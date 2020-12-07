拜登国安顾问声援香港 承诺提供避风港

(德国之声中文网) 美国总统当选人拜登的候任国安顾问苏利文 (Jake Sullivan) 周二 (12月8日)在推特发文表示，他对香港警方持续逮捕并关押民主运动人士感到十分忧心。香港警方8日逮捕了8名民主派人士，指控他们涉及今年7月1日大游行等多项罪名。

苏利文在推文中写道：「当中国持续打击香港自由的同时，我们与盟友跟夥伴站在同一阵线。我们也会替受到迫害的人提供一个避风港。」

自从今年6月中国政府在香港实施国安法以来，民主运动人士便表示香港的状况越来越糟。国安法实施後，任何被中国政府认定与分裂国家丶恐怖主义或是与外部势力勾结相关的行为，都有可能让被告面临最高终身监禁的刑期。

《香港国安法》实施後，西方民主国家也多次对该法的效益表达担忧。美国已对被认定负责在香港施行国安法的香港与中国资深官员进行制裁。美国财政部7日宣布制裁14名中国官员，表示华盛顿认为这些官员涉嫌参与取消4名香港民主派前立法会议员的资格。

中国8日则召见美国驻中临时代办傅德恩，对美国施行的最新制裁表达抗议，并誓言对美国采取同等的报复。香港被视为是拜登上台後，美中关系当中最棘手的问题。他预计会将香港列为外交政策中的重要议题。

拜登在竞选时多次公开表示，他当选後会在人权议题上，对中国及其他国家采取更强硬的手段。拜登对於中国打压香港公民社会的反应，被各界视为他是否会履行竞选承诺的关键指标。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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