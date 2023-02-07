 拜登國情咨文演說 尋求和中國競爭非衝突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2023

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时政风云

拜登國情咨文演說 尋求和中國競爭非衝突

美國總統拜登7日發表國情咨文，就美國經濟、兩黨合作、俄烏戰爭和美中關係等議題發表言論。拜登演說內，提起中國的次數比烏克蘭多，他說了些什麼？中国的回应又是哪些？

拜登發表國情咨文，身後分別為美國副總統哈里斯（左）及共和黨籍眾議院院長麥卡錫（右）

拜登發表國情咨文，身後分別為美國副總統哈里斯（左）及共和黨籍眾議院院長麥卡錫（右）

（德國之聲中文網）美東時間7日晚間，拜登發表年度國情咨文演說，關於中國，他說現在局勢已不再是「中國崛起、美國衰落」，他已經向習近平表明，「美國尋求的是競爭，而不是衝突」，並說美國「在促進美國利益和造福世界情況下，致力於和中國合作」。

拜登並未直接提及近期熱議的中國氣球事件，但也不忘表示：「如果中國威脅到美國主權，我們就會採取行動，保衛我們的國家。」對於俄烏戰爭，拜登表示美國會繼續支持烏克蘭。

周三(2月8日)，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，“中方一向认为，中美关系不是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功，对彼此是机遇而不是挑战。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中方不回避、也不惧怕竞争，但我们反对以竞争定义整个中美关系，打着竞争的旗号对一国进行污蔑抹黑，限制别国的正当发展权利，甚至不惜损害全球产业链、供应链，这不是一个负责任大国的所为”。

中国外交部发言人毛宁：中美关系不是你输我赢、你兴我衰的零和博弈

中国外交部发言人毛宁：中美关系不是你输我赢、你兴我衰的零和博弈

拜登此次的國情咨文，側重美國內政及經濟，呼籲共和黨人應和他攜手團結美國人，重建美國經濟。拜登也關注中產階級，還指責石油公司在能源危機中謀取暴利，並抨擊大型製藥公司。

對於美國債務違約問題，拜登也承諾，不會容許美國陷此境地，希望國會提高債務上限。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）近日曾表示，如果美債違約，將對全球經濟造成巨大傷害。當前美國債務已達31.4兆美元的法定上限，這意味著國會需通過法案放寬債務限制，財政部才能繼續發債維持政府開支。

演說重點之一還有警務改革。拜登提及美國警察對非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）施暴的事件，呼籲國會通過「佛洛伊德警務公義法案」（George Floyd Justice in Policing Act）。

（綜合報導）

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