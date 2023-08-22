拜登喊话夏威夷幸存者：“与你们同在”

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（8月21日）赴夏威夷毛伊岛勘灾，访问了被大火夷平的历史名城拉海纳。这场世纪野火造成至少114人死亡。
拜登站在被野火烧得焦黑得百年榕树旁说：「我知道这个小镇我、这个社区的许多人都有这种感觉；你胸中那种空洞的感觉，就像被吸进了一个黑洞。」
「我向你们保证，我们会一直与你们同在，确保你们的声音被听见」，这位美国总统说。「我们将按照毛伊岛人民的意愿进行重建。火摧毁不了根。这就是毛伊岛。这就是美国。」
美国当局被指反应过慢
拜登正试图反驳外界对政府应变速度过慢的指责。这场灾难摧毁了人口超过12000人的拉海纳镇，部分人批评官方反应缓慢，当地民众对政府的表现感到愤怒。
美国前总统特朗普表示，拜登没有更快造访夏威夷是「可耻的」。但白宫解释称，拜登推迟了此次访问是为了避免干扰当地官员和搜救工作。
当地居民则批评毛伊岛官员没有在火灾发生时拉响警报系统。
《檀香山星广报》（Honolulu Star-Advertiser）在拜登抵达访问前便写道，「在毛伊岛的某些圈子里，拜登可能不会受到热烈欢迎」。
毛伊岛遭到野火严重破坏
拜登携第一夫人吉尔与夏威夷州州长格林（Josh Green）及其夫人一起走过拉海纳镇被野火肆虐的残垣断壁。将近两周前，狂风肆虐的大火让居民纷纷跳海逃生。总统夫妇还乘坐「海军陆战队一号」直升机，俯瞰野火对岛屿的破坏程度。
图为8月21日拜登及夫人访问灾区
许多房屋被野火彻底摧毁，其他建筑物则仅剩外墙耸立，失去了旅游胜地拉海纳昔日的蓬勃生机。
道路上到处是被烧毁的汽车残骸。火灾发生时，意识到出口处交通堵塞，许多驾驶弃车逃难。
官方预计，夏威夷野火的死亡人数还会上升，大约八分之一的灾区仍有待搜索。
官员们警告，一些尸体被严重烧伤，恐造成辨识困难甚至难以识别身份。搜索罹难者的速度缓慢以及被确认身份的人数极少，也是造成家属痛苦的另一原因。目前可能仍有数百人下落不明。
联邦应急事务管理局局长克利斯韦尔（Deanne Criswell）为政府的应对措施做出辩护称，拜登为期一日的访问凸显了他对确保夏威夷灾后恢复的承诺，目前已有1000多名联邦应急人员在夏威夷。
克里斯韦尔承认搜救过程可能比较缓慢，但联邦政府已派出联邦调查局、国防部和卫生与公众服务部的专家协助进行艰难的的身份验证工作。
总统访问重大灾区虽有其政治必要性，但也可能存在风险。
2005年，时任总统乔治·布什前往路易斯安那州视察卡特里娜飓风造成的历史性破坏，批评者揪住他在飞越新奥尔良上空时从空军一号窗户向外望去的照片，说他这种保持距离的访问缺乏同情心。
2017年，当特朗普在飓风肆虐的波多黎各时，以投掷的方式向灾民发放至今，批评者称他的举动傲慢且麻木不仁。
（法新社）
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山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗
极端高温之下的火灾
图中是7月23日的希腊科孚岛，这里大火肆虐。目前，当局已从该岛疏散约2500人。7月23日是希腊今年迄今为止最热的一天，这一天新发生了64场火灾。目前在希腊各地，消防人员正在与82场野火搏斗。
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迅速撤离
图中，一位父亲正将女儿从罗德岛带往安全地带，在这个希腊岛屿上，森林大火已肆虐多日。迄今为止，约30000人被疏散。其中2000多人是乘船从海滩上撤离的，他们中不少人是度假者。同时，大火导致部分道路中断，一些人不得不步行撤离。
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逃离火焰
疏散给度假者带来巨大不便，更需要消防员付出巨大努力。罗得岛的官员告诉希腊媒体，由于大火，部分道路无法通行。度假者和一些当地人不得不暂时被安置在体育馆、学校建筑和酒店会议中心。
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何时结束？
罗得岛的大火已经延续数日。大火发生在该岛中部的一座山上。当局出动了五架直升机、大约200名消防员灭火。目前仍然看不到火灾结束的迹象。当地消防队发言人告诉媒体：“这场火灾不会在明天或者后天结束”。
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空中灭火
森林大火不仅在罗得岛肆虐。近日在希腊，气温甚至超过44度，极端热浪在希腊各地一再引发新的火灾。图中是雅典附近的塔纳格拉市的阿吉亚-索蒂拉斯（Agia Sotiras）地区，这里再次受到山火影响，这架直升机投放灭火剂。该地区 2007年已经遭受过大火的破坏。
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动物也要撤离
不仅人要逃离大火，动物也需要撤离。图中是7月17日雅典附近的一个马术农场的撤离，女员工牵着马离开危险区，她们带着口罩，以保护自己免受有毒烟云的影响。
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先是地震，再是火灾
不仅在希腊，在整个欧洲，今年夏天极端高温都一再引发森林火灾，土耳其的情况尤其严重。据土耳其阿纳多卢通讯社7月18日报道，该国当天发生了19起火灾。图中的土耳其南部哈塔伊省今年2月已经遭遇了破坏性地震，如今又受到火灾威胁。
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灰云密布
度假胜地西班牙拉帕尔马岛的情况同样堪忧。2022年9月，拉帕尔马岛火山爆发，吞噬了4000栋建筑和350公顷的种植园。现在，灰云再次升起，这一次是因为森林火灾。近3000公顷森林被毁，好在目前火势已得到控制。
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燃烧的加拿大森林
在欧洲以外的地区，森林也在燃烧。在加拿大，今年3月至7月，各省同时发生森林火灾。截至7月22日，共发生了4498起火灾，烧毁面积约为11.3万平方公里。截至7月8日，约有15.5万人被疏散，人数空前。
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烟云蔓延
加拿大森林大火产生的烟云也向美国移动：在图中的费城，阴霾笼罩天空数日。在纽约，浓烟遮蔽了自由女神像。这些烟云甚至穿越大西洋，到达葡萄牙。甚至德国萨尔州等地，也能感受到这种影响。
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德国烈焰
在德国本土，火灾同样此起彼伏。不过，与2019年发生的德国史上最大的森林火灾相比，6月中旬在德国东部梅前州吕布森（Lübtheen）的前军事训练区发生的森林火灾（如图）由于加强了防御，扑灭得更快。这次被毁森林的面积为100公顷。四年前，这一数字为1000公顷。
作者: Astrid Prange De Oliveira