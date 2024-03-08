拜登国情咨文演说: 他们搞错了，美国正在崛起

美国总统拜登7日发表本届任内最后一次国情咨文演说。在谈及与中国关系时拜登表示，美国希望与中国竞争而非冲突，并驳斥了部分对手“中国崛起、美国衰落”的叙事。
（德国之声中文网）拜登周四（3月7日）晚间对国会参众两院发表国情咨文，话题涉及俄乌战争、以哈冲突、捍卫民主、边境移民、社会经济等问题。在外交关系部分，拜登提到中国，但篇幅不多。
拜登以民主与专制的冲突作为开篇，称“自由与民主在我们国家和国外同时受到攻击”。俄乌战争是一大冲突点，拜登认为俄罗斯总统普京还有更大的野心，“不会止步于乌克兰”。他说：“乌克兰能够阻止普京，如果我们予以支持、提供他们自卫所需的武器。”
拜登呼吁共和党人不要继续阻挠国会通过金额600亿美元的乌克兰援助计划，警告称否则将导致灾难性后果。他说如果普京赢得这场战争，“如果美国不能承担起应有的责任，不仅乌克兰，欧洲和整个自由世界都将被置于危险中。”
拜登表示，人们应该对美国的发展成就抱有信心。他说，包括共和党人在内的很多人一直在说中国正在崛起、美国正在落后，但“他们把事情搞反了，美国正在崛起，我们拥有世界上最好的经济。”
他指出，在他任内美国国内生产总值（GDP）上升，过去三年来增加了1500万个就业岗位，失业率降至50年来的最低水平，通胀在下降，消费者信心在上升，出口在增加。对中国的贸易逆差则"降到10年来的低点"。
谈及美中关系，拜登说：“我们挺身对抗中国的不公平经济行为，挺身支持台海的和平稳定。我重振我们在太平洋的伙伴与联盟关系，确保美国最先进的科技不被用于中国的武器。"他说美国希望与中国竞争，不是冲突，同时也强调：“我们在21世纪与中国的对抗中，比任何人、任何时候都处于更有利的地位。”
随着2024美国总统大选赛局逐渐明朗，拜登也在演说中批评特朗普面对中国光说不练："说实话，我的前任者虽然说了很多对中国强硬的话，他却从没想过要这么做。"
在演讲全程中，拜登没有提及一次特朗普的名字，而是始终称其为“我的前任”。
在以哈冲突问题上，拜登重申了对以色列的支持，但再次敦促以色列保护加沙平民的安全，称美国在尽全力促成立即停火6周和释放人质。拜登在国会发表演讲之际，有示威者聚集在白宫附近要求加沙地带立即停火。
拜登向以色列领导人喊话：“向加沙提供人道主义援助不能成为次要考虑因素或讨价还价的筹码。”他还宣布，美国计划在加沙海岸建设一座临时港口，以更多更便捷地向该地区提供人道援助。这也被视为拜登向民主党内部反对其对以色列政策的力量发出的一个信号。
拜登呼吁国会通过包括受阻多时的两党法案在内的移民改革法案。称新法将“挽救生命、为边境带来秩序”，因为政府将增加边境安全人员、移民法官和庇护审核官员的数量。
但他强调不会向其“前任”的移民政策看齐。他说，“我不会拆散家庭”，也不会因为人们的信仰而禁止他们入境美国。
在演讲最后，拜登回应了人们对他的年龄的担忧。81岁的拜登打趣说，他29岁进入国会，政治生涯中不是被认为太年轻就是被批评太老。他认为自己丰富的履历经验是一种优势：“如果你们到了我这个年纪，有些事情就会看的更清楚。我了解美国的历史。”
他还说：“我们的国家要面对的问题不是我们的年纪有多老（how old we are），而是我们的理念有多新（how old our ideas are）。”
（综合报道）
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