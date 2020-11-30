拜登呼吁美国人戴口罩一百天

（德国之声中文网）美国当选总统拜登呼吁美国公民在他上任头100天戴口罩。他称，他将要求公民在联邦政府建筑物内、联邦各州之间包括使用巴士、飞机和列车等交通工具在内的运输过程中戴口罩。

拜登在接受美国有线电视新闻网CNN采访时表示，他将在宣誓就任当天呼吁公众戴口罩100天。他强调，“不是永远，仅仅100天。”他表示相信，人们将看到新感染病例会大幅减少。

上周感恩节之后，美国各地新染疫病例和死亡人数激增，住院治疗人数超过10万，超过疫情爆发以来的任何时间点。本周四，该国报告一天内新增染疫病例21万以上，2907人丧生。

福西留任

采访中，拜登表示，他希望疾控权威福西博士留任国家过敏和传染病研究所所长。他透露，他已邀请福西继续担任他的首席医学顾问、成为新冠团队的一员。

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自愿接种疫苗

拜登还表示，他将公开接种以促进新冠疫苗的使用。他说，向美国人民传达疫苗安全这一信息是重要的。前总统奥巴马、小布什和克林顿也都表示，将公开接种新疫苗。奥巴马对媒体表示，如果福西博士告诉他疫苗是安全的，接种后可以免疫，那他绝对就会接种。他说，他将愿意在电视上公开接种，或将接种过程录制下来，让人们知道，他信任科学，不相信会染疫。

即将卸任的特朗普总统多次宣布，新冠疫苗很快将上市。

BioNTech-Pfizer 和 Moderna-NIH等医药公司研发的新冠候选疫苗预期将于本月下旬上市。本周三，一名医学界高层人士表示，美国希望能在明年2月底前，为总人口中近三分之一的人即1亿人，接种。

凝炼/李鱼（美联社，德新社）

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