 拜登在国会首次演讲中对中国采取强硬立场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2021

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时政风云

拜登在国会首次演讲中对中国采取强硬立场

美国总统拜登周三首次对国会发表的首次演说中，对中国发出了强硬的信号。拜登誓言将维持美国在印度太平洋地区的强大军事存在，并承诺促进技术和贸易的发展。

TABLEAU | 100 Tage Biden

（德国之声中文网）拜登表示：“中国和其他国家正在迅速缩小同美国的距离，我们必须开发面向未来的产品和技术，并继续在这一领域占据主导地位。”

他说：“不在匹兹堡，而是去北京生产风力机的叶片，这完全没有理由。”这番话引发了热烈的掌声。 拜登多次重申，同中国的竞争是美国当前面临的最大外交政策挑战。无论是拜登所属的民主党，还是在野的共和党，都主张对北京采取强硬的路线。

拜登说：“对于那些损害美国工人利益和消弱美国工业的不公平贸易实践，美国将奋力反击，例如对国有企业的补贴以及对美国技术和知识产权的窃取。”

拜登表示，他已告诉中国国家主席习近平，美国会保持在印太地区的强大军事存在。“就像我们为北约在欧洲所做的那样 - 这不是开启冲突，而是防止冲突”。 美国总统拜登周三华盛顿对参众两院联席会议发表的讲话，主要侧重点是国内政策。但在外交政策领域，对华政策占比最高。不过，拜登并没有就对华政策的细节做更多解释。

TABLEAU | 100 Tage Biden

拜登总统在国会两院联席会议上发表演说。

拜登敦促议员们尽快批准目前正在参议院审核的一项一揽子法律草案。该法案将就人权问题和贸易逆差问题向北京施压，并将增加美国对新技术行业的投资，以增强美国同中国的竞争力。 拜登表示：“美国不会放弃对人权、基本自由以及美国盟友的承诺。”

拜登也在演说中谈到了美国的另一个地缘政治竞争对手俄罗斯。他表示，他已明确告诉俄罗斯总统普京，美国不想激化同俄罗斯的矛盾，但是对于干预美国大选以及对美国政府和企业发动的网络袭击行为，俄罗斯必须付出代价。

拜登表示，他将逆转其前任共和党总统特朗普所执行的单边主义外交政策，加强同盟友的合作，以应对伊朗和朝鲜核计划所构成的威胁。

（路透社，德新社）

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