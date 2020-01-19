 拜登、哈里斯当选《时代》周刊年度人物 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登、哈里斯当选《时代》周刊年度人物

美国当选总统拜登和副总统哈里斯成为《时代》杂志的年度人物。传染病专家福齐和全球一线医护人员被评为 "年度守护者"。

US Wahlkampf Tour Joe Biden Kamala Harris

美国当选总统拜登和副总统哈里斯

（德国之声中文网） 美国当选总统拜登和副总统哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）周四（12月10日）被《时代》周刊评选为 "年度人物"。

其他入围者包括一线医护人员、知名传染病专家福齐（Anthony Fauci）、种族正义运动和美国总统特朗普。

《时代》周刊主编费尔森塔尔（Edward Felsenthal）说，"从罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）开始，每一位当选总统都曾在任期内成为'年度人物'。这是我们第一次将副总统也评为'年度人物'。"

"拜登-哈里斯赢得的选票具有历史价值，"他说，"年度人物不仅事关过去一年，也事关我们的发展方向。"

《时代》周刊说："民主党的胜选并非一帆风顺：在冲突中锻造，在变焦中融合，因世代、种族和性别而分裂。"

《时代》周刊写道，"他们来自不同的海岸，不同的意识形态，不同的美国。拜登说，但是他们也有很多共同点：工人阶级背景、多元家庭和共同的价值观。"

拜登以创纪录的选票赢得了总统职位，这也是美国大选历史上投票率最高的一次。哈里斯将成为美国第一位女性、第一位黑人、第一位亚裔副总统。

去年，少年气候活动家通贝里（Greta Thunberg）当选这家颇具影响力的杂志的 "年度人物"。2016年当选者为特朗普。

自1929年以来，《时代》杂志每年都会评选出一位 "年度人物"。该称号授予过去一年对世界影响最大的人物。

"年度守护者"

《时代》周刊周四还将福齐和一线医护人员评为 "年度守护者"，以表彰他们在抗击新冠疫情中作出的贡献。

《时代》周刊赞扬世界各地的医护人员，称他们 "展现了人性中最美好的一面--无私、同情、坚毅、勇气--并竭尽全力保护了这些人类品性。"

该杂志写道："他们每天冒着生命危险救助前来就医的陌生人，凸显了医疗和民主共有的一项基本原则：平等。"

 

  • Time Magazine Cover Donald Trump (Reuters/Time Magazine)

    年度风云人物——从奥巴马到特朗普

    现在我来了！

    2015年，特朗普还抱怨只被排在榜单第三位——德国总理默克尔当选当年《时代周刊》年度风云人物，“伊斯兰国”武装的头领阿布·巴克尔·巴格达迪也排在他之前。现如今，特朗普登上了《时代周刊》封面，当选2016年度风云人物。这并不令人惊讶，这位选举赢家早就占据了一半的头版头条。特朗普向NBC电视台表示，他对当选感到“非常荣幸”。

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine (picture-alliance/AP Photo/Time Magazine)

    年度风云人物——从奥巴马到特朗普

    小声却具实力

    特朗普喧嚣的亮相和默克尔形成鲜明对比。这位德国女总理在去年荣登《时代周刊》年度风云人物。她是近30年来首次获得这一称号的女性。

  • Time Magazine Person of the year The Ebola fighters (Time Magazine)

    年度风云人物——从奥巴马到特朗普

    白衣英雄

    《时代周刊》编辑部并非每次都选个人为年度风云人物，登上封面也并非有表彰的意义。比如1938年，希特勒就上了《时代周刊》封面。2014年，该刊记者们选出了真正的英雄：是抗击埃博拉的医生和救援人员。

  • Time's Person of the Year cover image Pabst Franziskus (Time Magazine)

    年度风云人物——从奥巴马到特朗普

    阿根廷反资本主义斗士

    2013年《时代周刊》的年度风云人物和今天的封面人物可不是朋友。教宗方济各曾指选战中的特朗普不是基督徒。特朗普则说教宗“可耻”。为什么《时代周刊》2013年选方济各为年度风云人物？编辑部给出的理由是，他有力量改变世界。

  • Time Magazine Person of the year 2012 Barack Obama (Time Magazine)

    年度风云人物——从奥巴马到特朗普

    两度当选

    2012年，奥巴马第二次当选《时代周刊》年度风云人物。在2008年胜选之后，这个历史上第一位黑人美国总统就登上了《时代周刊》封面。如果特朗普明年当不了年度风云人物，他会不会又在推特上抱怨呢？那时他可是白宫的主人了。

    作者: Peter Hille


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

特朗普成《时代周刊》2016年度风云人物

特朗普曾经说过，《时代周刊》编辑部“永远不会”选他当风云人物，然而他判断错了：在2016年年底，他登上了杂志封面，成为年度风云人物。  

默克尔当选《时代》周刊年度风云人物

德国总理默克尔被美国《时代》杂志评选为年度风云人物，成为30年来第一个获此头衔的女性。主办刊物认为，她在诸多重大危机处理上的显示出领导风范。  

蔡崇国谈中国工人成《时代》年度风云人物

日前，在美国《时代》周刊评选的２００９年度风云人物中，中国工人作为整体,作为中国保持经济高增长的背后功臣,榜上有名。时代周刊称，"中国经济顺利实现'保八'，在世界主要经济体中继续保持最快的发展速度，并带领世界走向经济复苏，这首先要归功于中国千千万万勤劳坚韧的普通工人。"那么在国际社会的关注下和中国经济的不断增长中，中国工人是否也从中有所得益呢？对此，德国之声采访了中国劳工通讯巴黎代表蔡崇国先生。  

相关音频视频

拜登搭檔賀錦麗是誰？  

相关内容

Bildergalerie Persönlichkeiten 2020 | Klaus Schwab

世界经济论坛迎来五十岁生日 19.01.2020

达沃斯世界经济论坛迎来了五十岁生日，因此今年与会的嘉宾也会比以往更多：美国总统特朗普、德国总理默克尔、今年的"年度人物"以及诸多各界名流。

广告

时事评论

Polen | Besuch Viktor Orban | Proteste in Warschau

评论：欧盟预算得救 法治原则濒危

默克尔总理做出妥协后，匈牙利和波兰放弃了行使否决权的计划，欧盟预算草案终于顺利过关。但德国之声评论员Barbara Wesel认为，做出妥协或许事出无奈，但从政治层面上，却无疑是个错误。  