 拜登在以色列承诺“绝不允许伊朗拥有核武器” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2022

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时政风云

拜登在以色列承诺“绝不允许伊朗拥有核武器”

在以总统身份的首次中东之行中，拜登承诺，美国会继续向以色列提供援助。他称，美以双边关系"比以往任何时候都更深入、更强固"。他也表示，永远不会允许伊朗拥有核武器。

Israel | Besuch US-Präsident Joe Biden

拜登总统在抵达特拉维夫后在机场发表讲话

DW.COM

访美前夕，以色列防长甘茨称，伊朗“距离积累足以制造首颗核弹所需的裂变材料已经只有几周的时间”。据悉，伊朗核问题将成为以美双方此次讨论的重点。

这个中东国家正向中国示好。这有可能大损它和美国之间的长期良好关系。裂隙有多大？

（德国之声中文网）针对来自伊朗的威胁，拜登总统在其中东之行中重申了美国对以色列安全的"坚定承诺"。拜登周四（7月14日）在耶路撒冷和以色列新总理拉皮德（Jair Lapid）共同签署的一份联合声明说："美国强调，这一承诺的一个重要部分，是承诺永远不允许伊朗拥有核武器。" 声明还强调了美以"牢不可破的关系"。 

声明称，美国要加强以色列抵御任何威胁的能力。声明表示，为应对伊朗"侵略和破坏稳定的行为"，两国也要同其它伙伴合作。

"一个拥有核武器的伊朗更糟"

动身飞往以色列前，拜登曾对以色列N12电视台表示："对我们而言，比现在的伊朗更糟的是一个拥有核武器的伊朗。"。根据今天发表的联合声明，美、以计划扩大"包括越来越多的阿拉伯人和穆斯林的和平圈"。 

两国还重申了倡议增强巴勒斯坦自治区经济、改善当地人民生活质量的承诺。 

拜登自周三起访问以色列。为保障访问安全，以当局调集了1.6万名安全部队，众多道路封闭。这是拜登自一年半前上任以来首次出访中东。上一次来访的美国总统还是特朗普（2017年）。

2014年以来，以巴间和平进程处于停滞状态。拜登此行预期不会有实质性进展。 

Israel | Besuch US-Präsident Joe Biden | Iron Dome

拜登在以色列参观”铁穹“导弹防空系统

受关注的沙特之行

本周五，拜登总统将前往沙特阿拉伯，会晤该国领导人。他希望能说服沙特增加原油出口，以抑制油价并有助于遏制美国国内通胀。  

围绕出访沙特计划，拜登受到批评。这位美国总统为此多次替自己辩护。2019年选战中，作为总统候选人的拜登曾承诺，要让利雅得最高层为沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被谋杀事件负责。2018年秋，对当局持批评立场的卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被杀害。根据美国所获情报，沙特王储萨勒曼，也是沙特事实上的统治者，亲自下了谋杀令。

（德新社，法新社）

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