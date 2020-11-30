 拜登呼吁美国人戴口罩一百天 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2020

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时政风云

拜登呼吁美国人戴口罩一百天

美国候任总统拜登将在就职当天呼吁美国公民戴口罩100天，以遏止新冠疫情。他也有意要疾控专家安东尼·福西博士（Dr. Anthony Fauci）继续担任政府新冠团队的首席顾问。

USA Joe Biden mit Atemschutzmaske in Wilmington, Delaware

拜登表示，他相信如果人们戴白天口罩的话，将看到新感染病例会大幅减少

（德国之声中文网）美国当选总统拜登呼吁美国公民在他上任头100天戴口罩。他称，他将要求公民在联邦政府建筑物内、联邦各州之间包括使用巴士、飞机和列车等交通工具在内的运输过程中戴口罩。

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新当选美国总统拜登对美国疫情深感担忧。他警告美国新冠病毒感染死亡人数将急剧增加，并紧急呼吁采取防护措施。

最近一个星期，德国、美国的两支团队研发的新冠疫苗分别都报告了90%以上的有效性。而此前一直被认为试图搞“疫苗外交”的中国，尽管率先进入第三期临床试验阶段，却至今没能公布具体的数据分析结果。

拜登在接受美国有线电视新闻网CNN采访时表示，他将在宣誓就任当天呼吁公众戴口罩100天。他强调，“不是永远，仅仅100天。”他表示相信，人们将看到新感染病例会大幅减少。

上周感恩节之后，美国各地新染疫病例和死亡人数激增，住院治疗人数超过10万，超过疫情爆发以来的任何时间点。本周四，该国报告一天内新增染疫病例21万以上，2907人丧生。

福西留任

采访中，拜登表示，他希望疾控权威福西博士留任国家过敏和传染病研究所所长。他透露，他已邀请福西继续担任他的首席医学顾问、成为新冠团队的一员。

观看视频 01:55

反口罩示威者:「這裡是美國!」

自愿接种疫苗

拜登还表示，他将公开接种以促进新冠疫苗的使用。他说，向美国人民传达疫苗安全这一信息是重要的。前总统奥巴马、小布什和克林顿也都表示，将公开接种新疫苗。奥巴马对媒体表示，如果福西博士告诉他疫苗是安全的，接种后可以免疫，那他绝对就会接种。他说，他将愿意在电视上公开接种，或将接种过程录制下来，让人们知道，他信任科学，不相信会染疫。

即将卸任的特朗普总统多次宣布，新冠疫苗很快将上市。

BioNTech-Pfizer 和 Moderna-NIH等医药公司研发的新冠候选疫苗预期将于本月下旬上市。本周三，一名医学界高层人士表示，美国希望能在明年2月底前，为总人口中近三分之一的人即1亿人，接种。

 

 

凝炼/李鱼（美联社，德新社）

 

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