拜登在欧洲之行前表态：要团结盟友 应对俄中

在即将开启欧洲之行、与普京会面前，拜登发表专栏文章，称将与盟友一起对抗俄罗斯和中国。北约秘书长斯托尔滕贝格也在近日接受德媒采访中表示，俄中越来越紧密的合作给北约“带来严峻威胁”。
（德国之声中文网）"无论是结束各地的新冠疫情、处理正在加速的气候危机，还是对抗中俄政府的有害活动，美国都必须利用自身优势来领导世界"，美国总统拜登在周六（6月5日）发表在《华盛顿邮报》的专栏文章中说。
这篇题为《拜登：我的欧洲之旅是要让美国团结世界上的民主国家》的客座评论还写道，"我们将团结一致，来应对俄罗斯对欧洲安全的威胁，从其对乌克兰的侵略开始"，但是这位美国总统同时表示，"美国并不寻求冲突"，表示愿意与俄罗斯建立稳定的关系，可以在军控和战略稳定等问题上与俄罗斯合作。拜登计划于6月16日在日内瓦与普京会面。
在这篇专栏中，拜登也数次提到中国，表示"世界主要民主国家要在升级基础设施方面，提供一个不同于中国的高标准方案，更有弹性并且支持全球发展"。他也写道，"我们将专注于确保民主国家而不是中国等国，来书写贸易和技术领域21世纪的规则"。
拜登将于下周三（6月9日）启程访问欧洲，除了与普京会面外，他也将参加G7和北约峰会。
北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）近日对俄罗斯与白俄罗斯之间的紧密合作以及中俄的渐行渐近表示担忧。
他在接受德国《周日世界报》采访时表示，北约正在密切关注俄罗斯与白俄罗斯之间的紧密合作。他强调，北约是一个防御性的联盟，"但我们也保持警惕，……会在紧急情况下保护和捍卫盟友"。
这位北约秘书长也称，"我们确定，俄罗斯和中国开始越来越紧密地合作，无论是政治上还是军事上"，这是"一种新层面上的严峻挑战"。他说，中俄会在联合国这样的多边组织中越来越频繁地协调合作，两国也在进行联合军演，在武器系统和网络监控方面进行深度交流。
斯托尔滕贝格还对《周日世界报》表示，中国的崛起带来了"世界力量平衡的根本变化"，这也会影响北约的未来方向。在名为《北约2030》新议程中，北约将与太平洋地区国家加强合作，在北约和这些国家间建立一个"主张自由、人权和多变主义等共同价值观"的更紧密的平台。
（华盛顿邮报，德新社，法新社等）
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很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
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