支持弹劾本党总统的参议员。

阿拉斯加州参议员穆尔科斯基和缅恩州参议员柯林斯也已经在选前就公开了他们和特朗普之间的矛盾。二人分别在今年9月20日和19日公开表示，他们反对在总统大选前表决最高大法官人选。特朗普则是竭力要求尽快推举新人选。

据半岛电视台报道，11月8日，美国前总统乔治·布什（小布什）拜登赢得总统大选表达了祝贺。小布什成为祝贺拜登获胜的地位最高的共和党人。

小布什在声明中说：“拜登是将美国团结起来的优秀的人，美国人对选举的完整性充满信心。”但他也补充说，特朗普有权要求重新计票并提起法律上诉。

有报道称，特朗普与布什家族存在嫌隙。今年8月特朗普获得共和党总统候选人提名时，小布什没有出席共和党全国代表大会，也没有发声支持特朗普连任。据《纽约时报》等主流媒体报道，小布什不仅不会支持特朗普连任，而且他执政时期的几十位政府高级官员组团倒戈，支持民主党的候选人拜登。这也表明小布什所代表的共和党的建制派早已跟特朗普分道扬镳，只是共和党的建制派的势力日益萎缩，已经没有实力给特朗普的连任拖后腿，特朗普也不在乎他们。

昨天（11月10日），参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）就大选最新表态称：“特朗普拥有100％质疑大选结果的权利”。他表示不承认拜登为总统当选人或哈里斯为副总统当选人。

特拉华州联邦参议员库恩斯在接受CNN采访时说：“现在是时候了，共和党人应该站出来说：‘我们应该接受大选结果。’”

特朗普政府迄今拒绝签署正式启动过渡进程所需的一份关键文件，而特朗普仍在毫无根据地宣称美国大选存在舞弊，并拒绝承认竞选结果。

特朗普任命的总务管理局现任局长艾米丽·墨菲（Emily W. Murphy）拒绝签署确认信函，向拜登过渡团队发放资金。因为如果她签署了，那将标志着特朗普政府首次正式承认拜登实际上赢得了美国大选，此举也将对拜登团队开放国家安全事务权限，比如审查机密资料或安全设施等，以及对潜在的内阁候选人进行安全审查或背景调查。

CNN报道称， 这是一个明确的信号， 总务管理局不会赶在特朗普之前表态，而特朗普还没有认输。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 媒体宣布拜登胜选的那一刻 宾夕法尼亚选举站当地时间中午公布拜登已超出特朗普3万张票时，CNN率先宣布拜登已拿到273张选举人票，从而成为“当选总统”。几分钟过后，美国各大媒体纷纷跟进宣布拜登当选美国第46届总统。此时，宾州开票还没有结束，但特朗普落后对方票数的比例已超过0.5%，翻盘的概率接近零。那一刻，拜登家乡威明顿成了欢乐的海洋。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 特朗普：我大赢了这场选战！ 特朗普连发数贴称"我大赢选战"，强调不认输的意志。当天他离开华盛顿前往弗吉尼亚的高尔夫球场，逍遥去了。他指控对手大选作弊，决心以法律手段阻止拜登入主白宫。但最大的问题是：证据在哪里？

宾州开票 拜登当选46届美国总统 白宫前的庆祝人群 华盛顿居民涌上街头庆祝胜利。白宫前的“黑人的命也是命”广场上，人们希望拜登战胜分裂，融合美利坚这个伟大的民族。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 这些武装起来的特朗普粉丝 宾夕法尼亚州首府哈里斯堡（Harrisburg）政府门前聚集了特朗普总统的支持者，当全副武装的他们听到拜登拿到宾州20张选举人票时，震惊了。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 特朗普抢先宣布“我已赢了” 美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 选举日当天特朗普信心满满 虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登民调领先 拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登：我有信心赢 开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。另外拜登还在“蓝墙三州”之一的威斯康星州获胜，另外两州宾夕法尼亚和密歇根胜负未定。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 四年前的历史记忆 虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 一亿选民提前投票 根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 各州陆续公布结果 东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 马不停蹄 在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 “我们受够了” 特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

宾州开票 拜登当选46届美国总统 股市看好拜登？ 此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 斯洛文尼亚总理先行表态 斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境 路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

宾州开票 拜登当选46届美国总统 中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场 11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。 作者: 石涛



洪沙/叶宣 （独立报、CNN）

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