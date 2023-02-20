拜登夜访基辅：一场冒险之旅

（德国之声中文网）这是一次突然的造访：在俄罗斯入侵乌克兰将近一年之际，美国总统拜登访问了这个饱受战争蹂躏的国家的首都。光是为这趟短暂的基辅之行做准备工作就足以令所有安保人员汗流浃背。此行严格保密，拜登首先乘坐美国空军C-32专机飞往欧洲，全程关闭应答器，直至抵达波兰。其后，拜登搭乘一列乌克兰客运列车，8小时后抵达基辅。

拜登此次突访由安保人员精心策划数月而成——过去12个月其他国家政要的基辅之行均可借鉴。尽管拜登是造访基辅的最高级别政治官员，但绝不是俄乌战争以来唯一前往基辅的国家政要。

2022年3月15日，星期二，乌克兰战争已持续三周。俄罗斯军队已经推进至距离首都基辅仅几公里开外，并试图从北部和西部突破基辅防线。当日早晨，乌克兰首都遭受了猛烈的火箭弹袭击。基辅面临着被多面包围的危险。

紧接着便传来欧盟国家政府首脑突访基辅的消息：波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）及副总理卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski），斯洛文尼亚总理扬萨（Janez Jansa）及捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）在乌克兰总统泽伦斯基官邸下的掩体中与其进行了会晤。当时四人在前往基辅途中低头看向乌克兰地图的照片传遍了全世界。

启动“铁路外交”

四名政府高官当时轰动一时的基辅之行也必须在极其保密的情况下进行。因为受到俄罗斯袭击的风险实在太大。虽然俄罗斯军队期间已从大基辅地区撤出，但除了搭乘火车外，几乎没有其他可以前往乌克兰首都的交通方式。自战争爆发以来，乌克兰关闭了领空。激烈战况令许多铁路也只能勉强通行。

如此一来，铁路便成了各国领导人前往基辅的交通方式。继四位东欧国家领导人之后到访基辅的政府高层官员包括：欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）、德国总理舒尔茨（Olaf Scholz）、英国首相约翰逊（Boris Johnson ）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron），美国国务卿布林肯（Antony Blinken）及国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）。现在，美国总统拜登也来了。

夜访基辅：冒险之旅

尽管战场大部分已向该国东部转移，坐火车去基辅并非毫无风险。比如拜登与泽连斯基在访问乌克兰首都一座东正教教堂时，空袭警报突然响起。近几个月来，为切断向乌克兰东部进行武器运送，乌克兰全国各地的铁路、桥梁及省级火车站多次遭到俄罗斯火箭弹的袭击。

波兰境内的小型边境站通常被作为前往基辅之旅的始发站。例如，拜登便是从波兰东南部距离乌克兰边境约13公里的小城普热梅希尔 （Przemysl）开始了他的火车之旅。全程大约需要8至9小时。代表团通常由乌克兰安保人员及各国随行保镖陪同。

保密工作是重中之重。莫斯科是在最后一刻才得知拜登出访基辅的消息。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀于 2022 年 4 月的访问也是在事后才公布的消息——皆是出于对俄罗斯可能发动导弹袭击的担忧。

因此，当波兰总理莫拉维茨基于去年3月，仍在前往基辅的途中便在脸书上将其旅行计划公布于众时，其安保团队肯定非常不安。乌克兰铁路公司负责人卡米辛（Oleksandr Kamishyn）后来向CNN将这个行为描述为“对我们来说很有意义，但也颇有些天真”。自战争开始以来，他便一直在乌克兰铁路的一辆流动应急车里生活和工作，由于担心俄罗斯的火箭袭击，他经常更换地点。卡米辛甚至建议他的孩子们也不要透露自己所在位置——毕竟这是一场战争。“可惜我不能这么去建议政府官员们。”卡米辛说。

在这一点上，欧盟委员会主席显然也没有很谨慎——冯德莱恩在乌克兰东部克拉姆托尔斯克火车站遭到俄罗斯火箭袭击的同一天，通过Twitter提前公布了其对基辅的访问计划——当天的袭击造成了50多人死亡。冯德莱恩前往基辅的起点站也很早便为外人所知晓，和拜登此次基辅之行相同，都是从波兰边境小城普热梅希尔出发。

英国首相约翰逊几乎在同一时间到访基辅与泽连斯基会晤。约翰逊本应在数周前访问基辅，但出于安全考虑不得不一再推迟，该次出访本该在行程全部结束后公布。然而，约翰逊人尚在基辅，乌克兰驻伦敦大使馆便已在推特上发布了两人合照，令行程公开化。

豪华的卧铺车厢

即便没有政府官员此种不谨慎行为，乌克兰铁路公司也无法完全将导弹袭击的风险降为零，但还是尽力让他国宾客在旅途中感到愉快。根据自由欧洲电台报道，投入使用的豪华车厢实际于2014年建造，当时是为了搭载前往克里米亚的富人们。然而同年，俄罗斯吞并克里米亚半岛，该豪华车厢载客次数因而屈指可数。乌克兰其他豪华车厢则可以追溯到苏联时期，而在几年前进行了现代化改造，比如拥有宽敞的特大号床，配有软垫座椅和平板电视的餐厅和会议室，以及带书桌和皮革扶手椅的休息室。拜登总统很可能就乘坐过这样的豪华列车。

对于级别稍低一些的国宾，规格也稍稍降低：比如，德国反对党领袖梅尔茨 (Friedrich Merz) 于 2022 年 5 月前往基辅时乘坐的是头等卧铺车厢：配备的是窄床和可折叠办公桌，但无论如何仍然比二等车厢的旅客要舒适得多——二等车厢往往尚未经过现代化改造，仍是木制铺位。

此外，到访基辅的国宾并没有太多时间可做逗留。拜访的几小时包括与泽连斯基总统交谈，参观饱受战争摧残的城郊地区，也许还会一起吃顿晚餐。据透露，约翰逊在基辅受到的招待是鸡汤、山羊奶酪沙拉、烤牛肉以及樱桃馅饺子。闪电式访问很快就到了尾声。剩下的便是象征性意义、照片、团结的姿态，以及坚定站在乌克兰这一边的保证。拜登和泽伦斯基在基辅市中心的亲密拥抱无疑是向莫斯科发出了这样的强烈信号。

之后宾客便又匆匆踏上返程——再次坐上豪华卧车，历经八、九小时，再次穿过这一个饱受战争蹂躏的国家。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。