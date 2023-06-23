拜登和莫迪瞄準中俄 稱美印是親密夥伴

（德國之聲中文網）印度總理莫迪（Narendra Modi）週四（22日）結束了與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤，雙方在2.5個小時的閉門會談後，聯合聲明不點名的瞄準中國和俄羅斯，並且宣稱兩國是「世界上最親密的夥伴之一」。

路透社報導，受俄烏戰爭影響，華盛頓對印度與俄羅斯的密切關係感到沮喪。而莫迪在聯合記者會上沒有直接談到中國或俄羅斯，拜登也僅在回答記者提問時提到了中國。

記者會上，雙方強調「基於規則的國際秩序」的重要性，美國和印度重申將對「任何單方面顛覆多邊體系的企圖」進行反擊，並表示「當代全球秩序建立在《聯合國憲章》、國際法以及尊重國家主權和領土完整的原則之上」。

兩人「重申對自由、開放、包容、和平和繁榮的印度太平洋地區的持久承諾，尊重領土完整和主權以及國際法」，同時表示「對脅迫行動和日益緊張的局勢感到擔憂」並反對「尋求通過武力改變現狀的破壞穩定或單方面行動」。

為維護航海和飛行自由、並應對如東海和南海等對國際海洋秩序的挑戰，兩國領導人也強調了遵守《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）國際法的重要性。

此外，兩位領導人「對烏克蘭衝突深表關切」，並指出「戰爭對全球經濟體系，包括糧食、燃料和能源安全，以及關鍵領域供應鏈造成了嚴重、且日益更嚴重的影響」。兩國一致認為烏克蘭的戰後重建十分重要，並承諾「繼續向烏克蘭人民提供人道主義援助」。

美國總統拜登與印度總理莫迪在白宮的橢圓形辦公室會晤

兩國達成多項協議

美聯社報導，在與莫迪舉行的聯合記者會上，拜登稱美國和印度之間的關係是世界上最重要的關係之一，並且「比歷史上任何時期都更有活力」。他強調了世界上兩個最強大的民主國家如何在氣候、醫療保健和太空等問題上進行合作，並表示美印經濟關係正在蓬勃發展。

白宮22日發布的公告中包括一項協議，該協議將允許美國通用電氣公司與印度斯坦航空公司合作，在印度當地為印度飛機生產噴氣發動機，並銷售美國製造的武裝無人機「海上衛士」（MQ-9B SeaGuardian） 。

拜登政府還宣布了振興印度半導體產業的計劃。美國美光科技公司已同意在印度建設一座價值27.5億美元的半導體組裝和測試工廠，其中美光科技斥資超過8億美元，其餘部分由印度融資。

美國應用材料公司將在印度建立一個新的半導體商業化和創新中心，另一家半導體製造設備公司泛林集團，將啟動針對6萬名印度工程師的培訓計劃。

在太空方面，印度簽署了《阿耳忒彌斯協議》（Artemis Accords），這是參與美國宇航局月球探測計劃的國家之間太空探索合作的藍圖。美國宇航局和印度空間研究組織還同意明年聯合前往國際空間站執行任務。

罕見回答記者提問

美聯社報導，莫迪22日出席在白宮的記者會，並回答了記者的提問，是相當不尋常的事情，因為對於印度總理來說，這種情況很少見，莫迪通常會避免即興回答，且該國的新聞自由度也不斷下降。

雖然這次的聯合記者會，比美國總統與其他外國領導人舉行的新聞發布會更加有限，但即使是這樣，與莫迪安排一場記者會也不容易。據一位要求匿名討論敏感談判的知情人士透露，印度官員在前一天才同意舉行此次活動。

該人士表示，美國政府官員告訴莫迪的顧問，接受媒體提問是白宮國事訪問的標準組成部分。

一名印度記者詢問了有關應對氣候變化的問題，一名美國記者就人權問題向莫迪施壓。人權對印度而言是一個特別敏感的話題，因為美國尋求與印度建立更密切的關係，以對抗中國在印太地區的影響力。

否認存在歧視

路透社報導，儘管人權組織和美國國務院都曾詳細指控印度虐待少數族裔、異見者和記者，拜登也稱他在白宮會談期間，與莫迪討論了人權和其他民主價值觀，但莫迪22日在與拜登舉行的記者會上，否認印度政府存在對少數族裔的歧視。

在被問及他願意採取哪些措施，來改善該「穆斯林和其他少數民族的權利，並維護言論自由」時，莫迪告訴記者，他的政府內對於「種姓、信仰、宗教、性別，都沒有任何歧視的空間」，並表示印度的現行措施不需要改進。

早前在有關人權和宗教自由的報告中，美國國務院對印度穆斯林、印度教達利特人、基督徒和其他宗教少數群體的待遇表示擔憂，同時還列出了印度政府對記者的鎮壓。

人權倡導者和拜登所在民主黨，有數十名議員敦促拜登此次應向莫迪公開提出這一問題，因為莫迪領導的印度人民黨 (BJP) 自2014年以來就一直掌權。

（綜合報導）

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