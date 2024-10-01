拜登大手笔对台军援 分析：为白宫易主分散风险

美国总统拜登批准了史上最高额的对台军援，时机落在两党大选前最后冲刺阶段。前美国国防官员包士可认为，拜登加速对台湾移交国防资源，意在分散风险，以免前总统特朗普重掌白宫后，推翻华府挺台立场。

（德国之声中文网）美国白宫9月29日深夜公布了一段由总统拜登署名的备忘录。短短不到100字，拜登授权将最高5.67亿美金的国防资源，用以协助台湾，创下美国总统以“总统拨款权”军援台湾的最高金额。

华府智库“德国马歇尔基金会（GMF）”印太计画主任葛来仪（Bonnie Glaser）告诉DW，拜登以总统拨款权批准援助，“的确向北京释出强烈信号，宣示美国帮助台湾强化防卫能力的决心。”

但葛来仪并不认为拜登批准拨款的时机，有特殊的重要性，“无论美国大选结果如何，台湾在美国政坛，已经获得强力的跨党派支持。”

美国前总统特朗普过去受访时曾表示，台湾应向美国缴交保护费 图像来源: Morry Gash/AP Photo/picture alliance

然而，曾经在美国前总统小布什（George W. Bush）时代出任国防部长办公室中国科科长的包士可（Joseph Bosco）表示，拜登的行动，正是因为大选将在30多天后登场。

包士可告诉DW，“我认为拜登是在分散风险”，因为在新政府掌权之下，无论是前总统特朗普、或是副总统贺锦丽胜选，拜登政府都无法确定接棒的新任总统将如何对待台湾。

包士可表示，若贺锦丽胜选，拜登可以保有信心，相信她会依循过去4年的政策；然而，若是特朗普重掌白宫，会不会依循拜登的台湾政策仍是未知数。

“特朗普的发言，缺乏对台湾的同理心，也让人难以预测他的走向。”包士可分析，前总统特朗普执政期间，曾经对中国非常强硬、对台湾十分支持；但这回竞选期间，特朗普一改“挺台”立场，批评台湾抢走美国的半导体产业，“因此，拜登政府试图在这段期间加速移交武器与资源。”

向美国交保护费？特朗普言论令台湾民众大惑不解 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国选后恐出招“试探底线”

不过，包士可也表示，即便最终贺锦丽胜选，民主党新政府对于台湾的立场，依旧存在变数。

华府智库“战略暨国际研究中心（CSIS）”中国实力计画主任林碧莹（Bonny Lin）上週告诉DW，贺锦丽对于表态“美国出兵介入中国侵台”的意愿，可能不如拜登。

拜登上任以来，曾多次在媒体询问下，表态愿意在中国侵略台湾的情况下出动美军。林碧莹表示，盡管白宫幕僚事后撤回拜登的表态，但对台湾来说，这类发言是审视台美关系的重要依据。

葛来仪在9月初的报告也预测，贺锦丽胜选后将仿效拜登增加军售、强化政治及经济连结，但不见得愿意与拜登一样高调表态将在中国侵略下出兵台湾，而是回归华府过往的战略模糊政策。

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包士可表示，若贺锦丽在11月当选美国总统，中国可能在她上任初期出招试探。他分析，中国可能升级现行对台军演，或以其他方式公然对台施压，“这时就能看见贺锦丽对台湾安全的承诺有多坚定。”

中国向来表态反对美国任何形式的对台军售，并视此行动为挑衅。此次白宫发布备忘录隔天，中国外交部发言人林剑即批评美国“为赖清德和民进党当局顽固推行台独、挑衅一个中国原则撑腰打气”。

林剑表示，“当前台海和平稳定面臨的最大威胁、对台海现状的最大破坏，就是台独市立分裂活动和以美国为首的外部势力对其的纵容支持。”

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）则表示，拜登政府并没有改变“一中政策”一贯立场，仍持续维持台湾海峡的和平稳定，“而这也是我们过去3年半以来，持续在做的事情。”

拜登立下“总统拨款权”援台惯例？

9月29日公布的军援行动，是拜登任内第二度动用“总统拨款权”军援台湾。

根据美国国务院的事实清单（Fact Sheet），由总统援引《国外援助法》（Foreign Assistance Act, FAA）提供军事协助，是美国外交政策在危机下的重要工具。早在乌俄战争2022年初开打之前，拜登政府从2021年8月开始，就动用“总统拨款权”援助乌克兰。

去年7月，拜登首开先例，依据《2023国防授权法》动用“总统拨款权”援助台湾价值3.45亿美元的国防资源。

以“总统拨款权”批准的军援，是从美方现有库存无偿赠送给盟友，最快可以在几日、甚至几小时内送出。台湾的国防安全研究院指出，相比军售，须等待国防承包商生产，以“总统拨款权”方式的军援品项，在时程上可以稍微减缓军售的交运延迟情形。

拜登政府自上任以来多次批准对台军售及军援项目，引发北京不满 图像来源: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press/picture alliance

包士可告诉DW，拜登以“总统拨款权”军援台湾，等同建立了一种模式来加速援助台湾，并减缓军售延宕带来的紧张关系。

然而，拜登的继任者有权决定是否愿意延续这样的模式。

包士可指出，总统动用拨款权军援盟友，也得考量美国国内的财政与经济状况。“到了某个时刻，经济、通货膨胀等问题成为考量的因素之一，美国大众可能会不满于国家的资源被花费在各种国际冲突上。”

“这时，就得仰赖新任总统说服美国大众介入这些危机的能力。”包士可说，“这对任何新政府来说，都是艰难的挑战。”

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