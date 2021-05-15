拜登和普京约定在日内瓦举行首次峰会

（德国之声中文网）此次普京与拜登双边峰会旨在使严重受损的双边关系正常化。今年４月，拜登总统便向克里姆林宫领导人普京建议，在第三国举行双边峰会。现在，白宫和克里姆林宫几乎同时宣布，峰会将于6月16日在瑞士的日内瓦举行。

讨论 "全方位 "紧急议题

在很长时间里，普京对他是否接受拜登的面晤邀请，不置可否。现在，莫斯科同意了，并强调，双边峰会旨在发展俄美关系，同时，还将讨论包括抗击新冠疫情和解决地区冲突等在内的一系列国际议题。

白宫发言人普萨基（Jen Psaki）称，两位总统将讨论 "全方位 "紧迫问题，其目标是重建双边关系的 "可预测性和稳定性"。

国务卿先期访问冰岛

上周三，美国国务卿布林肯和俄外长拉夫罗夫在冰岛的雷克雅未克进行了首次面对面会谈。自此时起，外界期待着，随时都可能传来有关峰会决定的消息。

本周一，拜登的国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan ）和俄罗斯联邦国家安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patruschew）作初步磋商。同一天，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）表示，计划中的首脑会谈也将涉及军备控制和世界战略稳定等议题。

作为上任以来的首次出访，拜登总统将出席在英国举行的七国集团峰会（6月11日至13日）和在比利时举行的北约会议（6月14日）。美国和欧盟的最高级别会议也计划于同一天在布鲁塞尔举行。此后，拜登前往日内瓦。

自拜登就任以来声调有变

拜登1月上任以来，美俄关系有所变化：与前任特朗普不同，拜登在许多问题上对莫斯科当局态度强硬。新近，俄外长拉夫罗夫使用了 "严重分歧"这一说法。乌克兰冲突和对反对派人士纳瓦尔尼（Alexej Nawalny ）的投毒袭击和监禁都使两国关系紧张。

在一次采访中，拜登称普京是 "杀手"，没有灵魂，并提及俄罗斯干预美国总统选举，引起轩然大波。莫斯科愤怒反驳相关指控。

胡锡进：另一场高级别会晤"同样备受关注"

《环球时报》总编胡锡进5月26日发微博称，在普京与拜登下月会晤消息公布的同时，中俄之间的一场高级别会晤同样备受关注。这里指的是5月25日杨洁篪与俄安全会议秘书帕特鲁舍夫(Nikolai Patruschew)在莫斯科举行的第十六轮中俄战略安全磋商。

胡锡进表示，目前"西方纷纷揣摩中俄和美俄这两组关系之间的相互微妙影响。……要老胡说，那些揣测都是想多了。中俄新时代全面战略协作伙伴关系高度稳定和确定，……没有任何力量的任何计谋可以削弱今天的中俄关系"。

他还写道："毫无疑问，中俄战略走近有美国和主要盟友对这两个大国都实施挤压的原因，但是中俄全面战略协作远远超越了那样的临时地缘政治动力，……奉行霸权主义的美国视中国和俄罗斯为最大障碍，……什么样的关系改善也不会让北京和莫斯科放下对美国想离间中俄的警惕。"

（德新社，路透社，美联社等）

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