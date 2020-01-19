拜登、哈里斯当选《时代》周刊年度人物

美国当选总统拜登和副总统哈里斯成为《时代》杂志的年度人物。传染病专家福齐和全球一线医护人员被评为 "年度守护者"。
（德国之声中文网） 美国当选总统拜登和副总统哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）周四（12月10日）被《时代》周刊评选为 "年度人物"。
其他入围者包括一线医护人员、知名传染病专家福齐（Anthony Fauci）、种族正义运动和美国总统特朗普。
《时代》周刊主编费尔森塔尔（Edward Felsenthal）说，"从罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）开始，每一位当选总统都曾在任期内成为'年度人物'。这是我们第一次将副总统也评为'年度人物'。"
"拜登-哈里斯赢得的选票具有历史价值，"他说，"年度人物不仅事关过去一年，也事关我们的发展方向。"
《时代》周刊说："民主党的胜选并非一帆风顺：在冲突中锻造，在变焦中融合，因世代、种族和性别而分裂。"
《时代》周刊写道，"他们来自不同的海岸，不同的意识形态，不同的美国。拜登说，但是他们也有很多共同点：工人阶级背景、多元家庭和共同的价值观。"
拜登以创纪录的选票赢得了总统职位，这也是美国大选历史上投票率最高的一次。哈里斯将成为美国第一位女性、第一位黑人、第一位亚裔副总统。
去年，少年气候活动家通贝里（Greta Thunberg）当选这家颇具影响力的杂志的 "年度人物"。2016年当选者为特朗普。
自1929年以来，《时代》杂志每年都会评选出一位 "年度人物"。该称号授予过去一年对世界影响最大的人物。
"年度守护者"
《时代》周刊周四还将福齐和一线医护人员评为 "年度守护者"，以表彰他们在抗击新冠疫情中作出的贡献。
《时代》周刊赞扬世界各地的医护人员，称他们 "展现了人性中最美好的一面--无私、同情、坚毅、勇气--并竭尽全力保护了这些人类品性。"
该杂志写道："他们每天冒着生命危险救助前来就医的陌生人，凸显了医疗和民主共有的一项基本原则：平等。"
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