拜登、哈里斯当选《时代》周刊年度人物

（德国之声中文网） 美国当选总统拜登和副总统哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）周四（12月10日）被《时代》周刊评选为 "年度人物"。

其他入围者包括一线医护人员、知名传染病专家福齐（Anthony Fauci）、种族正义运动和美国总统特朗普。

《时代》周刊主编费尔森塔尔（Edward Felsenthal）说，"从罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）开始，每一位当选总统都曾在任期内成为'年度人物'。这是我们第一次将副总统也评为'年度人物'。"

"拜登-哈里斯赢得的选票具有历史价值，"他说，"年度人物不仅事关过去一年，也事关我们的发展方向。"

《时代》周刊说："民主党的胜选并非一帆风顺：在冲突中锻造，在变焦中融合，因世代、种族和性别而分裂。"

《时代》周刊写道，"他们来自不同的海岸，不同的意识形态，不同的美国。拜登说，但是他们也有很多共同点：工人阶级背景、多元家庭和共同的价值观。"

拜登以创纪录的选票赢得了总统职位，这也是美国大选历史上投票率最高的一次。哈里斯将成为美国第一位女性、第一位黑人、第一位亚裔副总统。

去年，少年气候活动家通贝里（Greta Thunberg）当选这家颇具影响力的杂志的 "年度人物"。2016年当选者为特朗普。

自1929年以来，《时代》杂志每年都会评选出一位 "年度人物"。该称号授予过去一年对世界影响最大的人物。

"年度守护者"

《时代》周刊周四还将福齐和一线医护人员评为 "年度守护者"，以表彰他们在抗击新冠疫情中作出的贡献。

《时代》周刊赞扬世界各地的医护人员，称他们 "展现了人性中最美好的一面--无私、同情、坚毅、勇气--并竭尽全力保护了这些人类品性。"

该杂志写道："他们每天冒着生命危险救助前来就医的陌生人，凸显了医疗和民主共有的一项基本原则：平等。"

年度风云人物——从奥巴马到特朗普 现在我来了！ 2015年，特朗普还抱怨只被排在榜单第三位——德国总理默克尔当选当年《时代周刊》年度风云人物，“伊斯兰国”武装的头领阿布·巴克尔·巴格达迪也排在他之前。现如今，特朗普登上了《时代周刊》封面，当选2016年度风云人物。这并不令人惊讶，这位选举赢家早就占据了一半的头版头条。特朗普向NBC电视台表示，他对当选感到“非常荣幸”。

年度风云人物——从奥巴马到特朗普 小声却具实力 特朗普喧嚣的亮相和默克尔形成鲜明对比。这位德国女总理在去年荣登《时代周刊》年度风云人物。她是近30年来首次获得这一称号的女性。

年度风云人物——从奥巴马到特朗普 白衣英雄 《时代周刊》编辑部并非每次都选个人为年度风云人物，登上封面也并非有表彰的意义。比如1938年，希特勒就上了《时代周刊》封面。2014年，该刊记者们选出了真正的英雄：是抗击埃博拉的医生和救援人员。

年度风云人物——从奥巴马到特朗普 阿根廷反资本主义斗士 2013年《时代周刊》的年度风云人物和今天的封面人物可不是朋友。教宗方济各曾指选战中的特朗普不是基督徒。特朗普则说教宗“可耻”。为什么《时代周刊》2013年选方济各为年度风云人物？编辑部给出的理由是，他有力量改变世界。

年度风云人物——从奥巴马到特朗普 两度当选 2012年，奥巴马第二次当选《时代周刊》年度风云人物。在2008年胜选之后，这个历史上第一位黑人美国总统就登上了《时代周刊》封面。如果特朗普明年当不了年度风云人物，他会不会又在推特上抱怨呢？那时他可是白宫的主人了。 作者: Peter Hille



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。