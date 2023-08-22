拜登喊话夏威夷幸存者：“与你们同在”

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（8月21日）赴夏威夷毛伊岛勘灾，访问了被大火夷平的历史名城拉海纳。这场世纪野火造成至少114人死亡。

拜登站在被野火烧得焦黑得百年榕树旁说：「我知道这个小镇我、这个社区的许多人都有这种感觉；你胸中那种空洞的感觉，就像被吸进了一个黑洞。」

「我向你们保证，我们会一直与你们同在，确保你们的声音被听见」，这位美国总统说。「我们将按照毛伊岛人民的意愿进行重建。火摧毁不了根。这就是毛伊岛。这就是美国。」

美国当局被指反应过慢

拜登正试图反驳外界对政府应变速度过慢的指责。这场灾难摧毁了人口超过12000人的拉海纳镇，部分人批评官方反应缓慢，当地民众对政府的表现感到愤怒。

美国前总统特朗普表示，拜登没有更快造访夏威夷是「可耻的」。但白宫解释称，拜登推迟了此次访问是为了避免干扰当地官员和搜救工作。

当地居民则批评毛伊岛官员没有在火灾发生时拉响警报系统。

《檀香山星广报》（Honolulu Star-Advertiser）在拜登抵达访问前便写道，「在毛伊岛的某些圈子里，拜登可能不会受到热烈欢迎」。

毛伊岛遭到野火严重破坏

拜登携第一夫人吉尔与夏威夷州州长格林（Josh Green）及其夫人一起走过拉海纳镇被野火肆虐的残垣断壁。将近两周前，狂风肆虐的大火让居民纷纷跳海逃生。总统夫妇还乘坐「海军陆战队一号」直升机，俯瞰野火对岛屿的破坏程度。

图为8月21日拜登及夫人访问灾区

许多房屋被野火彻底摧毁，其他建筑物则仅剩外墙耸立，失去了旅游胜地拉海纳昔日的蓬勃生机。

道路上到处是被烧毁的汽车残骸。火灾发生时，意识到出口处交通堵塞，许多驾驶弃车逃难。

官方预计，夏威夷野火的死亡人数还会上升，大约八分之一的灾区仍有待搜索。

官员们警告，一些尸体被严重烧伤，恐造成辨识困难甚至难以识别身份。搜索罹难者的速度缓慢以及被确认身份的人数极少，也是造成家属痛苦的另一原因。目前可能仍有数百人下落不明。

联邦应急事务管理局局长克利斯韦尔（Deanne Criswell）为政府的应对措施做出辩护称，拜登为期一日的访问凸显了他对确保夏威夷灾后恢复的承诺，目前已有1000多名联邦应急人员在夏威夷。

克里斯韦尔承认搜救过程可能比较缓慢，但联邦政府已派出联邦调查局、国防部和卫生与公众服务部的专家协助进行艰难的的身份验证工作。

总统访问重大灾区虽有其政治必要性，但也可能存在风险。

2005年，时任总统乔治·布什前往路易斯安那州视察卡特里娜飓风造成的历史性破坏，批评者揪住他在飞越新奥尔良上空时从空军一号窗户向外望去的照片，说他这种保持距离的访问缺乏同情心。

2017年，当特朗普在飓风肆虐的波多黎各时，以投掷的方式向灾民发放至今，批评者称他的举动傲慢且麻木不仁。

（法新社）

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