拜登国情咨文演说: 他们搞错了，美国正在崛起

(德国之声中文网)拜登周四(3月7日)晚间对国会参众两院发表国情咨文,话题涉及俄乌战争、以哈冲突、捍卫民主、边境移民、社会经济等问题。在外交关系部分,拜登提到中国,但篇幅不多。

拜登以民主与专制的冲突作为开篇,称“自由与民主在我们国家和国外同时受到攻击”。俄乌战争是一大冲突点,拜登认为俄罗斯总统普京还有更大的野心,“不会止步于乌克兰”。他说:“乌克兰能够阻止普京,如果我们予以支持、提供他们自卫所需的武器。”

拜登呼吁共和党人不要继续阻挠国会通过金额600亿美元的乌克兰援助计划,警告称否则将导致灾难性后果。他说如果普京赢得这场战争,“如果美国不能承担起应有的责任,不仅乌克兰,欧洲和整个自由世界都将被置于危险中。”

与中国竞争,而不是冲突

拜登表示,人们应该对美国的发展成就抱有信心。他说,包括共和党人在内的很多人一直在说中国正在崛起、美国正在落后,但“他们把事情搞反了,美国正在崛起,我们拥有世界上最好的经济。”

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

他指出,在他任内美国国内生产总值(GDP)上升,过去三年来增加了1500万个就业岗位,失业率降至50年来的最低水平,通胀在下降,消费者信心在上升,出口在增加。对中国的贸易逆差则"降到10年来的低点"。



谈及美中关系,拜登说:“我们挺身对抗中国的不公平经济行为,挺身支持台海的和平稳定。我重振我们在太平洋的伙伴与联盟关系,确保美国最先进的科技不被用于中国的武器。"他说美国希望与中国竞争,不是冲突,同时也强调:“我们在21世纪与中国的对抗中,比任何人、任何时候都处于更有利的地位。”

随着2024美国总统大选赛局逐渐明朗,拜登也在演说中批评特朗普面对中国光说不练:"说实话,我的前任者虽然说了很多对中国强硬的话,他却从没想过要这么做。"

“我的前任”

在演讲全程中,拜登没有提及一次特朗普的名字,而是始终称其为“我的前任”。

在以哈冲突问题上,拜登重申了对以色列的支持,但再次敦促以色列保护加沙平民的安全,称美国在尽全力促成立即停火6周和释放人质。拜登在国会发表演讲之际,有示威者聚集在白宫附近要求加沙地带立即停火。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作,向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法,空投了3.8万份食品。白宫表示,空投人道救援物资是一项长期措施,并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出,通过空投提供的物资数量很少,只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边,但不能落入太远的水中,也不能落到居民密集的城区或难民营里,以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后,没有人组织和规范如何分配,因此批评者指责,认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢,以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字,有一百多人在混乱中丧生,700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境,并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前,仅经过凯里姆沙洛姆(Kerem Schalom,图)关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日,加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应,以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



拜登向以色列领导人喊话:“向加沙提供人道主义援助不能成为次要考虑因素或讨价还价的筹码。”他还宣布,美国计划在加沙海岸建设一座临时港口,以更多更便捷地向该地区提供人道援助。这也被视为拜登向民主党内部反对其对以色列政策的力量发出的一个信号。



拜登呼吁国会通过包括受阻多时的两党法案在内的移民改革法案。称新法将“挽救生命、为边境带来秩序”,因为政府将增加边境安全人员、移民法官和庇护审核官员的数量。

但他强调不会向其“前任”的移民政策看齐。他说,“我不会拆散家庭”,也不会因为人们的信仰而禁止他们入境美国。

年龄问题

在演讲最后,拜登回应了人们对他的年龄的担忧。81岁的拜登打趣说,他29岁进入国会,政治生涯中不是被认为太年轻就是被批评太老。他认为自己丰富的履历经验是一种优势:“如果你们到了我这个年纪,有些事情就会看的更清楚。我了解美国的历史。”

他还说:“我们的国家要面对的问题不是我们的年纪有多老(how old we are),而是我们的理念有多新(how old our ideas are)。”

(综合报道)

